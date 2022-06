NEOM e McLaren Racing anunciam parceria de título estratégica para impulsionar a inovação e o desenvolvimento de talentos no automobilismo elétrico

A McLaren colaborará com NEOM em várias áreas, tornando-se uma parceira fundadora da OXAGON, uma cidade em NEOM preparada para ser um modelo para o futuro das indústrias avançadas e limpas e um centro de inovação. A McLaren ficará no Campus de Pesquisa e Inovação da OXAGON, que está sendo projetado pelos arquitetos internacionais Grimshaw. O campus oferecerá instalações de ponta e espaços de colaboração, acelerando as ideias dos laboratórios para o mercado para desenvolver indústrias e produtos do futuro.

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, disse: "Estamos muito satisfeitos em receber NEOM na família McLaren Racing. Esta é uma maneira incrível de iniciar nossa entrada na Fórmula E e unificar nossa série de corridas elétricas. Estamos muito felizes em apresentar a NEOM McLaren Electric Racing e trabalhar com NEOM para desenvolver talentos e impulsionar a inovação. O trabalho com a OXAGON nos permitirá fazer contribuições significativas por meio de nosso programa Accelerator e ajudará no desenvolvimento das indústrias avançadas e limpas."

Além disso, por meio de seu programa personalizado, o Accelerator, em que os dados orientados por desempenho podem ser traduzidos para a cultura e o pensamento de seus parceiros, a McLaren oferecerá sua experiência digital e analítica como parceira técnica do ecossistema de fabricação avançada e limpa da OXAGON.

Um elemento ainda mais significativo para a parceria será implementado durante o ano de 2023, quando, de acordo com o compromisso de NEOM de desenvolver talentos sauditas, a McLaren e NEOM criarão um programa personalizado para promover engenheiros e estudantes; vinte universitários sauditas do programa de pós-graduação de NEOM participarão de uma vivência de um ano com a McLaren Racing no McLaren Technology Center, no Reino Unido. Intitulado "The McLaren Way", este programa de desempenho e desenvolvimento ajudará a revelar o desempenho e potencial de todas as equipes de NEOM por meio de uma série de iniciativas.

A parceria faz parte do compromisso contínuo de NEOM com as metas sustentáveis do automobilismo na Fórmula E e Extreme E, com ambos os formatos competindo em corridas eletrizantes no mundo todo. Com base no sucesso do relacionamento de NEOM com sua parceira principal, a Mercedes-EQ Formula E, a equipe NEOM McLaren de Fórmula E será formada por meio da aquisição da equipe Mercedes-EQ de Fórmula E, que deverá ser concluída ainda este ano, o que permitirá que a equipe campeã absoluta se torne parte da família McLaren Racing.

NEOM também foi o local da corrida inaugural da segunda temporada da Extreme E, realizada em fevereiro deste ano. A corrida ajudou a aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas mudanças climáticas, bem como a necessidade de continuar a desenvolver tecnologias sustentáveis de automobilismo na região.

O Reino da Arábia Saudita investiu significativamente em plataformas de automobilismo nos últimos anos, e o Ministério do Esporte assinou contratos para sediar corridas da Fórmula E, Extreme E, Fórmula Um e o Rally Dakar.

Sobre NEOM

A NEOM é uma aceleradora do progresso humano e uma visão de como pode ser um novo futuro. É uma região no noroeste da Arábia Saudita, às margens do Mar Vermelho, que está sendo construída do zero como um laboratório vivo, um lugar onde o empreendedorismo traçará a rota para esse novo futuro. Será um destino e um lar para pessoas que sonham grande e que querem fazer parte da construção de um novo modelo de habitabilidade excepcional, criação de empresas prósperas e reinvenção da conservação ambiental.

NEOM terá cidades hiperconectadas e cognitivas, portos e zonas empresariais, centros de pesquisa, locais de esportes e entretenimento e destinos turísticos. Como um centro de inovação, empreendedores, empresários e empresas virão para pesquisar, incubar e comercializar novas tecnologias e empresas de formas inovadoras. Os moradores de NEOM incorporarão um caráter internacional e adotarão uma cultura de exploração, aceitação de riscos e diversidade.

Para mais informações, envie um e-mail para [email protected]m ou acesse www.neom.com e www.neom.com/en-us/newsroom

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada em 1963 pelo piloto de corrida neozelandês Bruce McLaren. A equipe entrou em sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966 e, desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1 e o 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa.

A equipe está participando do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo, da NTT INDYCAR Series com os pilotos da Arrow McLaren SP, Pato O'Ward e Felix Rosenqvist, e do Extreme E Championship com Emma Gilmour e Tanner Foust. A McLaren competirá na nona temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E em 2022/23.

A McLaren foi a primeira equipe de F1 a receber o Carbon Trust Standard em 2010 e o mantém desde então semestralmente, o mais recente tendo sido em fevereiro de 2021. A equipe também foi a primeira da Fórmula 1 a receber o prêmio Sustainability Accreditation Award da FIA em um nível de três estrelas em 2013 como parte do Programa de Certificação Ambiental da FIA, antes de se tornar signatária do Compromisso Esporte para Ação Climática da ONU em 2021.

