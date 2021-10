Net2phone apresenta Phone App para Microsoft Teams

SÃO PAULO, 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A net2phone, fornecedora global de soluções de comunicações em nuvem para empresas, anuncia o lançamento do Phone App para Microsoft Teams. O aplicativo oferece um novo recurso de voz para integrar ao ambiente Teams. A ferramenta é facilmente habilitada para qualquer usuário da organização, tanto no desktop como no celular.

O net2phone Phone App para Teams permite que os usuários: