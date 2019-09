Net2phone oferece soluções ideais para a comunicação empresarial

O sistema VoIP baseada em nuvem oferta mais qualidade no estabelecimento das ligações nacionais e internacionais a um baixo custo. Conheça abaixo as soluções net2phone essenciais para o mundo corporativo.

PABX em nuvem

É a tecnologia em nuvem que utiliza a internet para efetuar todas as funcionalidades de um PABX. Todo o seu fluxo de chamadas é configurado na nuvem, eliminando equipamentos e estruturas físicas do local, proporcionando atualizações sem custo e mais de 40 funções de PABX de última geração por um valor fixo mensal. O sistema oferece também um painel com informações poderosas para o gerenciamento das chamadas, além da mobilidade em atender as ligações no caminho de um compromisso, pelo aplicativo (softphone). O serviço PABX em nuvem net2phone está disponível nas maiores cidades do Brasil, entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Call Center

Com recursos completos de funcionalidades, a solução integrada com a plataforma em nuvem é a melhor opção para quem precisa de mais controle e visibilidade de operação, atendendo às necessidades das mais exigentes empresas. O moderno sistema em nuvem oferece mais tecnologia, economia, mobilidade, versatilidade e segurança para melhor atender ao cliente. O sistema permite o acesso e a administração de onde estiver, seja remoto ou no local. Além das funções de alta performance: Dashboard (visão em tempo real das chamadas e status do agente), integração com CRM e as plataformas de mensagens - WhatsApp e SMS, sistema avançado de chamadas automáticas, pesquisa de satisfação e ACD (distribuição automática de chamadas).

SIP Trunk ou Tronco SIP

Solução ideal para as empresas que possuem um PABX-IP físico que desejam reduzir custos com a telefonia, mas não estão prontos para migrar 100% para o PABX em nuvem. Com ele, utiliza-se a internet para a comunicação interna e externa da empresa.

Com licenças da Anatel, a IDT/net2phone, pioneira e uma das líderes mundiais em VoIP, fornece no Brasil há mais de 13 anos o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), e conta com o código para chamadas de longa distância - Código de Seleção de Prestadora (CSP) – 26, com estrutura própria para entregar qualidade nas ligações e portabilidade numérica.

