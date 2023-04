NETMARBLE LANZA SU NUEVO JUEGO DE MESA DE METAVERSO META WORLD: MY CITY, DISPONIBLE AHORA

LOS ÁNGELES, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, un desarrollador y editor líder de juegos móviles de alta calidad, anunció que Meta World: My City, un nuevo juego de mesa de metaverso con una colección virtual de bienes raíces y edificios, se ha lanzado oficialmente en todo el mundo (excluyendo algunos países como China y Corea). Los jugadores pueden descargar el juego visitando el sitio web oficial, Google Play y App Store.

Meta World: My City es la secuela del popular juego Let's Get Rich, que atrajo a más de 200 millones de jugadores de todo el mundo. El juego presenta mecánicas de juegos de mesa y la oportunidad de tener terrenos y edificios virtuales en el metaverso, que se basan en ubicaciones del mundo real como la Ciudad de Nueva York. El juego será parte de MBX, un ecosistema de cadena de bloques de juegos lanzado por MARBLEX.

Se están desarrollando más planes para que Meta World: My City sea una plataforma en la que los jugadores podrán encontrar nuevas formas de interactuar entre sí y disfrutar de diversos tipos de juegos en el mundo del metaverso. Netmarble también se ha asociado con The Sandbox para estrenar el juego dentro de su ecosistema y crear oportunidades de contenido y experiencias únicas del metaverso en un futuro cercano.

Se están realizando varios eventos que ofrecen una variedad de recompensas para celebrar el lanzamiento. Las posibles recompensas incluirán bienes raíces virtuales de Meta World, como el artículo Arcade Game Center Structure, que se entregará a los mejores jugadores del ranking del juego de mesa. Se ofrecerá la oportunidad de ganar otras recompensas a los jugadores que no clasifiquen con un cierto tiempo de juego. Además, se dará un Epic Character Summon Ticket diariamente a los jugadores que se registren durante siete días. Los jugadores también tendrán la oportunidad de ganar artículos dentro del juego como oro, diamantes y entradas para la Champions League a través de la Rueda de la fortuna especial.

Netmarble también reveló un nuevo video cinematográfico que demuestra las funciones clave del juego en el canal oficial de Netmarble en Youtube.

Los jugadores pueden acceder a nueva información y actualizaciones sobre Meta World: My City al suscribirse a los canales oficiales de la comunidad en Discord, Twitter y Facebook.

Acerca de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation fue fundada en Corea en el año 2000 y es uno de los principales desarrolladores y editores de juegos móviles con mayores ventas en todo el mundo. A través de poderosas franquicias y colaboraciones con reconocidos propietarios de IP, Netmarble se esfuerza por mejorar la experiencia de juego y entretener al público de todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y uno de los principales accionistas de Jam City and HYBE (antiguamente Big Hit Entertainment), la diversa cartera de Netmarble incluye Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross y próximos juegos de PC como Paragon: The Overprime. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com/en.

Acerca de MARBLEX

MARBLEX es una subsidiaria impulsada por cadena de bloques de Netmarble Corp. Netmarble Corp. es un desarrollador y editor bien establecido de juegos móviles, que cuenta con más de 6.000 veteranos de la industria de juegos y expertos en la tecnología de cadena de bloques de todo el mundo. MARBLEX tiene como objetivo llevar al mercado juegos de cadena de bloques de la más alta calidad al ofrecer servicios clave como una billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, staking de tokens y un mercado de NFT. MBX, un ecosistema de cadena de bloques patentado lanzado por MARBLEX, permite a los jugadores avanzar en sus experiencias a través del compromiso orgánico y las recompensas por la participación. El ecosistema MBX se puede disfrutar como parte de títulos populares de Netmarble, como A3: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds y The King of Fighters Arena.

Acerca de MBX Token

MBX es un token público que tiene un valor de mercado en las cadenas públicas para MBX, un ecosistema de cadena de bloques patentado lanzado por MARBLEX (una subsidiaria de cadena de bloques de Netmarble Corp.). En un esfuerzo por mantener un valor token, MBX se enfocará en alianzas orientadas a publicaciones para garantizar juegos y contenido de calidad, ofreciendo una política de retorno diversificada que utiliza una parte de las ventas dentro del juego, a la vez que introducirá un modelo para ofrecer transferibilidad. Los fanáticos de todo el mundo pueden encontrar MBX a través de bolsas de criptomonedas líderes como Bybit, Bithumb, MEXC, Huobi, entre otras. Puede encontrar más información en https://www.marblex.io/en.

