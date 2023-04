Nespresso introduz nova linha de máquinas com performance cultural no Centro de São Paulo

Vista da Praça da Bandeira, companhia de balé vertical apresentou coreografia moderna e inovadora inspirada no lançamento que une design, arte, sustentabilidade e tecnologia

SÃO PAULO, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Nespresso celebrou o lançamento de sua nova linha de máquinas Vertuo POP com um evento no terraço do icônico edifício Central 1926, nesta quinta-feira, 27 de abril. A versão compacta do sistema Vertuo, chegou ao Brasil em seis opções de cores vibrantes e produz seis medidas de café ao toque de um único botão.

Grupo de balé vertical Cia. K. no evento Nespresso Vertuo POP Crédito foto: Iude Richele/Nespresso

Para marcar a ocasião, a Nespresso realizou este evento privado, onde replicou o botão da Vertuo POP. Ao ativá-lo, os convidados, bem como público presente na região do Centro, foram surpreendidos por um show de luzes e uma performance da companhia de balé vertical, Cia. K.

Pendurados por equipamentos de segurança de uma altura de cerca de 50 metros, o grupo de seis bailarinos realizou, em dois atos, uma apresentação surpreendente de movimentos precisos e fluidos em meio a projeções de luz, cor e formas.

A coreografia inédita, com direção criativa e artística de Fernanda Abujamra, foi inspirada pelo lançamento, que une design, arte, sustentabilidade e tecnologia. De visual minimalista e uma variedade de tons modernos, a Vertuo POP tem o movimento pop arte como inspiração e oferece versatilidade no preparo do café, atendendo a diferentes perfis de consumo, do espesso ao estilo coado (523ml).

Criada e dirigida por Kiko Caldas, a Cia K. alia apresentações corporais, acrobáticas e aéreas a outras linguagens artísticas como dança, teatro, música e multimídia, com atuação nos segmentos de cultura, educação e entretenimento.

"A Nespresso valoriza demais o compartilhar, e trazer arte para o centro da cidade é um movimento que estimula o encontro que, naturalmente, sempre aconteceu nesse espaço. E é com essa visão que resolvemos realizar este evento no Central 1926, unindo pessoas e arte, ocupando e preenchendo de cores novamente o centro da cidade" acrescenta Mônica Lopes, Diretora de Marketing da Nespresso Brasil.

Além da versatilidade, que permite o compartilhamento do café com amigos e familiares, a Vertuo POP também carrega a identidade de sustentabilidade da Nespresso, que há um ano recebeu a certificação B-Corp, selo que afirma o comprometimento com os altos padrões de responsabilidade social e ambiental e transparência.

Inovadora, a Vertuo POP opera na tecnologia Centrifusion™ de extração, onde um código de barras detectado nas cápsulas otimiza automaticamente os parâmetros de extração, que regulam o fluxo e o volume da água, a temperatura, o tempo de infusão e a rotação da cápsula, evitando o desperdício destes recursos. Seu design premiado de visual minimalista é feito com 35% de plástico reciclado e 95% da embalagem do produto também é feita de material reciclável.

Assim como as cápsulas do sistema original da Nespresso, que podem ser descartadas para reciclagem em mais de 300 pontos de coleta da marca, nas Boutiques Nespresso ou através dos Correios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2066132/IUDE1040.jpg

FONTE Nespresso

