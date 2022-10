Nestlé lança NESCAFÉ PLAN 2030 para ajudar a impulsionar a agricultura regenerativa, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a vida dos agricultores

VEVEY, Suíça, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- NESCAFÉ, principal marca de café da Nestlé e um dos cafés favoritos do mundo, delineou hoje seu amplo plano para ajudar a tornar o cultivo de café mais sustentável, denominado NESCAFÉ PLAN 2030. A marca está trabalhando globalmente com produtores de café para ajudá-los a fazer a transição para a agricultura regenerativa e acelerando uma década de atuação de NESCAFÉ PLAN, conhecido no Brasil como Programa Cultivado com Respeito.

A marca investirá mais de um bilhão de francos suíços até 2030 no NESCAFÉ PLAN 2030. Esse investimento dá continuidade ao NESCAFÉ PLAN atual à medida que a marca expande seu trabalho com foco em sustentabilidade. Ele tem o respaldo do financiamento agrícola regenerativo da Nestlé seguindo o compromisso do Grupo de acelerar a transição para um sistema alimentar regenerativo e a ambição de alcançar zero emissões líquidas de gases de efeito estufa.

"As mudanças climáticas estão pressionando as áreas de cultivo de café", diz David Rennie, diretor da divisão de marcas de café da Nestlé. "Com base na experiência de dez anos do NESCAFÉ PLAN, estamos acelerando nosso trabalho para ajudar a enfrentar as mudanças climáticas e enfrentar os desafios sociais e econômicos nas cadeias de valor da NESCAFÉ", complementa.

Até 2050, o aumento das temperaturas reduzirá a área adequada para o cultivo de café em até 50%[1]. Ao mesmo tempo, cerca de 125 milhões de pessoas dependem do café para seu sustento[2] e estima-se que 80% das famílias de cafeicultores vivam na linha da pobreza ou abaixo dela[3]. É preciso agir para garantir a sustentabilidade do café a longo prazo.

"Como uma marca de café líder mundial, a NESCAFÉ tem como objetivo ter um impacto real no cultivo do café em todo o mundo. Queremos que os produtores de café prosperem tanto quanto queremos que o café tenha um impacto positivo no meio ambiente. Nossas ações podem ajudar a impulsionar mudanças em todo o setor do café", diz Philipp Navratil, diretor da unidade de negócios estratégicos de café da Nestlé.

Apoiar a transição dos agricultores para o cultivo de café regenerativo

A agricultura regenerativa é uma abordagem que visa melhorar a saúde e a fertilidade do solo, bem como proteger os recursos hídricos e a biodiversidade. Solos mais saudáveis são mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas e podem aumentar a produtividade, ajudando a melhorar o sustento dos agricultores.

NESCAFÉ oferecerá aos agricultores treinamento, assistência técnica e mudas de café de alto rendimento para ajudá-los a fazer a transição para práticas regenerativas de cultivo de café. Entre os exemplos de práticas de agricultura regenerativa estão:

O plantio de cobertura vegetal ajuda a proteger o solo. Também ajuda a adicionar biomassa ao solo, o que pode aumentar a matéria orgânica presente e, assim, o sequestro de carbono no solo.

A incorporação de fertilizantes orgânicos contribui para a fertilidade do solo, o que é essencial para a boa saúde do solo.

O aumento do uso de silvicultura e cultivo entre culturas contribui para a preservação da biodiversidade.

A poda dos cafeeiros existentes ou sua substituição por variedades resistentes a doenças e mudanças climáticas ajudará a rejuvenescer os cafezais e aumentar a produtividade dos agricultores.

Foco dos investimentos são as origens que produzem 90% do café para NESCAFÉ

NESCAFÉ trabalhará com produtores de café para testar, aprender e avaliar a eficácia de várias práticas de agricultura regenerativa. Isso será feito com foco em sete fontes principais, de onde a marca obtém 90% de seu café: Brasil, Vietnã, México, Colômbia, Costa do Marfim, Indonésia e Honduras.

NESCAFÉ visa alcançar:

100% de café de origem responsável até 2025 , sendo que no Brasil a meta foi alcançada em 2019

20% do café obtido de métodos agrícolas regenerativos até 2025 e 50% até 2030 como parte da ambição da Nestlé para seus principais ingredientes

México, Costa do Marfim e Indonésia receberão o projeto piloto de apoio financeiro para acelerar a transição para a agricultura regenerativa

NESCAFÉ está empenhada em apoiar os agricultores que assumem os riscos e custos associados à mudança para a agricultura regenerativa. A marca oferecerá programas que visam ajudar os agricultores a melhorar sua renda como resultado dessa transição. No México, Costa do Marfim e Indonésia, NESCAFÉ promoverá um plano piloto de apoio financeiro para acelerar a transição para a agricultura regenerativa. Por meio desse plano, a marca, juntamente com produtores de café, testará e aprenderá a melhor abordagem em cada país. Entre essas medidas estão:

incentivos financeiros condicionados à adoção de práticas agrícolas regenerativas

proteção de renda por meio de seguro meteorológico

maior acesso a linhas de crédito para agricultores

NESCAFÉ acompanhará a evolução e avaliará os resultados de seus programas de campo com os produtores de café por meio de sua parceria de monitoramento e avaliação com a Rainforest Alliance. Seus esforços serão complementados por novas parcerias focadas em expertise, como a do Sustainable Food Lab para tópicos relacionados à avaliação de renda, estratégia e acompanhamento do progresso dos produtores de café.

Redução das emissões de gases de efeito estufa por meio da captura e armazenamento de carbono no solo

A agricultura regenerativa também contribui para retirar dióxido de carbono da atmosfera e para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. É por isso que a agricultura regenerativa é parte fundamental do roteiro Net Zero da Nestlé. NESCAFÉ tem como objetivo contribuir para o compromisso Net Zero da Nestlé de reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e atingir zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. A marca trabalhará com agricultores, fornecedores e parceiros para ajudar a proteger terras agrícolas, aumentar a biodiversidade e ajudar a prevenir o desmatamento. Além disso, ela pretende ajudar os agricultores a plantar mais de 20 milhões de árvores em suas fazendas de café ou perto delas.

Avançar construindo sobre uma base sólida

O anúncio de hoje dá continuidade aos esforços de sustentabilidade de NESCAFÉ na produção de café. Desde 2010, a marca investe em sustentabilidade por meio do NESCAFÉ PLAN e tem feito progressos significativos:

Café de origem responsável: 82% do café de NESCAFÉ foi adquirido de forma responsável em 2021 ao redor do mundo. No Brasil, 100% do café comprado e consumido foi adquirido de forma responsável e com certificação.

Mudas de café: 250 milhões de novas mudas de café distribuídas para agricultores desde 2010

Monitoramento e avaliação: avaliação de impacto em parceria com a Rainforest Alliance em 14 países

Emissões de gases de efeito estufa: redução de 46% nas emissões de gases de efeito estufa em nossas fábricas de café solúvel (2020 x 2010, por tonelada de produto)

Utilização de água: diminuição de 53% de captação de água em nossas fábricas de café solúvel (2020 x 2010, por tonelada de produto)

Avanços no Brasil

No mercado brasileiro, NESCAFÉ PLAN recebe o nome de Cultivado com Respeito. Lançado em 2011, apoia mais de 1.100 famílias cafeicultoras com a implementação de sistemas transparentes de remuneração, bonificadas pela qualidade de suas safras e a biodiversidade a partir de novas técnicas de cultivo. Atualmente, 100% das fazendas que fazem parte do programa já aplicam ao menos uma prática regenerativa.

Cultivado com Respeito tem forte atuação nas lavouras que provêm cafés para o portfólio da linha NESCAFÉ Origens do Brasil, lançada em 2018 já com um forte compromisso com a sustentabilidade. Atualmente, 100% das fazendas produtoras de café para NESCAFÉ Origens do Brasil estão em conversão para a agricultura regenerativa e em vias de se tornarem neutras (compensando a mesma quantidade de gases de efeito estufa que produz anualmente) ou negativas em emissões de carbono (retirar mais gases de efeito estufa da atmosfera do que emite). Essas fazendas já emitem oito vezes menos carbono do que a média das fazendas de cafés brasileiras. Ainda em 2022, NESCAFÉ Origens do Brasil pretende ser a primeira marca carbono neutro de café solúvel e para coar do país com foco na redução de carbono em toda a sua jornada.

