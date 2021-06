NetBase Quid Live Europe: Alles rund ums Thema Daten

NetBase Quid kündigt kostenlose Anmeldung für die zweitägige virtuell stattfindende Konferenz am 7. und 8. Juli an

LONDON, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- NetBase Quid, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Marktinformationen, hat heute die Redner der NetBase Quid Live Europe bekannt gegeben, einer zweitägigen Veranstaltung mit Branchenexperten, Vordenkern und Praktikern zur Nutzung des vollen Potenzials kontinuierlicher Verbraucher- und Marktinformationen, die am 7. und 8. Juli 2021 stattfindet.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Reden von Branchenexperten zu hören, die über Strategien und Taktiken sprechen, um den Wert der Verbraucher- und Marktinformationen für ihr Unternehmen zu verstehen und zu erfahren, wie erfolgreiche Marken datengesteuerte Erkenntnisse zu ihrem strategischen Vorteil nutzen und so einen Spitzenplatz bei modernsten Technologien und Lösungen einnehmen. Weitere Themen sind das Herausarbeiten ungedeckter Bedürfnisse für neue Ideen und Vordenkerpositionen, die Integration von Daten und Technologie in Kommunikations-, Marketing- und Geschäftsstrategien, die Zukunft von Verbraucher- und Marktintelligenz und die Umwandlung von Erkenntnissen in strategische Fahrpläne.

Zu den diesjährigen Referenten gehören:

Heather Kernahan , Chief Executive Officer von Hotwire Global

Krista Neher , Chief Executive Officer von Boot Camp Digital

Jillian Ney , Gründerin des Social Intelligence Lab

Dieu Ly Tran (Ly), Research & Intelligence Analyst bei Lufthansa Innovation Hub

Razi Imam , Gründer und CEO von 113 Industries

Frederikke Haider , Consumer and Market Intelligence bei L'Oreal Nordics

Bob Goodson , Präsident von NetBase Quid

Eine vollständige Liste der Redner und detaillierte Tagesordnung finden Sie hier . Interessierte Teilnehmer können sich kostenlos für die diesjährige Veranstaltung anmelden.

„Eine kontinuierliche Verbraucher- und Marktintelligenz ist in diesem Jahr unverzichtbar geworden, weil Marken und Verbraucher neue und kreative Wege im Internet beschreiten", erklärte Paige Leidig, Chief Marketing Officer bei NetBase Quid. „Die diesjährige Veranstaltung hat jede Menge Erfolgsgeschichten, Expertenwissen und praktische Anleitungen auf Lager, um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind und die besten Einblicke erhalten, um Ihr Geschäft voranzutreiben."

Neben diesen virtuellen Sitzungen erhalten die registrierten Teilnehmer auch Zugang zu Präsentationsdecks, Sitzungsaufzeichnungen und Fragerunden mit Referenten und erfahren mehr über die neuesten Fortschritte und Tools im Bereich Consumer- und Marketing-Intelligenz.

Die Anmeldung zur NetBase Quid Live Europe ist kostenlos und der vollständige Zeitplan ist jetzt online verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://netbasequidlive.com/europe/ .

Informationen zu NetBase Quid

NetBase Quid ist die Consumer- und Market-Intelligence-Plattform der nächsten Generation, die kontextbezogene Einblicke liefert, um Geschäftstrends aufzudecken, mit Verbrauchern in Kontakt zu treten und die Geschichte hinter Wettbewerbern und dem Markt zu verstehen.

Die Plattform nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Milliarden von indexierten Ressourcen in allen Formen strukturierter und unstrukturierter Daten zu verarbeiten. So können unsere Kunden im Bereich Marken, Agenturen und Beratungsdiensten präzise, schnell und effizient intelligente, datengesteuerte Entscheidungen treffen. NetBase Quid ist der Partner des Vertrauens von American Airlines, Coca-Cola, Ogilvy, T-Mobile, United Airlines, YUM! Brands, Walmart, Hyundai, Wunderman Thompson, Microsoft, BCG und The New York Times.

Weitere Informationen finden Sie auf www.netbasequid.com .

