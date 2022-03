NetFlowCoin s'apprête à lancer des solutions technologiques au-delà du Web 3.0

Grâce aux annonces, les utilisateurs NFC pourront naviguer dans l'écosystème NFC et accéder à tout type de contenu multimédia partagé par les mineurs, ainsi qu'accéder au DAPPS hébergé sur le réseau NFC.

Le réseau de NetFlowCoin est construit à l'aide de la technologie SDVN, qui agit comme un réseau P2P virtuel fonctionnant au-dessus de l'infrastructure Internet physique qui utilise un chiffrement de qualité militaire, permettant aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur la façon dont leurs données sont stockées, visualisées et partagées.

Avec une base de nœuds de plus de 3,6 millions de mineurs NFC potentiels, le réseau est en voie de devenir l'une des blockchains les plus décentralisées et évolutives au monde dans l'industrie.

Au sein du réseau NFC, les mineurs peuvent gagner des récompenses grâce à l'extraction de trafic et de bande passante, ou en agissant comme des nœuds témoins.

NetFlowCoin est plus qu'une simple monnaie numérique ; c'est un écosystème numérique qui permet aux utilisateurs d'acheter des biens en chaîne en échange de services hors chaîne.

Le réseau est décentralisé et durable, car les programmes et les données sont découpés et stockés dans des nœuds mondiaux. De plus, les utilisateurs peuvent facilement migrer entre n'importe quelle application tout en conservant leur identité et leurs actifs uniques.

Dans le cadre du modèle économique de NFC, ils ont créé un mécanisme à deux pièces qui garantit que le prix des biens et des services n'est pas affecté par l'inflation de la pièce NFC. La pièce native est le NetFlowCoin . Cependant, les utilisateurs devront convertir les NFC en FUL (une pièce attachée au dollar américain) pour acheter quoi que ce soit sur le réseau.

Le battage médiatique entourant le Web 3.0 a commencé à voir plus d'adoption qu'auparavant. Avec plus de blockchains créant des plateformes viables pour soutenir la prochaine ère de l'utilisation d'Internet. NetFlowCoin cherche à être à l'avant-garde de la transformation du Web 3.0 qui façonnera une nouvelle façon de transférer les données entre les utilisateurs via la blockchain et l'industrie de la cryptomonnaie.

Explorez l'avenir d'un véritable écosystème de réseautage privé avec NetFlowCoin.

