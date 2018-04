NetCents Technology valide 270 milliards de dollars sur le marché des cryptomonnaies en lançant des règlements instantanés à l'échelle mondiale

La volatilité et le risque pour les marchands ont été le véritable élément de blocage empêchant les cryptomonnaies de devenir réellement le modèle général utilisé pour les paiements de tous les jours. NetCents offrira au départ un règlement instantané pour Bitcoin, Ethereum, Litecoin [et le jeton de NetCents]. D'autres cryptomonnaies viendront s'ajouter au fil du temps.

En dépit des progrès technologiques offerts par les cryptomonnaies pour le traitement des paiements, l'exposition à la volatilité du marché des cryptodevises a dissuadé les marchands d'accepter des monnaies de la part d'un segment grandissant, précisément ceux qui détiennent des cybermonnaies. Grâce aux règlements instantanés, les marchands désormais seront en mesure de bénéficier de tous les avantages de frais plus faibles, d'un traitement plus rapide et de tirer parti de la liquidité de règlements 'crypto-en-Fiat ou crypto en crypto' sans exposition aux risques ou fluctuations propres aux cryptomonnaies.

Avec la passerelle NetCents pour marchands, la volatilité concernant le prix de monnaies numériques comme Bitcoin, Ether ou Litecoin n'aura aucun impact sur les marchands. Cette passerelle permettra aux cryptomonnaies essentiellement de refléter tout à fait la commodité et la convivialité des méthodes traditionnelles de paiement. Les marchands s'assureront une position sûre, pour laquelle la forme de paiement utilisée par leurs clients n'aura en définitive pas d'importance, qu'il s'agisse de monnaie traditionnelle ou de cybermonnaie. Une première dans l'industrie.

« Je suis fier de pouvoir affirmer que nous avons fait tomber la plus grande objection opposée au traitement des cryptomonnaies avec un risque de devise absolument nul pour le négociant. Cela change la donne pour le secteur des paiements par cryptomonnaies, » a commenté Clayton Moore, président-directeur général de NetCents Technology. « Grâce à ce perfectionnement, les marchands peuvent désormais étendre leur gamme de produits et services dans un marché inexploité des cryptomonnaies de plus de 270 milliards de dollars où ils sont en mesure d'augmenter leurs ventes avec facilité et commodité, et en toute sécurité. La promesse des cybermonnaies a toujours été 'un jour'. NetCents a transformé ceci en 'aujourd'hui'. »[1]

Outre les avantages économiques de l'intégration des paiements numériques avec NetCents Technology en tant que partenaire, les marchands et prestataires de paiement profiteront également du fait qu'ils seront des leaders dans l'industrie par l'adoption de la technologie des chaînes de blocs. Cette évolution rationalise encore plus le traitement par le marchand et les paiements par leurs clients sous un processus unique, sûr et sans heurts. Le consommateur bénéficie de frais de transaction moindres, d'options diversifiées pour les paiements numériques, d'une protection contre les fraudes et de la liberté de dépenser ses cryptomonnaies dans des opérations quotidiennes chez ses détaillants préférés.

NetCents a présenté l'an dernier les différents éléments de son offre de produit appelé à constituer l'ossature du traitement des cryptodevises dans le monde entier. À la différence des autres sociétés dans cet espace, NetCents a adopté une stratégie consistant à créer des partenariats avec les principaux marchands acquéreurs et prestataires afin de faire grandir sa base d'utilisateurs. Avec une offre d'un produit étant le plus évolué et le plus complet, NetCents est en train de devenir rapidement le prestataire incontournable des solutions pour le traitement de cybermonnaies. L'annonce d'aujourd'hui portant sur les règlements instantanés représente le dernier élément manquant pour permettre une adoption et utilisation en masse des cryptomonnaies. NetCents s'est positionnée à l'épicentre de la cryptorévolution.

« Notre technologie constitue la pièce manquante du puzzle, celle qui sert de tremplin pour que les sociétés émergentes et existantes puissent faire évoluer leur modèle d'entreprise et de paiement avec peu ou pas de risque, » a ajouté Clayton Moore. « Avec notre plateforme sans risque, les marchands et prestataires de paiements seront en mesure d'accepter ces cryptomonnaies de la nouvelle génération tandis qu'en arrière-plan, le montant des achats sera réglé sans heurts et de façon immédiate dans la devise locale, Fiat ou numérique, à leur guise. NetCents Technology élimine entièrement la responsabilité et le risque du marchand dans les transactions de cryptomonnaies. »

Si votre société ou votre organisation souhaite intégrer la plateforme NetCents dans votre site web, visitez https://net-cents.com/business/register et ouvrez un compte d'entreprise pour remplir le formulaire en ligne et démarrer les processus d'intégration numérique et d'inscription.

Si vous êtes un marchand acquéreur ou un prestataire de paiement cherchant à proposer à vos marchands des traitements de paiement sans risque et en douceur, veuillez contacter claytonmoore@net-cents.com.

À propos de NetCents

NetCents constitue une plateforme de nouvelle génération pour le traitement des paiements en ligne, laquelle offre aux consommateurs et aux commerces des services en ligne pour la gestion des paiements électroniques. La Société se concentre sur la saisie de la migration depuis les espèces jusqu'aux monnaies numériques en faisant appel à une technologie novatrice des chaînes de blocs afin d'apporter des solutions de paiement qui soient simples à utiliser, sûres et sans souci. NetCents travaille avec ses partenaires financiers, exploitants de réseaux mobiles, opérateurs de change, etc. afin de rationaliser l'expérience utilisateur avec les transactions en ligne.

NetCents Technology est intégrée dans l'Automated Clearing House (« ACH », Chambre de compensation automatisée) et est inscrite comme Entreprise de services monétaires (MSB) auprès de la CANAFE (Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada) afin d'assurer à nos clients sécurité et confidentialité. NetCents est disponible pour des dépôts dans 194 pays autour du monde, ce qui vous assure la liberté du choix de paiement. 'Your Way'.™

_________________________________________[1] Capitalisation du marché des cryptomonnaies au 11 avril 2018 https://coinmarketcap.com/

