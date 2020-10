Net2phone lança integração com plataforma Zoho CRM

Chamadas com um clique

Com a integração, os usuários podem realizar chamadas com seu ramal por meio do aplicativo net2phone e os registros aparecem automaticamente no ambiente do Zoho, garantindo o rastreamento adequado da tarefa.

Relatórios Detalhados

Após cada ligação realizada, as informações importantes da chamada serão registradas automaticamente no Zoho, como o horário do atendimento, tempo de duração e tipo de ligação.

Adicione notas e informações durante a chamada

Inclua detalhes importantes e mantenha-se organizado graças à função de notas da ferramenta, que permite incluir informações importantes do cliente durante a chamada. Uma vez a chamada finalizada, a informação é enviada automaticamente ao histórico do cliente.

Adicione ações de monitoramento após a ligação

Crie lembretes de monitoramento adicionando notificações por e-mail, tarefas, atualizações de campo e muito mais após a finalização da chamada. Essas regras automatizam o processo de rastreamento do cliente, atualizando campos específicos quando uma regra é acionada.

As ofertas de comunicações unificadas em nuvem da net2phone incluem gravação de chamadas, aplicativos móveis e uma infinidade de recursos de comunicação adicionais, incluindo análises gerenciais avançadas, além de chamadas ilimitadas internacionais para telefones fixos de 26 países no plano ilimitado.

Sobre a net2phone

Com licenças da Anatel, a net2phone (IDT Brasil Telecomunicações Ltda.) é uma operadora com mais de 15 anos no mercado brasileiro. Possui portfólio completo de soluções de voz e comunicação unificada, sendo referência no setor. Além disso, oferece integrações com as principais plataformas de colaboração em nuvem.

Para conhecer mais vantagens da integração, acesse https://net2phone.com.br/zoho.

