Nestlé lance une initiative mondiale pour aider les enfants à mener une vie plus saine

A l'occasion de la Journée internationale des familles, organisée par les Nations Unies, Nestlé a annoncé son initiative mondiale «Nestlé for Healthier Kids». Le programme prévoit de poursuivre le développement de produits plus sains et de dispenser aux familles des conseils sur la nutrition et l'exercice physique. Il a pour but d'aider 50 millions d'enfants à mener une vie plus saine à l'horizon 2030.

Depuis sa fondation, Nestlé s'emploie à aider les parents et les soignants à donner à leurs enfants l'alimentation dont ils ont besoin. Grâce à cette nouvelle initiative, Nestlé accélère la transformation de son portefeuille d'aliments et de boissons à l'échelle mondiale. Rien qu'en 2017, l'entreprise a lancé plus de 1000 nouveaux produits pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants. La même année, elle a fourni 174 milliards de portions d'aliments et de boissons enrichis dans 66 pays où les habitants manquent de micronutriments essentiels tels que le fer, l'iode et la vitamine A.

Mark Schneider, Administrateur délégué de Nestlé, a déclaré: «L'enfance est une période au cours de laquelle se prennent des habitudes que l'on conserve toute la vie. Nous voulons aider les parents à faire des choix plus sains pour leurs enfants. C'est pourquoi nous intensifions nos efforts visant à soutenir les familles dans l'amélioration de la santé de leurs enfants et nous invitons d'autres entreprises à faire de même.»

Nestlé reformule déjà environ un tiers de son portefeuille de produits chaque année. La Société mettra en œuvre ses capacités d'innovation à la pointe du secteur pour poursuivre l'amélioration des aliments et boissons destinés aux enfants en utilisant encore davantage de fruits, de légumes, de céréales riches en fibres et de micronutriments. Nestlé continuera aussi à réduire les teneurs en sucre, sel et graisses saturées. Parmi les produits récemment lancés, citons les compotes de fruits et purées de légumes Grabbers Strong Veggies de Gerber, le lait en poudre biologique Nido et les céréales complètes pour petit-déjeuner Alphabet de Nesquik à teneur réduite en sucre.

Depuis plus d'une décennie, Nestlé améliore la valeur nutritionnelle de ses produits. Avec «Nestlé for Healthier Kids», l'entreprise s'engage à poursuivre ce travail sur le long terme. Ses objectifs immédiats d'ici 2020 sont de:

ajouter au moins 750 millions de portions (80 g) de légumes à ses produits;

ajouter au moins 300 millions de portions (16 g) de céréales, légumineuses, fruits secs et graines riches en fibres à ses produits;

continuer de réduire les teneurs en sucre de 5%. Depuis l'an 2000, Nestlé a réduit les teneurs en sucre de plus de 34%;

continuer de réduire les teneurs en sel de 10%. Depuis 2005, Nestlé a réduit les teneurs en sel de plus de 20%;

tenir l'engagement pris en 2014 de réduire les graisses saturées de 10% dans tous les produits concernés qui ne répondent pas aux recommandations de l'OMS.

Nestlé renforcera également ses programmes et services en ligne conçus pour améliorer les connaissances nutritionnelles des parents et des soignants et leur fournir des recettes saines et des conseils pratiques. En 2017, plus de 300 partenariats conclus dans le monde entier ont permis à l'entreprise de venir en aide à plus de 14 millions d'enfants.

