Neoway Technology présente officiellement le module A590 de qualité automobile doté de toutes les fonctionnalités 5G+C-V2X

SHENZHEN, Chine, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le 7 mai 2021, à l'occasion du salon AAITF (Automotive Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair), le salon international du marché de l'occasion automobile, des pièces détachées et du tuning, Neoway Technology (Shanghai:688159) a officiellement lancé le module A590 de qualité automobile doté de toutes les fonctionnalités 5G+C-V2X. Ce module enrichit la gamme de produits de la série 5G de Neoway Technology et aide l'industrie des véhicules connectés intelligents à entrer de plein pied dans l'ère de la 5G.

« Avec ses avantages de large bande passante et de faible latence, et avec la technologie de communication directe PC5 de C-V2X, la technologie 5G peut mettre en œuvre collaborativement des scénarios de conduite intelligents riches tels que V2V, V2I, V2P et V2N, offrant aux conducteurs une expérience de mobilité intelligente optimale », a déclaré Felix Fu, vice-président de Neoway Technology.

Le module A590 de Neoway Technology, de qualité automobile et doté des fonctionnalités 5G+C-V2X, permet d'obtenir des résultats exceptionnels en termes de performances des produits, de stabilité et de fiabilité des communications, de taille des modules cellulaires, et dans de nombreux autres aspects.

Qualité automobile : Le module A590 a été développé à partir de la puce de qualité automobile Qualcomm SA515M. Il s'agit d'un véritable module de qualité automobile conforme aux normes IATF 16949 et ACE-Q100, et pouvant fonctionner entre -40 °C et +85 °C.

Un module compact aux fonctions puissantes : Le module A590 présente des dimensions modestes, de seulement 52 mm x 52 mm, mais est doté de fonctions très puissantes. Il prend pleinement en charge la 5G, C-V2X, eCall, dual SIM dual active (DSDA), et le système GNSS multifréquence multisatellite. Il peut répondre parfaitement aux besoins des produits avec des exigences élevées en termes de taille, comme les antennes intelligentes d'ailerons de requin.

Positionnement de haute précision : Le module A590 prend en charge une gamme complète de systèmes de positionnement tels que GPS et BDS. Il peut permettre un positionnement de haute précision, en utilisant les fonctions RTK et QDR, que ce soit ou non dans des espaces ouverts, ou dans des environnements particuliers, comme les tunnels et les sous-sols.

DSDA : Le module A590 prend en charge le fonctionnement simultané de deux cartes, et peut maintenir les services de données de deux opérateurs en ligne en même temps. Cela réduit de façon exponentielle la couverture réseau des zones aveugles, garantit le tarif en ligne et améliore la sécurité de la conduite intelligente. En utilisant un mécanisme unique d'agrégation/équilibrage de bande passante et un algorithme de prévision de la qualité des liaisons, le module A590 peut garantir la qualité des données des services hautement prioritaires, en proposant des communications sans fil plus stables et une expérience de conduite plus sûre.

Haute sécurité : Le module A590 offre une combinaison transparente de solutions de sécurité logicielles et matérielles dans différents domaines, tels que la sécurité de démarrage, la sécurité du système et la sécurité des communications.

Le module A590 peut être utilisé dans une variété de scénarios de véhicules connectés intelligents, notamment la T-BOX, l'antenne intelligente, les OBU et RSU, le cockpit intelligent et le contrôle central du véhicule, offrant un appui solide pour une conduite sûre des véhicules intelligents, voire une conduite autonome.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.neoway.com.

