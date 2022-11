NEOM investit 175 millions USD dans Volocopter pour accélérer la mobilité aérienne urbaine électrique

NEOM, Arabie Saoudite, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- NEOM, le développement régional intelligent et durable du nord-ouest de l'Arabie Saoudite, a annoncé un investissement de série E de 175 millions de dollars dans Volocopter, le pionnier de la mobilité aérienne urbaine. Le pays du futur giga-projet prendra une participation significative dans l'entreprise dans le cadre de son engagement stratégique dans l'industrie mondiale des eVTOL, la positionnant comme un leader dans les solutions de mobilité future.

Cet accord élargira le partenariat stratégique entre NEOM et Volocopter pour faire progresser l'industrie de la mobilité aérienne en Arabie Saoudite, conformément à la stratégie de pointe de NEOM pour son secteur de la mobilité. Cette stratégie s'appuie sur la coentreprise NEOM-Volocopter lancée en décembre 2021, qui exploitera des services de taxi aérien électrique dans NEOM pour relier diverses régions, notamment THE LINE, OXAGON et TROJENA.

Nadhmi Al-Nasr, directeur général de NEOM, a déclaré : « Cet investissement crucial s'aligne sur les plans ambitieux annoncés par SAR le prince héritier Mohammed bin Salman, président du conseil d'administration de NEOM, pour que le Royaume atteigne la durabilité et fasse de NEOM un accélérateur du progrès humain. Il contribuera à rapprocher l'humanité d'une nouvelle ère de mobilité – une ère définie par des aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) à émission zéro. En collaboration avec l'Autorité générale de l'aviation civile du Royaume, NEOM et Volocopter feront des concepts tels que les taxis aériens une réalité quotidienne pour les résidents et les visiteurs. Des partenariats puissants, tels que celui que NEOM cultive avec des entreprises pionnières comme Volocopter, permettront de faire des pas de géant, non seulement au profit de NEOM et du Royaume, mais pour tous. »

Dirk Hoke, PDG de Volocopter, ajoute : « C'est la première fois dans l'histoire que les eVTOL, avec leurs caractéristiques uniques, sont pris en compte dans la conception d'une région qui est construite à partir de zéro. Cette initiative offre une toute nouvelle approche de la manière dont la mobilité aérienne urbaine peut améliorer la qualité de vie dans les villes. L'investissement de NEOM témoigne de notre position de leader en tant que pionnier technologique dans la course pour devenir la première entreprise à percer sur le marché émergent de la mobilité aérienne urbaine. »

Le développement régional unique de NEOM constitue un laboratoire vivant mondial pour faire progresser et intégrer la mobilité aérienne urbaine électrique dans un système de transport durable multimodal. Construit de A à Z, NEOM offre l'environnement idéal pour tester des solutions de mobilité électrique de pointe sur terre, dans les airs et en mer. En plus de NEOM, Volocopter a lancé des partenariats et offre ses services dans des villes du monde entier comme Paris, Singapour et Rome, ainsi qu'en Chine.

En étroite collaboration avec l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA) d'Arabie Saoudite, NEOM et Volocopter mettent en œuvre un banc d'essai national pour l'Arabie Saoudite afin de permettre l'intégration des eVTOLs dans la future mobilité urbaine à émission zéro.

Les taxis aériens électriques sont un élément clé de la mission de NEOM, qui consiste à mettre en œuvre un système de mobilité multimodale véritablement durable et parfaitement connecté, alimenté par une énergie 100 % renouvelable.

Dans l'ensemble, NEOM investira dans les flottes, les opérations et les infrastructures eVTOL afin de localiser l'innovation industrielle.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, qui est en train de devenir un laboratoire vivant, un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour les personnes qui ont de grands rêves et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la conservation de l'environnement.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des sites de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront rechercher, incuber et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

