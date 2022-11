Net Zero Asset Managers-initiatief: Fiera Capital stelt initiële net zero-doelstellingen vast

De eerste doelstellingen van Fiera Capital voor het deel van de activa dat moet worden beheerd met oog op een net zero-uitstoot van broeikasgassen in 2050, zijn goedgekeurd

MONTREAL, 18 november 2022 /PRNewswire/ -- Fiera Capital Corporation ("Fiera Capital" of de "Onderneming") (TSX: FSZ), een toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerder, is verheugd aan te kondigen dat haar voorgestelde initiële koolstofreductie- en engagementsdoelstellingen zijn goedgekeurd door het Net Zero Asset Managers-initiatief (het "initiatief"). Per 9 november 2022 hebben in totaal 169 vermogensbeheerders initiële doelstellingen vastgesteld. Het totale vermogen dat is toegezegd met oog op een net zero-uitstoot tegen 2050 of eerder bedraagt hierdoor 21,8 biljoen US dollar.

Het internationale initiatief beoogt een actievere rol in de strijd tegen de klimaatverandering voor de vermogensbeheersector. Fiera Capital heeft zich in 2021 bij het initiatief aangesloten als onderdeel van haar engagement om haar benadering van duurzaam investeren verder te versterken.

De initiële verbintenis van Fiera Capital vertegenwoordigt per 31 maart 2022 in totaal 9,8 miljard USD of ongeveer 7% van het beheerd vermogen. Aangezien Fiera Capital multi-assetoplossingen op maat aanbiedt voor zowel publieke als particuliere vermogenscategorieën, waren de inspanningen erop gericht de meest geschikte aanpak te vinden voor elke vermogenscategorie waarvoor de onderneming zich aanvankelijk wilde inzetten.

Deze doelstelling is een uitgangspunt dat periodiek zal worden herzien, met de bedoeling meer strategieën toe te voegen en de inzet van de onderneming aanzienlijk te verhogen naarmate de methodologieën zich verder ontwikkelen om meer activaklassen te bestrijken en de gegevens toegankelijker worden. Om de afstemming te volgen, is Fiera Capital van plan gebruik te maken van de decarbonisatie- en engagementdoelstellingen van het Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Investment Framework, ontwikkeld door een wereldwijde groep beleggers die onderzocht heeft hoe beleggers hun portefeuilles kunnen afstemmen op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

"Wij zijn trots op onze beleggingsteams die deze eerste belofte hebben gedaan en zich ertoe hebben verbonden hun portefeuilles om te vormen ter ondersteuning van het doel van net zero-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 of eerder. De goedkeuring van onze eerste doelstellingen markeert het begin van onze reis naar een net zero-toekomst, en we tillen onze ambitie actief naar een hoger niveau door onze deelname aan dit belangrijke initiatief te blijven vergroten," aldus Vincent Beaulieu, Hoofd Duurzaam Beleggen, Fiera Capital.

"Als verantwoordelijke vermogensbeheerder zijn wij van mening dat wij een fundamentele rol moeten spelen in de samenwerking met onze collega's en moeten bijdragen aan betere resultaten op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieu. Wij zien onze betrokkenheid bij het Net Zero Asset Managers-initiatief als een van de manieren waarop wij ons kapitaal efficiënt kunnen inzetten om duurzame welvaart binnen onze gemeenschappen te bevorderen en deel te nemen aan de wereldwijde inspanning om klimaatverandering aan te pakken", aldus Jean-Philippe Lemay, Global President en Chief Executive Officer van Fiera Capital.

Over Fiera Capital Corporation

Fiera Capital is een toonaangevende, onafhankelijke vermogensbeheerder met een groeiende wereldwijde aanwezigheid en heeft per 30 september 2022 ongeveer 180,8 miljard CAD aan beheerd vermogen. Het bedrijf levert op maat gemaakte en multi-assetoplossingen in activaklassen van de publieke en private markt aan institutionele, financiële intermediaire en particuliere vermogenscliënten in Noord-Amerika, Europa en belangrijke markten in Azië. De gedegen expertise, het gediversifieerde beleggingsplatform en de toewijding van Fiera Capital om uitstekende service te leveren, staan centraal in onze missie om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van de wetenschap inzake beleggingsbeheer om duurzaam vermogen voor klanten te creëren. Fiera Capital handelt onder de ticker FSZ op de effectenbeurs van Toronto. www.fieracapital.com

Fiera Capital, met hoofdkantoor in Montreal, heeft vestigingen in verschillende rechtsgebieden en heeft kantoren in meerdere steden over de hele wereld, waaronder New York (VS), Londen (VK) en Hongkong (SAR).

Elke gelieerde entiteit ("filiaal") van Fiera Capital verleent alleen beleggingsadvies- of beleggingsbeheerdiensten of biedt beleggingsfondsen aan in de rechtsgebieden waar het filiaal en/of het desbetreffende product is geregistreerd of diensten mag verlenen krachtens een vrijstelling van registratie.

In de VS worden diensten voor vermogensbeheer geleverd door filialen van het bedrijf die beleggingsadviseurs zijn en die geregistreerd zijn bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) of vrijgesteld zijn van registratie. Registratie bij de SEC impliceert geen bepaald niveau van vaardigheid of training. Voor meer informatie over de specifieke registratie van een Fiera Capital-entiteit, of de vrijstellingen daarvan, verwijzen we naar deze webpagina.

Meer informatie over Fiera Capital Corporation, inclusief het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf, kunt u nalezen op SEDAR via www.sedar.com .

