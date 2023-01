Network of Giving será apresentada durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial de 2023 em Davos

PHOENIX, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Network of Giving será apresentada aos convidados do Fórum Econômico Mundial de 2023 na Network of Giving House em Davos, na Suíça. O Fórum Econômico Mundial é uma plataforma confiável para todas as partes interessadas da sociedade global integrarem e agregarem esforços para melhorar a situação mundial. Mais informações sobre o Fórum Econômico Mundial: weforum.org

A Network of Giving é uma plataforma digital hiperlocal proprietária e poderosa habilitada por serviços financeiros. A plataforma promove um movimento voltado para a comunidade por meio da conexão de consumidores e comerciantes locais a organizações comunitárias, ao mesmo tempo em que cria eficiência na arrecadação de fundos digitais. Por meio do comércio digital e de micro-doações definidas por comerciantes, a Network of Giving democratiza as ferramentas digitais que os comerciantes locais precisam para expandir seus negócios. Sem custo para os clientes, a Network of Giving oferece a solução que os clientes precisam para apoiar os negócios e as organizações locais a fim de beneficiar a economia e as comunidades onde vivem.

A Special Olympics e a United Way, em parceria com a Network of Giving, adotam esta solução digital inovadora e totalmente automatizada que as une em suas missões. A plataforma Network of Giving oferece oportunidades de colaboração às instituições financeiras, comerciantes e comunidades para alcançarem o atendimento aos consumidores locais.

"Estamos entusiasmados em trazer a Network of Giving para o cenário mundial em Davos. A plataforma está empenhada em impulsionar a capacitação financeira e social, ao mesmo tempo em que cria mudanças positivas nas comunidades", afirmou Rob Bennett, CEO da SMB4.0, a organização que impulsiona a Network of Giving.

"A Network of Giving oferece outra base para aprimorar e fortalecer nossas comunidades e está alinhada com nosso impacto e missão", afirmou Gordon McHenry, Jr., CEO da United Way of King County. Mais informações sobre a United Way: unitedway.org

"Como organização, sempre nos esforçamos por três objetivos principais – para melhorar as experiências dos atletas, alcançar mais atletas e arrecadar mais recursos. Este programa está alinhado com esses objetivos e estamos ansiosos para conferir o que o futuro nos reserva", disse Dave Breen, presidente e CEO da Special Olympics Illinois. Mais informações sobre a Special Olympics: specialolympics.org

"Em Davos, traçaremos o perfil do impacto coletivo de nossa plataforma em colaboração com nossos parceiros estratégicos na Special Olympics e na United Way. Isso faz parte do ethos da Network of Giving, conforme demonstrado pelos princípios centrais que garantem que as doações não tenham custo para os consumidores, com 100% de aprovação e 100% de responsabilidade, sejam 100% definidas pelos comerciantes e 100% direcionados ao consumidor, ao mesmo tempo em que homenageiam o Network of Giving Heart", acrescentou Bennett.

Sobre a Network of Giving

A plataforma de software como serviço Network of Giving é impulsionada por SMB4.0 e permite oportunidades de marketing digital para empresas locais que utilizam dados tokenizados avançados para impulsionar as decisões de negócios com um resultado medido em gastos de marketing. Isso permite e capacita os proprietários de negócios a obter análises importantes e insights acionáveis em tempo real a partir dos dados. Mais informações sobre a Network of Giving: networkofgiving.com

Contato para a imprensa: David Saalfrank, Network of Giving, [email protected]

FONTE Network of Giving

