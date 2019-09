NEOM concede oportunidades de investimento para financiar, construir e operar a Vila da Construção do projeto mais ambicioso do mundo

NEOM, Arábia Saudita, 9 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A NEOM ofereceu sua primeira oportunidade de investimento através de parceria com duas empresas nacionais, para financiar, construir e operar o conjunto habitacional que vai abrigar trabalhadores que irão se mudar para o local, para desenvolver várias áreas do projeto NEOM.

A concessão da Vila da Construção marca uma etapa importante da jornada para desenvolver a NEOM, o projeto mais ambicioso do mundo.

O Al-Tamimi Group irá desenvolver dois conjuntos habitacionais na vila com a capacidade para abrigar 10.000 residentes cada um. A SATCO irá construir um terceiro projeto com a mesma capacidade. As duas incorporadoras irão operar a Vila por 10 anos.

A construção do conjunto habitacional terá três áreas residenciais para 30.000 residentes e poderá ser expandido mais tarde, à medida que o projeto se desenvolver para abrigar mais de 100.000 residentes.

As incorporadoras irão construir os conjuntos habitacionais em condições similares às dos melhores padrões internacionais de alojamento das empreiteiras, de acordo com a Corporação Financeira Internacional (IFC – International Finance Corporation).

Os residentes serão acomodados em áreas residenciais construídas ao lado de espaços verdes, com pomares, hortas e jardins ornamentais. A vila também terá unidades de tratamento de lixo e de reciclagem, para eliminar o aterro sanitário e proteger o meio ambiente.

Para manter a filosofia da NEOM de esportes para todos, os residentes terão uma variedade de instalações recreativas, como críquete, campos de futebol, quadras de tênis e de basquete, ginásios, pistas de corrida, piscinas e salões de jogos internos.

"A concessão desses contratos é mais um marco na jornada para concretizar o sonho da NEOM e estou feliz por ver nossos parceiros se somando a nós para fazer isso acontecer", disse o presidente-executivo da NEOM, Nadhmi Al-Nasr. "Construir esse megaprojeto, do tamanho da NEOM, é um grande desafio, que requer mão-de-obra que se estabeleça no local por muitos anos e estamos dispostos a criar o melhor ambiente para aqueles que irão trabalhar e viver no local", acrescentou.

O presidente do conselho do Tamimi Group, Tariq al-Tamimi, disse: "Estamos planejando construir esse projeto habitacional para as pessoas que irão construir a NEOM com os mais altos padrões de qualidade e estabelecer uma referência para todos os futuros projetos".

O presidente do conselho e presidente-executivo da SATCO, Malek Antabi, disse: "O envolvimento com a NEOM não é apenas um investimento no presente, mas também um investimento no futuro da SATCO". Antabi acrescentou: "Nossos serviços irão conseguir uma taxa saudável de retenção de empregados e um moral mais alto da força de trabalho, o que irá, por si mesmo, aumentar a produtividade. Cumprir os altos padrões da NEOM irá, na verdade, tornar muito mais fácil para a SATCO concretizar os objetivos desse projeto".

A NEOM, o projeto carro-chefe do plano diversificação pós-petróleo da Arábia Saudita, está sendo construída em uma área de 26.500 km2 no Noroeste do Reino. O projeto oferece oportunidades únicas de investimento em setores econômicos e de desenvolvimento imobiliário.

Para obter mais informações: https://newsroom.neom.com/.

FONTE NEOM

SOURCE NEOM