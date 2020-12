NetOP Technology : La technologie de l'Internet des objets devrait dominer dans les années 2020

Olcay Taysi, fondateur de NetOP Technology , attribue l' expansion rapide du marché de l'IdO au besoin toujours croissant des grandes entreprises en matière de données en temps réel, qu'elles utilisent à des fins d'analyse et de connaissance du marché. Basée aux Pays-Bas, NetOP Technology figure parmi les 25 entreprises technologiques les plus innovantes au monde .

« Nos projets concernent la conception et la fabrication de capteurs et de plateformes de gestion pour les villes intelligentes, les aéroports, les systèmes agricoles et les centres logistiques, en particulier dans le contexte de ce qui est décrit comme la quatrième révolution industrielle. »

Selon Olcay Taysi, « la technologie liée à l'IdO a d'innombrables applications. Nos solutions sont utilisées dans 55 pays, où elles aident à protéger les écosystèmes locaux, à améliorer les services municipaux, à protéger la santé publique et à accroître la productivité. »

Capteurs intelligents : Du palais de Buckingham au stade de Wembley

Au Royaume-Uni, des solutions de NetOP Technology ont été installées sur les emblématiques bus touristiques rouges de Londres, réduisant les coûts de carburant de 30 %. Ils ont également été déployés au palais de Buckingham et au stade de Wembley afin de s'assurer que les ressources étaient utilisées de manière optimale.

Par un accord avec Seidor (Global | Platinum Partner of SAP), les solutions de NetOP Technology sont désormais utilisées du Nord au Sud du continent américain. NetOP Technology peut fournir des solutions IdO spécifiquement adaptées à des régions particulières grâce à son partenariat continu avec Detaysoft, le premier et seul membre de United VARs en Turquie.

Les techniciens de l'IdO en lutte contre la COVID-19

L'émergence de la COVID-19 a, de manière notable, donné un élan au domaine en plein essor de l'IdO. « Les professionnels des technologies de l'IdO, qui visent à créer un monde plus viable et durable, n'ont pas été indifférents aux défis posés par la pandémie. Les dispositifs liés à l'IdO sont désormais utilisés pour réglementer la distanciation sociale, faciliter les mesures de suivi des contacts et analyser la qualité de l'air », déclare Olcay Taysi.

Les entreprises et les particuliers peuvent acheter les produits et services de NetOP Technology sur IoT-Shops.com .

