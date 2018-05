NetComm Wireless annonce un partenariat d'IdO avec Ericsson

Les opérateurs et d'autres grands acteurs de l'écosystème de l'IdO mondial peuvent entrer sur le marché plus rapidement avec un minimum de risques grâce à la plateforme d'IdO cloud d'Ericsson (IoT Accelerator) pour accéder aux dispositifs LwM2M qui permettent des déploiements de l'IdO massifs dans des domaines tels que l'automobile, la logistique et la fabrication.

« Nous sommes en pleine expansion de l'écosystème de partenaires de l'IdO pour les dispositifs et les applications interopérables avec la plateforme IoT Accelerator, et nous considérons cette collaboration avec NetComm Wireless et son portefeuille de dispositifs de l'IIdO comme un apport majeur à cet écosystème offrant de nouvelles opportunités aux opérateurs qui exploitent une connectivité cellulaire », explique Steffen Conradsen, responsable de l'écosystème partenaire pour les dispositifs et applications de l'IdO chez Ericsson.

« Cette nouvelle collaboration nous aidera à résoudre les problématiques de fragmentation qui existent depuis toujours dans l'écosystème de l'IdO, et nous sommes heureux de nous joindre à Ericsson pour faciliter l'adoption de l'IdO par les opérateurs et les entreprises », explique Timo Brouwer, directeur d'exploitation chez NetComm Wireless.

« Les opérateurs et les autres acteurs de l'écosystème disposent aujourd'hui d'un accès mondial à des outils qui permettent d'éliminer les coûts élevés de développement et les restrictions en matière de propriété intellectuelle qui entravent les déploiements de l'IdO à grande échelle », ajoute-t-il.

LwM2M est un protocole ouvert de gestion de dispositifs qui permet de transférer de petites quantités de données entre des dispositifs et leurs plateformes de gestion. Proposés pour simplifier la gestion à distance, les dispositifs LwM2M de NetComm Wireless rendent commercialement viables la connexion et la gestion à distance de capteurs, de pompes et d'autres actifs qui doivent fonctionner à un coût réduit.

Les dispositifs LwM2M de NetComm Wireless sont agréés pour un déploiement en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les Émirats arabes unis, en Asie du Sud-Est, au Japon et en Australie.

À propos de la plateforme Ericsson IoT Accelerator

La plateforme Ericsson IoT Accelerator est une solution cloud qui englobe un ensemble de services de plateforme, y compris toute la fonctionnalité requise pour gérer des dispositifs de l'IdO et les données générées par des capteurs. Son principal segment de clientèle est les opérateurs mobiles qui exploitent des réseaux cellulaires Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) 3GPP avec une plateforme élargie qui offre l'Internet des objets.

Le Constrained Application Protocol (CoAP), le protocole Lightweight Machine-to-Machine (LwM2M) et le modèle de données IPSO sont des technologies-clés prises en charge par la plateforme IoT Accelerator pour la fourniture de dispositifs de l'IdO contraints et la détection automatique de capteurs et de valeurs. La plateforme est ouverte, et les développeurs peuvent utiliser leurs cadres préférés pour développer des applications sur la base des données fournies par la plateforme à l'aide d'API standard.

À propos de NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited (ASX : NTC) est un développeur leader de technologies haut débit fixe sans fil, de l'IdO industriel/M2M sans fil, et de fibre et câble jusqu'au point de distribution (FTTdp/CTTdp) qui étayent un monde de plus en plus connecté. Notre méthodologie Listen. Innovate. Solve. répond aux besoins uniques d'opérateurs de télécommunications, de fournisseurs de réseaux centraux et d'intégrateurs de systèmes de premier plan, ainsi que de clients gouvernementaux et d'entreprise à l'échelle mondiale. Depuis plus de 36 ans, la société NetComm Wireless conçoit de nouvelles générations de produits de communications de données innovants et est aujourd'hui reconnue dans le monde pour son innovation en technologies de communications. NetComm Wireless, qui a son siège à Sydney (Australie), dispose de bureaux aux États-Unis, en Europe/au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Rendez-vous sur www.netcommwireless.com.

