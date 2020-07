NEOM lança trabalho de infraestrutura para as principais cidades cognitivas do mundo em acordo com a stc

A próxima geração de cidades cognitivas da NEOM irá dar suporte a ambientes urbanos de vanguarda, melhorando as vidas dos residentes e das empresas, muito além dos recursos das cidades inteligentes de hoje. A NEOM irá usar uma das mais avançadas tecnologias de 5G do mundo, para habilitar o intercâmbio e a análise proativos de dados entre os residentes de NEOM e a infraestrutura da cidade.

A stc irá construir uma rede 5G sem fio, habilitando aplicações de 5G atuais e futuras em NEOM. Com velocidade e capacidade 10 vezes superiores que as das redes 4G padrão, a 5G em NEOM irá habilitar inúmeros segmentos, tais como Internet das Coisas (IoT), analítica de dados, realidade virtual, realidade aumentada, casas inteligentes e veículos autônomos. Ela também irá fornecer a rede de segurança pública para os serviços de segurança de NEOM.

Ao falar sobre o contrato, o presidente-executivo da NEOM, Nadhmi Al Nasr, disse: "Estamos satisfeitos por fazer essa parceria com uma grande habilitadora digital nacional, como a stc, para dar suporte a nossa ambição e nosso objetivo de ser uma aceleradora do progresso humano e de criar as principais cidades cognitivas do mundo, digitalmente sustentáveis. A infraestrutura de NEOM irá utilizar inteligência artificial (IA), robótica e fusão ser humano-máquina para disponibilizar maior inteligência preditiva e habilitar tomadas de decisão mais rápidas em todos os setores de NEOM. O aprovisionamento e a implementação de uma rede sem fio à prova de futuro é uma iniciativa fundamental para a NEOM, na realização de seu objetivo de impulsionar a inovação na futura economia digital".

O presidente-executivo do Grupo stc, engenheiro Nasser bin Sulaiman Al Nasser, acrescentou: "Esse contrato reflete o compromisso do Grupo stc de habilitar a transformação digital e de fornecer soluções digitais a todo o Reino. Estamos orgulhosos por termos sido escolhidos para construir a infraestrutura da rede 5G e um centro de inovação em NEOM, a terra do futuro e um modelo de sustentabilidade, inovação, desenvolvimento e prosperidade. Esse contrato se alinha com a visão do Grupo stc como habilitador digital para desenvolver infraestrutura e fornecer as últimas tecnologias que irão enriquecer a experiência de sociedades e promover a inovação que, por sua vez, irá contribuir para melhorar a experiência do consumidor e levar em frente a transformação digital".

A NEOM também irá verificar e testar soluções da rede 5G, que irão lhe permitir liderar em setores focados no futuro, em rápido crescimento, tais como robótica, inteligência artificial (IA) e tecnologias de interface ser humano-máquina. Alavancar tal tecnologia irá desencadear o enorme potencial da NEOM como uma nova impulsionadora econômica em uma variedade de setores da indústria no Reino.

Sobre NEOM

NEOM é uma aceleradora do progresso humano e uma visão do que pode ser um Novo Futuro. É uma região no noroeste da Arábia Saudita, no Mar Vermelho, que está sendo construída a partir do zero como um laboratório vivo – um lugar onde o empreendedorismo irá definir o curso desse Novo Futuro. Será um destino e um lar para pessoas que sonham grande e querem fazer parte da construção de um novo modelo de habitabilidade excepcional, criando empresas prósperas e reinventando a conservação do meio ambiente.

NEOM será o lar e o local de trabalho de mais de um milhão de residentes de todo o mundo. Isso irá incluir vilas e cidades cognitivas hiperconectadas, zonas portuárias e empresariais, centros de pesquisa, centros esportivos e de entretenimento, bem como destinos turísticos. Como um centro de inovações, empreendedores, líderes empresariais e empresas virão à região para pesquisar, incubar e comercializar novas tecnologias e empreendimentos de maneiras vanguardistas. Os residentes de NEOM irão incorporar um etos internacional e abraçar uma cultura de exploração, aceitação de riscos e diversidade – tudo apoiado por uma lei progressista, compatível com normas internacionais e propícia ao crescimento econômico.

