NetSpeed renforce son leadership dans les systèmes industriels, d'automatisation des usines et de vols où la sécurité est primordiale en obtenant la certification CEI 61508

La sûreté de fonctionnement (FuSa) est de plus en plus importante dans les systèmes industriels, les systèmes d'automatisation des usines et les systèmes de vol où la sécurité est essentielle, l'accent étant mis sur les modes de systèmes sur puce (SoC) opérationnels en cas de défaillance. La certification CEI 61508 est considérée comme la référence absolue pour les systèmes électriques / électroniques / programmables liés à la sécurité.

« La norme CEI 61508 est la pierre angulaire du développement de solutions sûres pour les marchés industriels et autres applications primordiales où la sécurité est un facteur essentiel », a déclaré Wolfgang Ruf, responsable des semi-conducteurs de sûreté de fonctionnement chez SGS-TÜV Saar GmbH. « La propriété intellectuelle de NetSpeed a été soumise à un processus rigoureux et a démontré avec succès que ses produits répondent aux exigences strictes en termes de certification. »

Dérivée de la norme CEI 61508, la norme ISO 26262 sur la sûreté de fonctionnement automobile a été largement adoptée pour le secteur automobile. NetSpeed a déjà annoncé qu'elle est prête pour le niveau D de l'ASIL (Automotive Safety Integrity Level - niveau d'intégrité de la sécurité automobile) de la certification ISO 26262 pour sa solution d'interconnexion cohérente de mémoire cache. L'entreprise est l'un des premiers fournisseurs de propriété intellectuelle à obtenir la conformité aux normes ISO 26262 et CEI 61508.

« Chez NetSpeed, nous nous engageons à fournir à nos clients les solutions les plus avancées pour les applications critiques en termes de sécurité », a déclaré Sundari Mitra, PDG de NetSpeed. « Cette certification représente une validation de notre processus, notre technologie et notre engagement. »

