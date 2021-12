NEOM e Volocopter estabelecem joint venture para criar o primeiro sistema público personalizado de mobilidade eVTOL do mundo

Nadhmi Al-Nasr , CEO da NEOM, disse: "No projeto de cidades e infraestrutura urbana para o século XXI, a mobilidade está no centro da equação. Por meio dessa joint venture com a Volocopter, estamos demonstrando ao mundo que a NEOM é a região ideal para implementar rapidamente a mobilidade aérea urbana e criar um ecossistema de mobilidade vertical totalmente integrado. A NEOM tem a missão de se tornar um laboratório vivo global para a mobilidade do futuro, e estamos muito entusiasmados em ver o que o futuro reserva à medida que crescemos."

A colaboração entre a NEOM e a Volocopter liderará o projeto e o desenvolvimento de um sistema de transporte público verdadeiramente tridimensional, criando as soluções técnicas, regulatórias e de infraestrutura para operações de eVTOL em toda a NEOM. A JV oferecerá serviços de mobilidade vertical como parte do sistema de mobilidade pública multimodal e de emissões zero da NEOM, oferecendo conectividade contínua para passageiros e mercadorias.

Florian Lennert, diretor de mobilidade da NEOM, disse: "Estamos incrivelmente animados e orgulhosos de fazer parceria com a Volocopter para tornar a mobilidade vertical uma realidade aqui na NEOM. A Volocopter é reconhecida internacionalmente por liderar a inovação no setor de eVTOL e é a escolha perfeita para nossos objetivos ambiciosos de criar o primeiro sistema de mobilidade verdadeiramente sustentável, compartilhado e perfeitamente integrado do mundo. A competência, experiência e visão da Volocopter nos permitirão liderar o projeto e a implementação das operações de eVTOL em nível regional e mundial. Estou realmente ansioso para revolucionar conjuntamente a mobilidade."

A Volocopter e a NEOM concordaram com um pedido inicial de dez aeronaves VoloCity para passageiros e cinco VoloDrone para logística para dar suporte à ativação inicial das operações de voo. A JV ampliará suas atividades a partir do início de 2022 para incubar a mobilidade aérea urbana (MAU) na região e dar início a um ecossistema de mobilidade vertical. A parceria promove a missão da NEOM de ser um laboratório vivo global para a mobilidade do futuro e um centro de excelência para a inovação e o setor de eVTOL.

A respeito dessa nova parceria, Christian Bauer, diretor comercial da Volocopter, declarou: "A parceria com a NEOM e a nova JV que estamos criando juntos será uma jornada empolgante. É uma oportunidade única ser uma parte essencial do projeto e operação de um ecossistema de MAU completamente novo, começando do zero, sem limitações de infraestrutura ou regulamentação legadas e, como pioneira do setor, a Volocopter tem a honra de ser a parceira de confiança para contribuir para a visão ambiciosa da NEOM."

Os eVTOLs são uma parte essencial da missão de mobilidade da NEOM, permitindo o transporte de pessoas e mercadorias sem uma infraestrutura extensa de superfície. Os serviços de mobilidade vertical conectarão o desenvolvimento urbano central da NEOM, THE LINE, a cidade industrial reimaginada OXAGON e outros destinos regionais, evitando a construção invasiva de estradas e protegendo, assim, seu ambiente natural único.

A NEOM está implementando o primeiro sistema de mobilidade verdadeiramente sustentável e perfeitamente conectado alimentado por energia 100% renovável, utilizando veículos com emissões zero em todos os modos de mobilidade urbana e regional. A NEOM moldará o futuro da mobilidade integrando infraestrutura inteligente e sistemas de trânsito avançados com soluções de mobilidade ativas, compartilhadas e autônomas, a fim de superar o legado prejudicial das cidades centradas em carros. Trabalhando com diversos parceiros de inovação, a NEOM iniciou seus serviços compartilhados de mobilidade elétrica, ônibus autônomos, barcos elétricos, eVTOLs pessoais, drones de entrega e terminais de mobilidade alimentados por energia solar.

Sobre a NEOM

A NEOM é uma aceleradora do progresso humano e uma visão de como pode ser um novo futuro. É uma região no noroeste da Arábia Saudita, às margens do Mar Vermelho, que está sendo construída do zero como um laboratório vivo, um lugar onde o empreendedorismo traçará a rota para esse novo futuro. Será um destino e um lar para pessoas que sonham grande e que querem fazer parte da construção de um novo modelo de habitabilidade excepcional, criação de empresas prósperas e reinvenção da conservação ambiental.

A NEOM será a casa e o local de trabalho de mais de um milhão de pessoas do mundo todo. Incluirá cidades hiperconectadas e cognitivas, portos e zonas empresariais, centros de pesquisa, locais de esportes e entretenimento e destinos turísticos. Como um centro de inovação, empreendedores, empresários e empresas virão para pesquisar, incubar e comercializar novas tecnologias e empresas de formas inovadoras. Os moradores da NEOM incorporarão um caráter internacional e adotarão uma cultura de exploração, assunção de riscos e diversidade; tudo isso, com o respaldo de uma lei progressista compatível com as normas internacionais e propícia ao crescimento econômico.

Para mais informações, envie um e-mail para [email protected] ou acesse www.neom.com e www.neom.com/en-us/newsroom

Saiba mais sobre a NEOM Mobility em: www.neom.com/en-us/sectors/mobility

Sobre a Volocopter

A Volocopter oferece mobilidade aérea urbana (MAU) a megacidades do mundo todo. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades, oferecendo um novo e fantástico meio de transporte. Para isso, criamos ecossistemas de MAU sustentáveis e escaláveis com parceiros em infraestrutura e operações.

A família de aeronaves eVTOL da Volocopter oferecerá aos passageiros (VoloCity e VoloConnect) e mercadorias (VoloDrone) conexões rápidas, seguras e com emissões zero até seus destinos, com o suporte da VoloIQ, a plataforma de software do ecossistema de MAU que atua como sua espinha dorsal digital para operações seguras e eficientes.

Como pioneira no setor de MAU, a Volocopter lançará serviços comerciais nos próximos anos. Fundada em 2011, a empresa emprega mais de 500 pessoas na Alemanha e em Singapura, concluiu com sucesso mais de mil voos de teste públicos e privados e arrecadou €322 milhões em capital de investidores como Daimler, Geely, DB Schenker, BlackRock e Intel capital. www.volocopter.com

