Netcore heißt nun Netcore.ai und wird zur ersten agentischen Marketingplattform, die Mitverantwortung für das Kundenwachstum übernimmt

Das Rebranding signalisiert einen strukturellen Wandel: Vom Softwareanbieter zum KI-nativen Ergebnispartner – gestützt auf sieben autonome Agents und ein Modell der menschlichen Miteigentümerschaft

LONDON, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Netcore Cloud, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen MarTech, Customer Engagement, CPaaS, E-Mail-Marketing und Produktfindung, gab heute seine Umfirmierung in Netcore.ai bekannt und kennzeichnet damit den offiziellen Übergang des Unternehmens zu einer agentbasierten Marketingplattform. Die neue Identität spiegelt einen grundlegenden Wandel in der Arbeitsweise von Netcore wider: Die sieben KI-Agents des Unternehmens planen, erledigen, analysieren und optimieren nun eigenständig Marketingkampagnen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg, während die MarTech-Wachstumsingenieure von Netcore weiterhin für die Wachstumsergebnisse jedes Kunden mitverantwortlich sind. Netcore.ai ist die erste Plattform der Branche, die über die reine Softwarebereitstellung hinausgeht und eine gemeinsame Ergebnisverantwortung einführt – ein Modell, bei dem der Erfolg des Anbieters strukturell mit dem des Kunden verknüpft ist.

Netcore is now Netcore.ai, becoming the first agentic marketing platform to share accountability for customer growth

Diese Ankündigung kennzeichnet einen strukturellen Wandel in der Art und Weise, wie Marketingtechnologie für Unternehmen verkauft und bereitgestellt wird. Während sich die meisten Plattformen auf Funktionen und Konfiguration beschränken, werden beim Modell von Netcore spezielle Teams eingesetzt, die gemeinsam die Verantwortung für die Kampagnenergebnisse, die Aktivierungsergebnisse und den Beitrag zum Umsatz tragen.

Eine einheitliche Plattform für die gesamte Customer Journey, bei der die Agents aus jeder Interaktion lernen

Netcore unterstützt nun die gesamte Customer Journey, von der Kaufabsicht bis zur Maximierung des CLTV. Die agentische Marketingplattform von Netcore vereint Kundenbindung, Produktfindung, Personalisierung, CDP, E-Mail-Marketing und CPaaS-Kanäle in einer einzigen Lösung. Alle Signale aus diesen Funktionen fließen in eine zentrale Kontext- und Governance-Ebene ein, die in Echtzeit eine einheitliche, auf Einwilligungen basierende Sicht auf jeden Kunden und dessen Customer Journey erstellt.

Diese einheitliche Architektur bildet die Grundlage, auf der die sieben KI-Agents von Netcore arbeiten. Die Agents planen, erledigen, analysieren und optimieren selbstständig hyperpersonalisierte Marketingkampagnen über alle Kanäle und jede Phase des Kundenlebenszyklus hinweg. Da jeder Agent auf dieselbe Kontextschicht zurückgreift, stehen Entscheidungen, die in einem Kanal getroffen werden, sofort in allen anderen Kanälen zur Verfügung.

Menschen und Agents als Team

Autonome Ausführung bedeutet nicht unterstützungslose Ausführung. Jedem Kunden wird ein erfahrener Netcore-Wachstumsexperte zur Seite gestellt, der die Leistung überwacht, Signale auswertet und dort eingreift, wo es auf sein Urteilsvermögen ankommt. Die Agents bewältigen ein Arbeitsvolumen und ein Arbeitstempo, das kein menschliches Team auf Dauer durchhalten kann. Die Wachstumsexperten verfügen über fundiertes Fachwissen und bewährte Branchenstrategien, um Kunden dabei zu unterstützen, Branchen-Benchmarks zu erreichen und zu übertreffen.

„Die meisten Plattformen übergeben einem die Schlüssel und halten sich dann im Hintergrund", sagte Rajesh Jain, Gründer und Geschäftsführer von Netcore. „Wir haben das anders konzipiert. Die Agents führen die Kampagnen durch. Unsere Teams bleiben im Raum. Und wir tragen dieselbe Verantwortung für die Ergebnisse wie unsere Kunden."

Ergebnisorientierte Preisgestaltung

Das Mitverantwortungsmodell von Netcore formalisiert das, was in der Vergangenheit in den Beziehungen zu Anbietern stets dem guten Willen überlassen war. Bei diesem Modell beschränkt sich Netcore nicht darauf, Software bereitzustellen und die Nutzung zu messen. Das Unternehmen richtet sein Engagement an den geschäftlichen KPIs des Kunden aus, wobei seine Teams direkt für die Ergebnisse verantwortlich sind, zu deren Erreichung die Plattform eingesetzt wurde.

Das bedeutet, dass Kunden gleich zwei Vorteile genießen: die Ausführungsgeschwindigkeit von KI-Agents, die ohne manuellen Eingriff an Millionen von Kundenkontaktpunkten agieren, sowie die strategische Kontinuität eines engagierten Teams, das finanziell und betrieblich motiviert ist, die Zahlen zu verbessern.

Das Modell wurde speziell für Marketingorganisationen entwickelt, die zunehmend unter Druck stehen, den Beitrag ihrer Technologieinvestitionen zum Umsatz nachzuweisen – und nicht nur die Einführung einer Plattform.

Die Agent-Marketing-Plattform ist ab sofort in allen Märkten von Netcore in Indien, Südostasien, dem Nahen Osten, Nordamerika, Europa und Afrika verfügbar. Unternehmenskunden können über die bestehende Kooperationsstruktur von Netcore auf die gesamte Plattform zugreifen, einschließlich der einheitlichen Kontext-Ebene und aller sieben KI-Agents.

Informationen zu Netcore

Netcore, eine führende Plattform für agentisches Marketing, nutzt seine umfassende „Customer Engagement Suite", um personalisierte Omnichannel-Erlebnisse zu schaffen. Mehr als 6500 Marken aus den Bereichen E-Commerce, Einzelhandel, Banken und Finanzdienstleistungen, Medien sowie Unterhaltung und Reisen vertrauen auf das Unternehmen, zu dessen namhaften Kunden Walmart, Unilever, Tommy Hilfiger, Domino's, McDonald's, Pizza Hut sowie Crocs gehören. Netcore wurde von Equalitas Certifications Limited gemäß dem CMMI®-Modell der ISACA mit dem Reifegrad 3 bewertet, was erneut das Engagement des Unternehmens für Prozess-Exzellenz unterstreicht. Weitere Informationen finden Sie unter netcore.ai. Eine Übersicht über unsere Website finden Sie unter https://netcore.ai/about-us/.