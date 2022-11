Nesse 11.11 a Gaabor trás novidades e preços com até 50% OFF na Shopee. Do tecnológico ao retrô. Tudo novo, Tudo Gaabor.

BRASILIA, Brasil, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Gaabor, marca de eletrodomésticos com tecnologia alemã, anunciou recentemente suas conquistas no Festival de Compras Shopee Oficial 10.10. Neste dia, o volume de vendas da Gaabor colocou seus produtos entre os três mais vendidos da categoria de eletroportáteis da Shopee. A alta qualidade dos produtos são o principal ponto para a competitividade da marca. Muitos eletrodomésticos inteligentes da Gaabor se tornaram os mais vendidos nesta ocasião, sendo que, as fritadeiras elétricas (air fryer) ficaram em primeiro lugar na sua loja oficial.

Chef de cozinha Léo Young com a linha de produtos Gaabor Fritadeira Elétrica Sem Óleo 3,5L Air Fryer Gaabor Design Retrô

Desde que a marca entrou no mercado brasileiro, os produtos Gaabor tem se tornado populares e vem agradando os seus consumidores pelo ótimo desempenho e pelo design moderno e elegante.

A marca sempre se concentrou em profundas pesquisas para o desenvolvimento e produção de eletrodomésticos de qualidade, com isso, conquistou o apoio de muitos consumidores com a otimização contínua dos produtos e constante atualização tecnológica. Recentemente, a Gaabor lançou um novo modelo de fritadeira elétrica da série GA-M4D, que possui um sistema de dupla ventilação e dupla circulação de pressão, conhecido como Dual Circle, o que se considera um grande avanço da fabricação de fritadeiras elétricas. Ela pode realizar a eliminação de gordura de forma eficiente, manter os alimentos mais frescos e outras funções sob o modo de fritura rotativa circular de 360°, ou seja, ela pode não só garantir um sabor delicioso, mas também reter os nutrientes dos alimentos. A Gaabor, com sua tecnologia alemã e design sofisticado, proporciona aos usuários uma experiência de cozinha saudável e maravilhosa.

A série GA-M4D de fritadeiras elétricas tem dois modelos disponíveis, na cor preta e vermelha, criando uma textura fina, fosca, elegante, luxuosa e confortável ao tocar, com um design retrô, atualizando o processo original de cozinhar para um prazer artístico.

A Gaabor continua levando para os lares uma nova forma de vida saudável, permitindo que cada vez mais usuários desfrutem dos produtos de alta qualidade produzidos por eles.

Durante o Black Friday Antecipada da Shopee 11.11, a Gaabor oferecerá descontos de até 50% OFF e brindes em sua loja oficial na Shopee. Ao realizar R$500,00 em compras os consumidores ganham um umidificador e em compras a partir de R$750,00, o brinde será um ventilador exclusivo da marca. Essa é a oportunidade perfeita para os brasileiros comprarem Gaabor e se apaixonarem por suas linhas exclusivas, com alta tecnologia e eficiência.

Para mais informações sobre período promocional da Gaabor 11.11 Super Shopping Festival, visite a loja oficial da Gaabor:

https://linktr.ee/gaabornewsbr

Site da Gaabor : https://gaabor.com.br/

Atendimento da Gaabor: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942823/Leo_Young_8M.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942824/Camada_1.jpg

FONTE Gaabor

