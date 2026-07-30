-Netcore ahora es Netcore.ai, convirtiéndose en la primera plataforma de marketing basada en agentes que comparte la responsabilidad del crecimiento de clientes

El cambio de marca supone una transformación estructural: de proveedor de software a socio estratégico nativo de IA, respaldado por siete agentes autónomos y un modelo de copropiedad humana.

LONDRES, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Netcore Cloud, líder mundial en MarTech, Customer Engagement, CPaaS, Email Marketing y descubrimiento de productos, anunció hoy su cambio de marca a Netcore.ai, marcando la transición formal de la compañía a una plataforma de marketing basada en agentes. La nueva identidad refleja un cambio fundamental en la forma en que opera Netcore: sus siete agentes de IA ahora planifican, ejecutan, analizan y optimizan de forma autónoma las campañas de marketing a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, mientras que los ingenieros de crecimiento de MarTech de Netcore siguen siendo corresponsables de los resultados de crecimiento de cada cliente. Netcore.ai es la primera plataforma en la industria que va más allá de la entrega de software hacia la propiedad compartida de los resultados, un modelo donde el éxito del proveedor está estructuralmente vinculado al del cliente.

Netcore is now Netcore.ai, becoming the first agentic marketing platform to share accountability for customer growth

Este anuncio marca un cambio estructural en la forma en que se vende y se entrega la tecnología de marketing empresarial. Mientras que la mayoría de las plataformas se limitan a la funcionalidad y la configuración, el modelo de Netcore asigna equipos dedicados que comparten la responsabilidad de los resultados de las campañas, los resultados de activación y la contribución a los ingresos.

Una plataforma unificada para todo el recorrido del cliente, con agentes que aprenden de cada interacción

Netcore ahora impulsa todo el recorrido del cliente, desde la intención de compra hasta la maximización del valor de vida del cliente (CLTV). La plataforma de marketing basada en agentes de Netcore integra la interacción con el cliente, el descubrimiento de productos, la personalización, la plataforma de datos de clientes (CDP), el marketing por correo electrónico y los canales CPaaS en una única plataforma. Todas las señales de estas funcionalidades fluyen hacia una capa de contexto central y una capa de gobernanza, que crean una visión unificada y gestionada por consentimiento de cada cliente y su recorrido en tiempo real.

Esta arquitectura unificada es la base sobre la que operan los siete agentes de IA de Netcore. Los agentes planifican, ejecutan, analizan y optimizan de forma autónoma campañas de marketing hiperpersonalizadas en todos los canales y en cada etapa del ciclo de vida del cliente. Dado que todos los agentes se basan en la misma capa contextual, las decisiones tomadas en un canal están disponibles de inmediato en todos los demás.

Humanos y agentes, trabajando como un solo equipo

La ejecución autónoma no significa una ejecución sin soporte. Cada cliente cuenta con un ingeniero de crecimiento experimentado de Netcore que supervisa el rendimiento, interpreta las señales e interviene cuando es necesario. Los agentes gestionan el volumen y la velocidad que ningún equipo humano puede soportar. Los ingenieros de crecimiento aportan un profundo conocimiento del sector y estrategias probadas para ayudar a los clientes a alcanzar y superar los estándares de la industria.

"La mayoría de las plataformas te dan las claves y se desentienden", afirmó Rajesh Jain, fundador y director general de Netcore. "Nosotros lo diseñamos de forma diferente. Los agentes gestionan las campañas. Nuestros equipos permanecen presentes. Y asumimos la misma responsabilidad por los resultados que nuestros clientes".

Precios basados en resultados

El modelo de propiedad compartida de Netcore formaliza lo que históricamente se ha dejado a la buena voluntad en las relaciones con los proveedores. Con este modelo, Netcore no se limita a entregar el software y medir su uso. La empresa estructura su colaboración en torno a los KPI de negocio del cliente, y sus equipos son directamente responsables de los resultados que se buscan con la implementación de la plataforma.

Esto significa que los clientes obtienen dos beneficios simultáneamente: la velocidad de ejecución de los agentes de IA que operan en millones de puntos de contacto con el cliente sin intervención manual, y la continuidad estratégica de un equipo dedicado que invierte financiera y operativamente en impulsar los resultados.

El modelo está diseñado específicamente para organizaciones de marketing que se enfrentan a una creciente presión para demostrar la contribución a los ingresos de sus inversiones en tecnología, y no solo de la adopción de la plataforma.

La plataforma de marketing basada en agentes ya está disponible en los mercados de Netcore en India, el Sudeste Asiático, Oriente Medio, Norteamérica, Europa y África. Los clientes empresariales pueden acceder a la plataforma completa, incluyendo la capa de contexto unificada y los siete agentes de IA, a través de la estructura de colaboración existente de Netcore.

Acerca de Netcore

Netcore, plataforma líder de marketing basado en agentes, aprovecha su completa Suite de Interacción con el Cliente para crear experiencias personalizadas y omnicanal. Con la confianza de más de 6.500 marcas en sectores como el comercio electrónico, el comercio minorista, la banca y los servicios financieros, los medios de comunicación y el entretenimiento, y los viajes, entre sus clientes más destacados se encuentran Walmart, Unilever, Tommy Hilfiger, Domino's, McDonald's, Pizza Hut y Crocs. Netcore cuenta con la certificación CMMI® de ISACA de nivel 3, otorgada por Equalitas Certifications Limited, lo que reafirma su compromiso con la excelencia en los procesos. Para obtener más información, visite netcore.ai El resumen de nuestro sitio web es - https://netcore.ai/about-us/