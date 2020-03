NEOM nommée partenaire principal de l'écurie de Formule E Mercedes-Benz EQ

Ce partenariat fournira des opportunités de détachement et de perfectionnement à certains ressortissants saoudiens, qui travaillent en étroite collaboration avec l'écurie de course et obtiendront par ailleurs les qualifications d'ingénieurs et de développeurs de logiciels.

NEOM sera également le partenaire principal et fondateur du Programme de perfectionnement des pilotes Mercedes-Benz EQ FE, qui commencera début 2021, pour les jeunes conducteurs talentueux. L'objectif est de découvrir et d'attirer de jeunes talents qui pourraient passer à la Formule E au cours des prochaines années.

Dans ses commentaires sur ce partenariat, Nadhmi Al-Nasr, CEO de NEOM, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec l'équipe de Formule E Mercedes-Benz EQ. Nous sommes toujours ouverts au développement de partenariats dans lesquels l'innovation est perçue comme la clé pour la création d'un avenir durable. Nous encourageons chaque personne à considérer NEOM comme un laboratoire vivant où elle peut expérimenter et développer de nouvelles technologies en collaborant avec nous et avec les autres. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Formule E de Mercedes-Benz. »

Toto Wolff, directeur de Mercedes-Benz Motorsport, a ajouté : « Nous considérons notre implication dans le sport automobile comme essentielle dans l'innovation pionnière, et nous sommes impatients d'étendre cette collaboration avec notre nouveau partenaire, NEOM. Avec notre implication dans la Formule E, nous nous sommes engagés à rehausser le profil de la mobilité future et à faire progresser le développement d'innovations durables, à la fois en termes de technologie et de mentorat de jeunes talents qui apporteront une contribution significative à cet égard. »

Jan Paterson, Managing Director of Sport chez NEOM, a déclaré : « Nous avons été très impressionnés par la culture et les valeurs d'équipe lors de nos discussions. Il s'agit d'un partenariat considérable, qui prévoit une collaboration étendue entre l'équipe de Formule E de Mercedes-Benz EQ et NEOM au sein du paysage sportif mondial. À court terme, nous sommes ravis de soutenir l'équipe au cours des prochaines saisons et nous sommes impatients d'accueillir notre première course à NEOM. »

Ian James, Team Principal de l'équipe de Formule E Mercedes-Benz EQ, a déclaré : « La Formule E n'est pas seulement une forme passionnante de sport automobile. En l'espace de seulement cinq ans, la série de courses entièrement électriques s'est imposée comme pionnière de l'innovation technologique, du développement durable et de la mobilité électrique, autant de sujets centraux pour notre avenir. Nous sommes impatients de découvrir ces nouvelles opportunités avec NEOM dans les années à venir. »

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site NEOM.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1099325/Mercedes_Benz_EQ_Formula_E_Team.jpg

Related Links

https://www.neom.com/



SOURCE NEOM