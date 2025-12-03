NEUBERGER ANNOUNCES CHANGES TO CERTAIN FUNDS' NAMES

NEW YORK, Dec. 3, 2025 /PRNewswire/ -- Neuberger Berman Investment Advisers LLC has announced a change to each fund's name as reflected, and as of the effective date noted, immediately below. The change is part of a simplification of the names of the funds for marketing purposes.

Current Name New Name Effective Date Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 12/18/25 Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. Neuberger High Yield Strategies Fund Inc. 12/18/25 Neuberger Berman Municipal Fund Inc. Neuberger Municipal Fund Inc. 12/18/25 Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 12/18/25 Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 12/18/25 Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman China Equity ETF Neuberger China Equity ETF 12/18/25 Neuberger Berman Commodity Strategy ETF Neuberger Commodity Strategy ETF 12/18/25 Neuberger Berman Core Equity ETF Neuberger Core Equity ETF 12/18/25 Neuberger Berman Disrupters ETF Neuberger Disrupters ETF 12/18/25 Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF 2/28/26 Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF 2/28/26 Neuberger Berman Flexible Credit Income ETF Neuberger Flexible Credit Income ETF 2/28/26 Current Name New Name Effective Date Neuberger Berman Growth ETF Neuberger Growth ETF 12/18/25 Neuberger Berman Japan Equity ETF Neuberger Japan Equity ETF 12/18/25 Neuberger Berman Option Strategy ETF Neuberger Option Strategy ETF 12/18/25 Neuberger Berman Short Duration Income ETF Neuberger Short Duration Income ETF 2/28/26 Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF Neuberger Small-Mid Cap ETF 12/18/25 Neuberger Berman Total Return Bond ETF Neuberger Total Return Bond ETF 2/28/26

About Neuberger Berman

Neuberger Berman is an employee-owned, private, independent investment manager founded in 1939 with over 2,900 employees in 26 countries. The firm manages $558 billion of equities, fixed income, private equity, real estate and hedge fund portfolios for global institutions, advisors and individuals. Neuberger's investment philosophy is founded on active management, fundamental research and engaged ownership. The firm has been named the #1 Best Place to Work in Money Management by Pensions & Investments and has placed #1 or #2 for each of the last eleven years (firms with more than 1,000 employees). Visit www.nb.com for more information, including www.nb.com/disclosure-global-communications for information on awards. Data as of September 30, 2025.

Statements made in this release that look forward in time involve risks and uncertainties. Such risks and uncertainties include, without limitation, the adverse effect from a decline in the securities markets or a decline in the Fund's performance, a general downturn in the economy, competition from other closed end investment companies, changes in government policy or regulation, inability of the Fund's investment adviser to attract or retain key employees, inability of the Fund to implement its investment strategy, inability of the Fund to manage rapid expansion and unforeseen costs and other effects related to legal proceedings or investigations of governmental and self-regulatory organizations.

