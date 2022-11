Neta Auto lance sa marque technologique « Hozon Intelligent Technology » afin de poursuivre le développement des véhicules électriques intelligents

SHANGHAI, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 21 novembre, Neta Auto a tenu une conférence de presse à Shanghai pour dévoiler sa marque technologique mondiale « Hozon Intelligent Technology », qui se compose de trois sous-marques : Hozon Supercomputing, Hozon Electric Drive et Hozon Extended Range, ainsi que de trois produits originaux et tournés vers l'avenir, la plateforme centrale de supercalcul pour les véhicules intelligents, le système d'entraînement électrique 800 V SiC à haute performance et le prolongateur d'autonomie 3-en-1 à haut rendement.

1

La plateforme centrale de supercalcul Hozon adopte l'architecture de calcul central et l'architecture SOA, ou architecture orientée services. Elle est très intelligente et s'adapte à différents modèles de plateformes.

La plateforme dispose d'une super puissance de calcul, d'une grande capacité de mémoire et de nombreuses interfaces périphériques. Sa puissance de calcul peut atteindre 1 000 Tops, ce qui permet une conduite autonome de niveau 4.

Le système de transmission électrique haute performance 800 V SiC de Hozon est composé de trois parties et adopte une structure de circulation de refroidissement entièrement intégrée, à la pointe de l'industrie, qui présente une conception 3-en-1 avec un haut degré d'intégration. Le système présente trois points forts : « haute pression », « haute vitesse » et « haute efficacité ».

Le système de transmission électrique présente d'excellentes performances, avec une puissance de pointe de 250 kW, une vitesse maximale de 21 000 tr/min, un couplage maximal de 420 N.m et un couplage de sortie maximal de 4 600 N.m. Il peut être utilisé sur les plateformes à moyenne tension (MT) de 400 V et sur les plateformes à haute tension (HT) de 800 V. Il permet à un véhicule de parcourir jusqu'à 200 km après seulement cinq minutes de charge. L'autonomie globale de la batterie augmente de 8 %. Par ailleurs, le bruit du système est réduit à huit dB.

Le prolongateur d'autonomie 3-en-1 à haut rendement de Hozon présente quatre caractéristiques techniques : petite taille, faible coût, haut rendement et tranquillité. Le prolongateur d'autonomie propose quatre modes de fonctionnement : tout électrique, autonomie prolongée + charge de la batterie, autonomie prolongée + batterie, et garde de sécurité.

Depuis le début de l'année, Neta Auto a mis sur le marché le Neta S, le Neta U-II et le Neta V, qui connaissent une grande popularité sur le marché. Neta Auto a amorcé sa stratégie mondiale. En termes de ventes mensuelles, l'entreprise a devancé les autres nouvelles forces de l'industrie automobile chinoise pendant quatre mois consécutifs. Le nombre de clients de l'entreprise dans le monde a dépassé les 220 000.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1953470/1.jpg

SOURCE Hozon New Energy Automobile