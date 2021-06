Neoss anuncia NeossONE™ - uma plataforma, próteses inteligentes

Uma plataforma de próteses, em três faixas de implantes, significa uma coifa de impressão, uma réplica de implante e uma interface de pilares que facilita tratamentos que são adaptáveis e versáteis. Com menos componentes no sistema, reduz-se a complexidade e melhora-se a relação tempo-eficiência. Tudo isso resulta em uma solução verdadeiramente econômica e em resultados previsíveis.

Por que escolher a plataforma NeossONE™?

Em um mercado em que comumente se pede simplicidade, a Neoss® redefiniu seu significado. Diferentemente dos sistemas de implante tradicionais que precisam de até mil componentes, a Neoss® utiliza um número mínimo de componentes para alcançar o mais alto nível de flexibilidade e funcionalidade, sem comprometer. A utilização da NeossONE™, com seu desempenho clínico comprovado de longo prazo, permite a integração de inovações em cirurgia e reabilitação protética, oferecendo benefícios únicos a toda a equipe de odontologistas.

O que a NeossONE™ oferece à equipe de odontologistas?

Para os profissionais, significa estética previsível, integração de tecidos moles e precisão protética. A engenhosidade está não só na solução NeossONE™, mas no projeto de implantes patenteado da Neoss®, que otimiza a estabilidade em todas as qualidades e condições ósseas e elimina a necessidade de projetos separados de um ou dois estágios. Os benefícios de ambos são claros: uma solução previsível com tempo de cadeira mais curto2 e controle de inventário otimizado.

"O conceito NeossONE de uma única plataforma de restauração em toda uma gama de implantes é um benefício enorme para toda a nossa equipe odontológica. Ela oferece soluções de tratamento elegantes e abrangentes para obter resultados previsíveis de longo prazo, ao mesmo tempo que mantém a simplicidade de um inventário reduzido." Dr. Kavit N Shah, BDS, MFDS.RCS (Eng), odontologista clínico, MRD.RCS (Eng), The London Centre for Prosthodontics.

Para os técnicos odontológicos, a solução NeossONE™ oferece uma solução simples e inteligente com menos inventário de componentes, fluxos de trabalho digitais que dão suporte à produção local ou à produção central para soluções específicas para o paciente. Isso requer menos esforço e tempo para implementar, proporciona flexibilidade máxima e fortalece os relacionamentos com a equipe de profissionais.

"Provavelmente sou um dos primeiros clientes da Neoss nos Estados Unidos (2006). Vi a engenhosidade e as vantagens técnicas desde o início, uma plataforma de próteses reduz o inventário, facilita a comunicação e economiza tempo." Steven Pigliacelli, técnico dentário certificado, MDT, Marotta Dental Studio Inc.

Os benefícios são claros: redução do tempo de tratamento do paciente e otimização do controle de inventário e dos resultados do paciente.

Sobre a Neoss ®

Fundada em 2000 por um professor de prótese dentária e engenheiro especializado, a Neoss® oferece soluções odontológicas inteligentes de utilização simples e intuitiva. Os produtos da empresa são desenvolvidos para permitir que os profissionais odontológicos proporcionem a seus pacientes tratamentos confiáveis e econômicos com excelentes resultados de longo prazo. Liderando com inovação e integridade, a Neoss® desenvolve soluções de tratamento inteligentes e trabalha em estreita colaboração com cada prática para promover a simplicidade inteligente, tornando o complexo menos complicado. Com sede em Harrogate, no Reino Unido, e divisão de pesquisa e desenvolvimento com sede em Gotemburgo, na Suécia, a empresa tem atuação global com presença de longa data em mercados importantes.

Para saber mais sobre a solução NeossONE™, acesse https://www.neoss.com/en/products-solutions/neossone ou envie um e-mail para [email protected]

1 Faixa de implante de diâmetro estreito excluído

2 Opinião de cliente do programa de embaixadores de implantes Neoss Proactive® Edge

NeossOne™, Neoss® e Neoss ProActive® são marcas comerciais e marcas registradas da Neoss Limited.

