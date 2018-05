Nestlé lança programa global para ajudar crianças a levar vidas mais saudáveis

O programa "Nestlé for Healthier Kids" vai ajudar 50 milhões de crianças, até 2030, a levar vidas mais saudáveis

VEVEY, Suíça, 15 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- No Dia Internacional das Famílias, sob o auspício das Nações Unidas, a Nestlé anunciou seu programa global "Nestlé for Healthier Kids" ("Nestlé para crianças mais saudáveis"). O programa prevê maior desenvolvimento de produtos mais saudáveis e orientação às famílias sobre nutrição e exercícios. O objetivo é, até 2030, ajudar 50 milhões de crianças a levar vidas mais saudáveis.

Desde sua fundação, a Nestlé se comprometeu a ajudar os pais e cuidadores a fornecer a nutrição correta às crianças. Com essa nova iniciativa, a Nestlé está acelerando a transformação de seu portfólio de alimentos e bebidas em todo o mundo. Somente em 2017, a empresa lançou mais de 1.000 produtos novos, com o objetivo de atender as necessidades nutricionais das crianças. No mesmo ano, forneceu 174 bilhões de porções de alimentos e bebidas fortificados, em 66 países, onde faltam às pessoas micronutrientes essenciais, como ferro, iodo e vitamina A.

O presidente-executivo da Nestlé, Mark Schneider, disse: "A infância é uma época em que hábitos são formados para toda a vida. Queremos ajudar os pais a fazer escolhas mais saudáveis para seus filhos. É por isso que estamos aumentando nossos esforços para ajudar as famílias a criar crianças mais saudáveis e conclamamos a todos para se juntar a nós nesse empreendimento".

A Nestlé já reformula cerca de um terço de seu portfólio de produtos a cada ano. A empresa irá usar sua capacidade de inovação, incomparável no setor, para aperfeiçoar ainda mais os alimentos e bebidas para crianças, com mais frutas, vegetais, grãos ricos em fibras e micronutrientes. A Nestlé também irá continuar a reduzir as quantidades de açúcar, sal e gorduras saturadas. Alguns dos lançamentos recentes de produtos incluem os purês de vegetais e frutas Gerber Grabbers Strong Veggies, leite em pó orgânico Nido e cereais de grão integral com menos açúcar para o café da manhã Nesquik Alphabet.

Por mais de uma década, a Nestlé vem melhorando o valor nutritivo de seus produtos. Com o programa "Nestlé for Healthier Kids", a empresa se compromete a manter esse trabalho por longo prazo. Suas metas imediatas para até 2020 são:

Adicionar pelo menos 750 milhões de porções (80g) de vegetais a seus produtos;

Adicionar pelo menos 300 milhões de porções (16g) de grãos ricos em fibras, sementes leguminosas, nozes e outras sementes a seus produtos;

Reduzir a quantidade de açúcar em 5%; desde 2000, a empresa reduziu a quantidade de açúcar em mais de 34%;

Reduzir a quantidade de sal em 10%; desde 2005, a empresa reduziu a quantidade de sal em mais de 20%;

Cumprir o compromisso assumido em 2014 de reduzir gorduras saturadas em 10% em todos os produtos relevantes que não atendem as recomendações da OMS.

A Nestlé também vai aprimorar programas e serviços on-line projetados para fornecer aos pais e cuidadores maior conhecimento nutricional, receitas saudáveis e dicas práticas. Em 2017, mais de 300 parcerias feitas em todo o mundo ajudaram a empresa a atingir mais de 14 milhões de crianças.

Para obter mais informações sobre o que a Nestlé está fazendo por crianças mais saudáveis: https://www.nestle.com/healthierkids.

Para obter mais informações sobre os compromissos da Nestlé: Nestlé na Sociedade.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/691592/Nestle_for_Healthier_Kids_Logo.jpg.

FONTE Nestlé

SOURCE Nestlé

Related Links

https://www.nestle.com/healthierkids