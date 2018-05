NetSpeed et Esperanto s'associent pour développer des systèmes sur puce au service de l'intelligence artificielle

Les applications d'IA exigent de nouvelles architectures afin de répondre aux besoins en termes de rendements sans précédent, de fonctionnalités sophistiquées et de consommation ultra-faible. La technologie de l'interconnexion est un élément essentiel de ces architectures.

« Nous en sommes encore aux premiers stades de la maturité de l'IA, mais nous avons d'ores et déjà appris que les réseaux neuraux sophistiqués nécessitent un rendement colossal », a déclaré Linley Gwennap, analyste principal chez The Linley Group. « Générer ce niveau de rendement demande souvent un grand nombre de cœurs, mais ces architectures peuvent être difficiles à concevoir et à tester. La technologie NoC, telle que celle de NetSpeed, est devenue une technologie importante qui rend possible l'intelligence artificielle parce qu'elle automatise le processus de connexion des processeurs (CPU) et des accélérateurs sur un système sur puce (SoC) complexe. »

« Esperanto met des milliers de processeurs et d'accélérateurs sur une seule puce, et nous étions confrontés au défi de savoir comment les interconnecter. NetSpeed nous a fourni une solution convaincante pour interconnecter nos cœurs en garantissant des performances élevées, et en obtenant des licences de leurs PI, nous pouvons également réduire notre temps de mise sur le marché », a déclaré Dave Ditzel, PDG d'Esperanto Technologies.

Les cœurs ET-Maxion™ hautement performants d'Esperanto sont conçus pour offrir la meilleure performance de l'architecture RISC-V à fil d'exécution unique. Ses cœurs ET-Minion™ sont conçus pour respecter l'efficacité énergétique et le haut débit en virgule flottante, y compris pour l'accélération des vecteurs et des tenseurs. En plaçant des milliers de cœurs RISC-V 64 bits à grande efficacité énergétique sur une seule puce, Esperanto va fournir des TéraFLOPS/Watt de performance informatique évolutive de premier plan au service de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et d'autres applications.

« NetSpeed et Esperanto ont un gène en commun : nos deux entreprises sont à la pointe de ce qui peut être fait dans leurs domaines respectifs », a déclaré Sundari Mitra, PDG de NetSpeed. « Tandis qu'Esperanto s'attèle à intégrer l'intelligence artificielle dans les applications à haut volume grâce à son architecture hautement parallèle en tirant parti du jeu d'instructions RISC-V, NetSpeed s'attache à fournir la puissance de l'apprentissage automatique dans la conception et l'architecture du SoC. C'est un véritable plaisir de travailler avec un partenaire d'avant-garde comme Esperanto. Cette conception améliorée est un nouveau témoignage de notre leadership sur le marché de l'intelligence artificielle. »

À propos de NetSpeed Systems

NetSpeed est au cœur des applications des systèmes sur puce (SoC) de dernière génération qui transforment la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et dont nous nous connectons avec le monde. NetSpeed a une solution pour vous, que vous soyez architecte du matériel à la recherche de solutions de cohérence de la cache pour réaliser vos idées en silicium, concepteur de SoC en quête d'une interconnexion performante et efficace ou encore gestionnaire de la sécurité cherchant des solutions pour construire des systèmes résilients et tolérants aux pannes. Vous en saurez plus sur la façon dont NetSpeed apporte la puissance de l'intelligence artificielle à la conception et à l'architecture des SoC en cliquant sur www.netspeedsystems.com.

À propos d'Esperanto Technologies

Esperanto Technologies développe des solutions informatiques très performantes et garantes de l'efficacité énergétique qui s'appuient sur le standard ouvert de l'architecture du jeu d'instructions (ISA) RISC-V. Basée à Mountain View, en Californie, Esperanto dispose de sites d'ingénierie aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Europe de l'Est. Esperanto a réuni une équipe chevronnée d'ingénieurs expérimentés en processeurs et logiciels dans le but de faire de RISC-V l'architecture de prédilection pour les applications demandant un calcul intensif, telles que l'apprentissage automatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://esperanto.ai.

