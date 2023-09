NETA Auto signe un mémorandum d'entente avec HKSTP et établit un siège international à Hong Kong

HONG KONG, 2 septembre 2023 /PRNewswire/ -- NETA Auto et la Hong Kong Science & Technology Parks Corporation (HKSTP) ont tenu une cérémonie de signature de mémorandum d'entente (MOU) le 31 août à Hong Kong, lors de laquelle Evonne Ching (directrice des investissements de NETA Auto) et Albert WONG Hak-keung (PDG de HKSTP) ont signé un MOU. Sun Dong (secrétaire d'État à l'Innovation, à la Technologie et à l'Industrie de Hong Kong), Lillian Cheong Man-lei (sous-secrétaire d'État à l'Innovation, à la Technologie et à l'Industrie), Philip Yung (directeur général du Bureau de Hong Kong pour attirer les entreprises stratégiques), Sunny Chai Ngai Chiu (président de HKSTP), Ouyang Minggao (membre du Comité permanent de la CCPPC, académicien du CAS, professeur à l'Université Tsinghua et vice-président du Comité académique de l'Université Tsinghua), et Fang Yunzhou (fondateur et président de NETA Auto) ont assisté à l'évènement.

Le développement des start-ups de véhicules électriques telles que NETA Auto est stimulé par le secteur leader des énergies nouvelles en Chine. Fidèle à son aspiration originale consistant à « faire des véhicules électriques intelligents pour tous », cette start-up s'est engagée à construire des véhicules électriques intelligents accessibles et de qualité en accord avec la valeur de l'entreprise : « la technologie pour tous ». Ses produits couvrent tous les types de véhicules électriques, de la classe A0 à la classe B+. La société a également lancé des technologies avant-gardistes telles que la plateforme Shanhai, la batterie Tiangong et la technologie intelligente HOZON 2.0, témoignant de l'avancement de son système technologique prêt pour l'avenir. En outre, elle a accéléré sa stratégie de mondialisation et exploité les marchés de l'ASEAN, de l'Amérique du Sud et du Moyen-Orient avec plus de 320 000 clients mondiaux.

« En tant que promoteur important du secteur automobile chinois, NETA travaillera avec le gouvernement de Hong Kong dans le cadre du MOU pour soutenir les industries émergentes stratégiques de la Chine, et rendre les véhicules à énergie nouvelle fabriqués par la Chine disponibles dans le reste du monde », a relevé Fang Yunzhou.

Comme NETA Auto a progressé en termes de produits, de technologie et d'internationalisation après des années de développement et aborde désormais une nouvelle phase de développement mondial, Hong Kong est devenu un point d'accès de premier choix pour elle afin de renforcer la coopération internationale. Dans le cadre du MOU, l'entreprise sera plus à même de libérer son potentiel d'investissement et de s'intégrer aux chaînes de valeur mondiales en tirant parti du statut de Hong Kong en tant que centre d'affaires international, tout en intensifiant ses efforts pour se mondialiser.

Sun Dong a ajouté que « En tant que point focal de l'industrie technologique mondiale, le secteur des véhicules à énergie nouvelle a pour avantage de relier tous les secteurs de la chaîne industrielle, et ainsi d'attirer toutes sortes de projets de R&D dans le domaine des technologies de pointe. Son gouvernement est déterminé à faire de Hong Kong un centre international d'informations et de technologie (I&T), avec pour objectif un développement de haute qualité et une nouvelle industrialisation. »

En vertu du MOU, NETA Auto établira un siège international à la HKSTP. Elle prévoit également d'investir environ 3,2 milliards de yuans en cinq ans, de construire un centre de R&D intelligent de plus de 40 000 pieds carrés ainsi qu'un centre de mégadonnées, et d'embaucher près de 600 employés en R&D. Ce faisant, elle vise à attirer plus de talents en I&T à la HKSTP pour aider à connecter Hong Kong avec la Chine continentale sur la base de la chaîne industrielle. En outre, NETA Auto sollicitera un investissement de capitaux d'un montant de 200 millions de dollars américains. Rassemblant plus de 13 000 chercheurs et près de 1 400 entreprises I&T avec plus de 300 partenaires et un écosystème I&T complet, la HKSTP, qui a soutenu plus de dix entreprises licornes, stimulera la croissance commerciale de NETA Auto grâce à sa riche expérience.

Ce partenariat fera passer NETA Auto d'un constructeur automobile chinois à une société technologique mondiale. En outre, il augmentera la valeur des marques automobiles chinoises dans le monde entier, tout en améliorant l'impact mondial du secteur automobile chinois dans les secteurs de l'intelligentisation et des énergies nouvelles.

