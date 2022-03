net2phone adquire a Integra, plataforma Contact Center Omnichannel

NEWARK, Nueva Jersey, 4 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A net2phone , empresa líder em comunicações unificadas e subsidiária da IDT Corporation (NYSE: IDT), anuncia que adquiriu a Integra CCS, uma provedora de CCaaS (Contact Center as a Service) com atuação nas Américas e Europa.

A plataforma da Integra oferece uma ampla gama de funcionalidades de Call Center, incluindo suporte omnichannel, integrações com redes sociais, comunicações por meio de chatbots, gestão de workflow, ferramentas de desenvolvimento para soluções de contact center personalizadas e inúmeras integrações de software de terceiros.

A Integra foi recentemente nomeada como "Provedor de Soluções de Call Center mais promissor" pela empresa CIOReview, revista digital de tecnologia e rede para consumidores e especialistas de tecnologia.

"À medida que os mercados CCaaS e UCaaS continuam sua trajetória de crescimento excepcional, as empresas estão em torno de provedores que podem oferecer suporte a ofertas integradas de comunicações como serviço", destaca Jonah Fink, CEO de net2phone.

"Juntamente com a plataforma CCaaS da Integra, nossas poderosas soluções UCaaS e nosso serviço líder de SIP Trunking, oferecem soluções abrangente de valor imbatível. Nossos agentes de canal nos EUA, Canadá, Brasil e México começaram a introduzir esses pacotes de serviços em suas ofertas e estão extremamente empolgados com o alto potencial que representam", completa Fink.

Para empresas que buscam aumentar a produtividade das equipes de call center à medida que migram para a nuvem, as poderosas ferramentas de análise e gerenciamento da plataforma Integra são a combinação perfeita, proporcionando visibilidade interna excepcional. Além disso, na área de trabalho remoto, os clientes esperam um trabalho em conjunto de canal diversificada, incluindo voz e uma experiência perfeita entre os canais. A plataforma CCaaS permite uma experiência de usuário superior e consistente em todas as interações, em todos os canais e em tempo real.

Sebastián Gutiérrez, CEO de Integra, destaca "Estamos muito empolgados com o acordo com a net2phone e já estamos trabalhando para alavancar sua comunidade global de agentes de canal, sua infraestrutura de comunicações e seus amplos relacionamentos com operadoras para entrar no amplo protocolo SMB e no mercado CCaaS de porte médio".

"Adquirimos uma grande empresa com uma equipe bem formada", disse Shmuel Jonas, CEO de IDT. "A Integra se encaixa perfeitamente na net2phone. Sua oferta inovadora gera alta sinergia e, ao se juntar à rede global de agentes de vendas e canais da net2phone, esperamos que ela represente uma grande fonte de crescimento e expansão no curto prazo. Integra já está com fluxo de caixa positivo e gerando crescimento de receita de quase três dígitos", completa Jonas.

A aquisição da Integra foi financiada internamente pela IDT. Para mais informações sobre como a solução CCaaS da net2phone, alimentada pela plataforma da Integra, pode funcionar para o seu negócio, acesse www.net2phone.com/ccaas.

Declarações de previsão

Todas as declarações acima que não são puramente sobre fatos históricos, incluindo, mas não se limitando à quelas que usam as palavras "acreditar", "antecipar", "esperar", "planejar", "pretender", "estimar", "meta " e expressões semelhantes são declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995.

Embora essas declarações prospectivas representem nossa opinião atual sobre o que pode acontecer no futuro, os resultados reais podem ser materialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos por tais declarações devido a vários fatores. Nossos arquivos da SEC (Securities and Exchange Commission) fornecem informações detalhadas sobre tais declarações e riscos e devem ser consultados em conjunto com este comunicado. Na medida permitida pela lei aplicável, a IDT não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações prospectivas.

Sobre a net2phone:

A plataforma Unified Communications as a Service (UCaaS) da net2phone ajuda as empresas em todo o mundo a terem sucesso por meio de comunicações inteligentes. A net2phone é uma subsidiária da IDT Corporation (NYSE: IDT). Para mais informações, acesse net2phone.com ou fale por meio do LinkedIn .

