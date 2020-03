Netmarble EMEA fecha parceria com a Forte para definir os novos padrões da operação de jogos

A arquitetura da plataforma de blockchain da Forte foi desenvolvida para ser gratuita, aberta e funcionar com qualquer plataforma de jogo. Ela lança mão de protocolos de fonte aberta como Ethereum e Interledger para facilitar a criação de ativos dentro dos jogos, de propriedade dos jogadores, e permitir transações entre cadeias, respectivamente. Com o amadurecimento, a plataforma descentralizará, de forma gradual, para uma que seja de propriedade e de controle da comunidade dos jogos em escala maior, em vez de apenas uma empresa.

A Netmarble EMEA, localizada em Istambul, Turquia, tem estado à frente do segmento de jogos da Turquia e da região MENA (na sigla em inglês, Oriente Médio e Norte da África) por meio da colaboração proativa com diversos estúdios desenvolvedores de jogos tanto em plataformas móveis quanto para PC.

A empresa publicará informações mais detalhadas sobre esta parceria e outras inovações futuras à sua linha de jogos posteriormente.

Sobre A Netmarble EMEA

A Netmarble EMEA é a empresa líder em jogos da região da Turquia, do Oriente Médio e da África com mais de 50 milhões de jogadores registrados. A Netmarble EMEA publica jogos hyper-casual 2.0 em parceria com os melhores estúdios indie desenvolvedores da Turquia, do leste europeu e da região MENA, ao mesmo tempo em que presta serviços de AQ, marketing, localização, relações públicas e de TI para jogos de sucesso como Marvel Future Fight, Seven Nights e Lineage 2 Revolution. A Netmarble EMEA apoia o desenvolvimento da cultura de jogos da região oferecendo oportunidades superiores de diversão e socialização com um dos portais de jogos de maior tráfego da região, o www.joygame.com. Para mais informações, acesse https://www.netmarbleemea.com.

Sobre a Netmarble Corporation

A Netmarble Corporation tem como objetivo trazer entretenimento ao público de todas as idades de todo o mundo oferecendo experiências incríveis em jogos móveis. Fundada em 2000, na Coreia, a Netmarble é uma das empresas de jogos móveis de crescimento mais rápido e constantemente figura entre os melhores desenvolvedores e distribuidores do mundo. Com mais de 6.000 funcionários, a Netmarble produz e mantém alguns dos jogos móveis de maior sucesso, entre eles Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, BTS WORLD, Everybody's Marble e Seven Knights. Como empresa controladora da Kabam, uma das principais desenvolvedoras de jogos MMO e a maior acionista da Jam City, um dos maiores desenvolvedores de jogos casuais, além de acionista majoritária da BigHit Entertainment, empresa de produção musical e de gestão de carreira de artistas, a Netmarble tem uma parceria estratégica com a CJ ENM Corporation, a maior empresa de entretenimento da Ásia, com a Tencent Holdings, a principal empresa provedora de internet da Ásia e com a NCsoft, uma empresa de destaque em MMORPG. Para mais informações, acesse http://company.netmarble.com

