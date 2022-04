NETMARBLE COMPLETA SU ECOSISTEMA DE CADENA DE BLOQUES CON EL LANZAMIENTO DEL SERVICIO DEX DE LA BILLETERA MARBLEX

A fin de celebrar el lanzamiento del servicio DEX de la billetera MARBLEX, se llevarán a cabo múltiples eventos para jugadores y fanáticos:

Evento de Trading para compradores principales de UIT : aquellos que se ubican entre los cinco principales compradores de INETRIUM tendrán la oportunidad de obtener otro INETRIUM

: aquellos que se ubican entre los cinco principales compradores de INETRIUM tendrán la oportunidad de obtener otro INETRIUM Evento de Sorteo de UIT: aquellos que compraron más de 10 INETRIUM durante más de 5 días, participarán automáticamente en un sorteo que les permitirá ganar otro INETRIUM

En una ronda de preguntas con Klaytn que se llevará a cabo el 28 de abril también se responderá cualquier pregunta que los usuarios puedan tener sobre MBX. A través de esa instancia, los fanáticos pueden encontrar el ecosistema general de MBX e hitos clave, así como varios eventos destacados que tendrán lugar pronto.

Para obtener más información sobre MBX y diversos eventos, visite la cuenta oficial de Telegram o vea las últimas actualizaciones a través de su sitio web, Twitter y Facebook oficiales.

Acerca de Netmarble Corporation

Creada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un importante desarrollador y editor que supera los límites de la experiencia de los juegos móviles con juegos altamente innovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution y Marvel Future Fight. Como empresa matriz de Kabam, y uno de los principales accionistas de Jam City y HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble trabaja para entretener a audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual de todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1801634/03_1920x1280.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FUENTE Netmarble

