neoX Biotech sluit Serie A-ronde van $ 30 miljoen af

BEIJING, 18 februari 2021 /PRNewswire/ -- neoX Biotech, een modern biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in computergestuurd ontwerp voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, heeft onlangs aangekondigd dat het USD 30 miljoen heeft opgehaald in Serie A-financiering. De financiering werd mede geleid door Sky9 Capital en 5Y Capital (voorheen bekend als Morningside Venture Capital), met deelname van BAI Capital en Vertex Ventures, naast bestaande investeerders Vision Plus Capital en Sequoia Capital China.

Het geld zal voornamelijk worden gebruikt om zijn door kunstmatige intelligentie (AI) gestuurd R&D-platform voor nieuwe geneesmiddelen te verbeteren, de preklinische ontwikkeling van verschillende nieuwe medicijnen te versnellen en de internationale zakelijke samenwerking uit te breiden.

De waardecreatie van neoX in AI-gestuurd onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen is gebaseerd op de onderliggende berekenbare logica van biologische systemen en de werking van geneesmiddelen. Met dit toonaangevende principe in gedachten, in combinatie met het doel om proteïne-proteïne-interacties (PPI) te bestuderen en te karakteriseren, heeft het bedrijf een geavanceerd innovatief R&D-platform voor geneesmiddelen ontwikkeld dat AI, biofysica en high-throughput-experimenten integreert. neoX heeft aantoonbare preklinische vooruitgang geboekt in verschillende innovatieve geneesmiddelen die van dit platform zijn afgeleid, met de verwachting dat binnenkort enkele van de eerste en beste geneesmiddelen in hun klasse zullen worden geproduceerd. In 2020 ontving neoX de Best Innovation Award van MIT Technology Review China voor belangrijke technologische doorbraken in onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

"We concentreren ons op de allernieuwste vormen van medicijn, zoals multispecifieke moleculen en biologische geneesmiddelen", zegt Dr. Michael Chen, medeoprichter en CEO van neoX, "We gebruiken ons moderne neoPlatform om nieuwe vormen van medicijnen te ontwerpen en onbevangen ruimdenkend te werk te gaan', in een poging om doeleiwitten wel medicinaal te kunnen gaan behandelen."

In termen van bispecifieke moleculen die gewoonlijk worden gebruikt voor de techniek voor het afbreken van proteïne, kan neoX door grondig onderzoek van PPI nauwkeurig het ternaire complex van doeleiwitten, bispecifieke molecuul en ubiquitine-ligase voorspellen en een beter en uitgebreider begrip krijgen van de biofysische principes van de actie en de afbraak van proteïne, en maken een efficiënt ontwerp, screening en iteratieve optimalisatie van geneesmiddelen voor de afbraak van proteïne mogelijk. Op het gebied van macromoleculaire geneesmiddelen zei Dr. Chen dat neoX nanolichamen, multispecifieke antilichamen en neoantigen-T-celreceptoren ontwerpt en ontwikkelt.

Met zijn toonaangevende interdisciplinaire R&D-platform voor nieuwe geneesmiddelen wordt van neoX verwacht dat het bedrijf het pijnpunt van doeleiwitten zal overwinnen en tegelijkertijd het onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen zal versnellen, in een poging om te voldoen aan onvervulde klinische behoeften en om uiteindelijk innovatieve behandelingen voor patiënten voort te brengen.

