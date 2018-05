NetCents Technology signe un contrat de traitement de cryptomonnaies en marque blanche exclusif avec WildBunch Gaming

Dans le cadre de cet accord, NetCents fournira en marque blanche son portail marchand à cryptomonnaie au réseau de sites de jeux en ligne réglementés et de paris sportifs WildBunch, se chargeant de traiter toutes les transactions par cryptomonnaie.

« Nous sommes heureux de nous associer avec NetCents afin d'utiliser leur solution de traitement de paiements par cryptomonnaie », a déclaré le PDG de WildBunch. « Nous considérons NetCents comme un partenaire stratégique clé et nous offrirons le portail de paiement NetCents à nos partenaires dans diverses juridictions. Les solutions de cryptomonnaie offertes par NetCents, notamment son service Instant Settlements, aideront WildBunch à accroître sa part de marché en Europe ainsi que sur d'autres marchés internationaux. »

Au début, la plateforme NetCents sera intégrée dans cinq de ses principaux sites de jeu en ligne. Une fois que les sites web initiaux seront pleinement intégrés et traiteront des transactions par cryptomonnaie, l'intégration dans les sites web restants débutera. NCCO commencera alors le bêta-test des transactions en direct.

WildBunch s'attend à ce que son volume de transactions par cryptomonnaie à travers les cinq sites web initiaux soit de 750 000 à un million d'euros par mois au cours du premier trimestre, et atteigne jusqu'à 8 millions d'euros par mois au cours de la première année, en prévoyant une période de transition entre les devises traditionnelles et les cryptomonnaies.

L'industrie du jeu en ligne pesait 44,16 milliards de dollars US en 2016, et devrait atteindre 81,71 milliards d'ici 2022[1]. Plus de 80 nations ont légalisé les jeux d'argent en ligne, et l'Europe constitue le plus grand marché du monde pour le jeu en ligne.

M. Moore a conclu en disant : « Cet accord permettra de donner une visibilité à notre plateforme sur un marché valant plusieurs milliards de dollars et auprès d'une base d'utilisateurs fidèles. Il créera de nombreuses nouvelles sources de revenus, employant un modèle de revenus transactionnels à plusieurs couches, et ouvrira de nouvelles avenues pour NetCents. »

Si votre entreprise ou votre organisation souhaite intégrer la plateforme NetCents sur son site web, rendez-vous sur https://net-cents.com/business/register et créez un compte entreprise afin de compléter le formulaire en ligne pour démarrer les processus d'intégration numérique et de candidature.

À propos de WildBunch Gaming

WildBunch Software Ltd fournit des solutions pour le marché du jeu réglementé. WildBunch Gaming développe et fournit des solutions de plateforme de jeu à ses clients, qui incluent des entreprises internationales.

Les opérateurs nous font confiance pour fournir une gamme de produits puissants, robustes et riches en fonctions, leur permettant ainsi de garder une longueur d'avance sur la concurrence en termes de capacité, de disponibilité et d'innovation. En travaillant en partenariat avec ses opérateurs, WildBunch Gaming s'efforce de fournir une plateforme qui répond à leurs besoins exacts. Cela a assuré une croissance rapide des fonctions et des capacités de la plateforme. Nous avons capté des clients clés grâce à notre approche innovante et dynamique du développement de logiciels.

À propos de NetCents

NetCents est une plateforme de traitement de paiements en ligne de nouvelle génération, offrant aux consommateurs et aux commerçants des services en ligne pour la gestion des paiements électroniques. L'objectif principal de la société est de capter la conversion d'argent liquide en monnaie numérique à l'aide d'une technologie blockchain innovante, afin de fournir des solutions de paiement simples et sécurisées. NetCents travaille avec ses partenaires financiers, opérateurs mobiles, opérateurs de change etc., dans le but de rationaliser l'expérience utilisateur des transactions en ligne.

La technologie NetCents est intégrée au système ACH (« Automated Clearing House ») et enregistrée comme entreprise de services monétaires (ESM) auprès du CANAFE (Centre d'analyse des opérations et des déclarations financières du Canada), garantissant ainsi à nos clients sécurité et confidentialité. NetCents peut être utilisé pour effectuer des dépôts dans 194 pays à travers le monde, vous offrant ainsi la liberté de choisir comment payer, à votre façon (Your Way™).

Au nom du conseil d'administration

NetCents Technology Inc.

« Clayton Moore »

Clayton Moore, PDG et fondateur

NetCents Technology Inc.

Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1),

Vancouver, BC, V7X 1M4

Avertissement concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés pouvant être considérés comme des « énoncés prospectifs ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué, autres que les énoncés de faits historiques, qui traitent d'événements ou de développements que la société s'attend à voir survenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne constituent pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas systématiquement, être identifiés par des termes tels que « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel » et des expressions semblables, ou suggérant que des évènements ou conditions « auront », « auraient », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » avoir lieu. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne constituent pas des garanties de performances futures, et les résultats réels peuvent ainsi différer considérablement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les énoncés prospectifs comprennent les mesures réglementaires, les prix du marché et la disponibilité continue de capitaux et de financement, ainsi que les conditions économiques, du marché ou commerciales de manière générale. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats ou les développements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations, sur les projections et sur les opinions de la direction de la société à la date où ces énoncés sont formulés. Sauf si cela est imposé par la législation afférente aux valeurs mobilières applicables, la société ne s'engage aucunement à actualiser ces énoncés prospectifs dans le cas où les estimations, les projections ou les opinions de la société, ou d'autres facteurs, changeraient.

--------------------------------------------------

[1] Marché mondial des jeux d'argent en ligne (2016-2022). Research and Markets. https://www.researchandmarkets.com/research/kct6t8/global_online

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web de l'entreprise à l'adresse http://www.net-cents.com ou contactez Gord Jessop, président : gord.jessop@net-cents.com.

SOURCE NetCents Technology Inc.