Net2phone lança marca na 21ª edição da Futurecom

A net2phone terá um stand (H141) na Futurecom em busca de novos parceiros que estejam dispostos a vender a solução de telefonia em nuvem que mais cresce no mercado global. A marca do grupo IDT Corporation oferece todo o suporte para ajudar os novos agentes a crescerem, seja com materiais de venda, programas personalizados e treinamentos.

"Participar do maior evento de Tecnologia e Telecomunicações da América Latina será um grande passo para consolidar a marca já utilizada e reconhecida em diversos países. Somos uma empresa com verdadeiro espírito empreendedor, que investe em tecnologia para auxiliar as empresas a ter uma comunicação mais inteligente e de qualidade", ressalta Jonathan Melo, Gerente de Marketing Latam.

Pioneira e uma das líderes globais na tecnologia VoIP, a net2phone vem oferecendo às pequenas e grandes empresas mais flexibilidade e facilidades na comunicação com o moderno PABX em nuvem, o SIP Trunk e a nova solução Call Center. O moderno sistema, baseado em nuvem, oferta mais qualidade no estabelecimento das chamadas nacionais e internacionais a um baixo custo. Mais informações em https://net2phone.com.br.

Sobre a IDT-net2phone

Com licenças da Anatel, a IDT Brasil Telecomunicações (agora net2phone) fornece no Brasil há mais de 13 anos o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), e conta com o código 26 para chamadas de longa distância, serviços 40XX e 0800 e portabilidade numérica com estrutura própria para entregar qualidade nas ligações.

Localização do evento: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04329-900.

Saiba mais sobre a 21ª edição da Futurecom em https://www.futurecom.com.br.

FONTE net2phone

