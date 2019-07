NEOM mostra impressionante litoral com primeiro torneio internacional de esportes de praia da Arábia Saudita

NEOM, Arábia Saudita, 22 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A ambição de NEOM de transformar o gigaprojeto em uma potência mundial de esportes deu um salto esta semana com a realização de seus primeiros eventos internacionais com endosso oficial - os primeiros a serem realizados no novo destino, que está sendo desenvolvido na região noroeste da Arábia Saudita perto das fronteiras do Egito e da Jordânia.

Atletas de 16 nações se reuniram nas águas cristalinas das praias limpas de Gayal em NEOM para competir no evento IWWF NEOM Wakeboard.

A ação off-shore foi apenas parte de um evento esportivo espetacular que também incluiu um torneio de Futebol de Praia aprovado pela FIFA. O evento de quatro dias incluiu equipes da Arábia Saudita, China, Egito, Inglaterra, Omã e Emirados Árabes Unidos. Omã ganhou com estilo em uma final emocionante vencendo o Egito por 5 a 4 depois da prorrogação.

Outros eventos incluíram uma exibição de Rúgbi de Praia com jogadores da Arábia Saudita e um conjunto todo feminino de árbitros, além de Tênis de Praia com jogadores da região.

NEOM foi descrito como "o projeto mais ambicioso do mundo" - uma terra do futuro criada para capacitar talentos globais e maximizar a saúde e o potencial humano. O esporte é parte integrante da filosofia de NEOM, tanto no nível da elite quanto no das bases.

O CEO de NEOM, Nadhmi Al-Nasr, afirmou: "À medida que construímos a terra do futuro, vemos o esporte como parte integrante da oferta de NEOM, aproveitando nossa terra única para sediar eventos esportivos internacionais para atletas profissionais e do dia-a-dia, bem como para aqueles que decidem visitar e morar em NEOM. O esporte desempenha um papel de liderança na realização de nosso sonho de inspirar a todos a viver estilos de vida mais saudáveis".

"É um grande testemunho do espírito de NEOM que estejamos organizando uma Copa do Mundo e um Torneio Internacional de Futebol de Praia em um estágio tão inicial de nosso desenvolvimento", disse Jason Harborow, chefe do setor de Futuro do Esporte da NEOM. "À medida que evoluímos, os esportes de praia serão uma parte importante da nossa oferta e os grandes eventos estarão no topo da agenda."

Os eventos de esportes de praia de NEOM acontecem depois do sucesso do Wing Suit & Climbing Challenge em abril que apresentou as incríveis montanhas de NEOM para mais de 300 milhões de pessoas em 105 países.

Enquanto isso, outros eventos de primeira linha estão sendo planejados para reforçar a reputação de NEOM como o destino esportivo mais emocionante e visualmente espetacular do mundo.

