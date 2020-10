NetBets Londoner Werbekampagne fördert verantwortliches Glücksspiel

VIENNA, 20. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- NetBet wird wieder einmal seinem Image als einer der stärksten Befürworter des verantwortungsvollen Glücksspiels gerecht. Im Vorfeld der britischen Glücksspielwoche im November startete NetBet am 3. Oktober eine "Gamble Aware"-Kampagne auf den ikonischen Doppeldeckerbussen in London. Wir sind stolz auf unsere zahlreichen Bemühungen zur Förderung des verantwortungsvollen Glücksspiels. Unsere Tools für Einzahlungs- und Einsatzlimits sowie unser Selbsteinschätzungstest sind die besten Beispiele dafür.

Die vier Bereiche der Kampagne lauten wie folgt: Limits, Ausschlüsse, Schutz von Minderjährigen und Suchtgefahr. Die negativen Auswirkungen von Problemspielern auf sich selbst und Personen in ihrem Umfeld sind sehr gut dokumentiert. Der Slogan, der auf den Londoner Bussen zu sehen ist, versucht genau dieses Problem zu beleuchten: "Everyone has a limit, know yours".

Knapp 300 der berühmten roten Busse durchqueren tagein, tagaus mit dem NetBet-Slogan die britische Hauptstadt.

Diese Markenzeichen der britischen Kultur passieren einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Londons, darunter das Wembley-Stadion, Kew Gardens und die Tower Bridge.

Es wird nicht lange dauern, bis unsere Busse als altbekannter Freund ins Bewusstsein der Pendler und Einwohner Londons eindringen werden.

Diese Kampagne ist nicht nur auf die Busse beschränkt, sondern wird auch auf unseren zahlreichen digitalen Plattformen online zu sehen sein, sei es auf sozialen Netzwerken, Bannern oder Blogs.

Der Aufwand, der in die Bereitstellung von Funktionen und Präventionstools für unsere Spieler bei NetBet investiert wurde, zeigt, dass unsere Kunden immer an erster Stelle stehen und dass wir unseren Spielern stets zur Seite stehen, wenn sie Unterstützung benötigen.

Als Entertainment-Plattform sollte jederzeit das Spielvergnügen im Mittelpunkt stehen. Eine realistische Vorstellung über seine eigenen Grenzen ist dafür enorm wichtig, und wir möchten unseren Spielerinnen und Spielern dabei helfen.

Jeder hat ein Limit. Respektiere deins!

