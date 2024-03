Neudefinition und Entwicklung neuer Möglichkeiten für das Luxusmarketing: XIAOHONGSHU und VOGUE Business veranstalten China Digital Excellence Summit in Paris

PARIS, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Chinas führende Social-Media- und Lifestyle-Plattform XIAOHONGSHU x VOGUE Business veranstaltet während der Pariser Modewoche 2024 am 4. und 5. März den China Digital Excellence Summit und das Gala Dinner. Die Veranstaltung, ein Treffpunkt für ästhetische Wertschätzung, kulturellen Austausch und kreative Inspiration, fand in Paris statt und brachte Branchenführer aus den Bereichen Luxus, Mode, Schönheit, Kosmetik usw. mit Experten für digitales Marketing und Werbung zusammen. Gemeinsam untersuchten sie die Feinheiten digitaler Engagement-Strategien für Luxusmarken, die auf den chinesischen Markt abzielen. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Formulierung effektiver digitaler Strategien für Luxusmarken auf dem chinesischen Markt und stützten sich auf die einzigartige Plattform von XIAOHONGSHU, die ein inhaltsreiches Community-Ökosystem mit einem demokratisierten Zugang zu Mode kombiniert. Ziel der Veranstaltung war es, internationale Luxusmarken mit neuen Erkenntnissen für die Erschließung des chinesischen Marktes auszustatten.

Luxusprodukte sind von zeitloser Ästhetik geprägt und überdauern mit ihrer Pracht die Zeit, um Klassiker zu schaffen, auch wenn sich die Trends im Laufe der Zeit ändern. China ist seit jeher ein wichtiger Wachstumsmotor und strategischer Markt für den Luxussektor. Nach Angaben von Bain & Company wird der Anteil der Luxuskonsumenten auf dem chinesischen Festland bis zum Jahr 2030 voraussichtlich 35-40 % des weltweiten Gesamtmarktes ausmachen, wobei der Marktanteil des Festlandes auf 24-26 % steigen wird.

In der heutigen dynamischen Marktlandschaft entwickeln sich die Profile und das Kaufverhalten der chinesischen Luxuskonsumenten weiter. Die Jugend entwickelt sich zu einer bedeutenden Kraft auf dem Luxusmarkt und nutzt hochwertige Produkte als Mittel zur Selbstdarstellung und Individualität. Gleichzeitig entwickeln sich die Trends innerhalb der breiteren Verbraucherbasis parallel zu den Veränderungen in ihren sozioökonomischen Profilen, was zu einer verstärkten Spezialisierung und Diversifizierung führt. Das Aufkommen dieser neuen Trends bringt eine wachsende Zahl von Möglichkeiten, aber auch von Herausforderungen mit sich. Um die enormen Chancen zu nutzen, die der expandierende chinesische Markt bietet, setzen globale Luxusmarken auf die digitale Transformation und priorisieren ihre Online-Marketingstrategien. XIAOHONGSHU ist in der Lage, Modetrends zu prognostizieren, Einblicke in die Vorlieben der Verbraucher zu geben, emotionale Beziehungen zu den Verbrauchern zu fördern, Lokalisierungsstrategien zu entwickeln und digitale Innovationen voranzutreiben. Diese Vorteile haben XIAOHONGSHU zur Plattform der Wahl für Marken gemacht, die sich auf dem chinesischen Markt engagieren und neue Wachstumschancen erschließen wollen.

An dem Gipfeltreffen nahmen eine Reihe von Vorreitern der Branche von XIAOHONGSHU teil, darunter Xuanshuang, Geschäftsleitung der Abteilung Luxus, Mode und Schönheit, Qingchen, Leitung der Abteilung Luxus, und Menghan, Leitung der Abteilung Modeinhalte. Mit dabei waren Lauren Indvik, Chefredakteurin und Leiterin der internationalen Abteilung von VOGUE Business; Adrian Corsin, Geschäftsführer des Modehauses Mugler; Kenneth Kralick, Vizepräsident fürf E-Business bei Moët Hennessy; Alison Bringé, Leitung Marketing bei Launchmetrics; Emilie Bénéteau, Globales Influencer-Marketing, Social Leitung Medien & PR bei ba&sh; und Rahul Titus, Globaler Leiter Influence bei der Ogilvy Group. Auch Führungskräfte von führenden internationalen Konzernen — darunter Kering, Richemont, LVMH, Lanvin und Puig — sowie von renommierten unabhängigen Marken wie CHANEL, AMI Paris und Christian Louboutin waren anwesend. Darüber hinaus trafen sich mehr als 100 globale Markenverantwortliche und Marketingexperten aus der Branche, um über Chinas digitale kreative Marketingtrends zu diskutieren und Perspektiven auszutauschen, die neue Mode-Inspirationen hervorbringen.

Das Gipfeltreffen begann mit einem Interview zwischen der Pariser Korrespondentin von VOGUE Business, Laure Guilbault, und dem Geschäftsführer von Mugler, Adrian Corsin, als Hauptredner. Während des Interviews gab Adrian Einblicke in die Strategie des Unternehmens für den chinesischen Markt und hob die entscheidende Rolle von Social-Media-Plattformen sowie den neuartigen Ansatz hervor, mit dem er die chinesischen Verbraucher mit den ikonischen Designs der Marke vertraut machte.

Die Veranstaltung brachte Modeexperten wie Anusha Couttigane, Leitung Consulting bei VOGUE Business, Kenneth Kralick von Moët Hennessy und Emilie Bénéteau von ba&sh zusammen, die Strategien für die Vermittlung von Markennarrativen und die Schaffung von Markenwerten durch Partnerschaften mit chinesischen Künstlern diskutierten. Sie untersuchten auch, wie chinesische Social-Media-Plattformen genutzt werden können, um eine jüngere Verbraucherbasis anzusprechen.

Yiling Pan, Stellvertretende Redaktionsleitung bei VOGUE Business in China, diskutierte mit Menghan, Alison Bringé und Rahul Titus über die Entwicklung der chinesischen Social-Media-Landschaft und die Auswirkungen der Influencer Economy auf das Luxusmarketing. In ihrem Gespräch ging es um die wichtige Rolle von Inhaltserstellern und wichtigen Meinungsführern (Key Opinion Leaders, KOLs), wobei der Schwerpunkt auf dem Ökosystem der sozialen Medien und des Influencer Marketings in China lag. Menghan hob den Reichtum an nutzergenerierten Inhalten (User Generated Content, UGC) auf XIAOHONGSHU hervor, der die Plattform zu einer Bastion vielfältiger, hochkarätiger und authentischer Erzählungen gemacht hat und sie als internationale Modeplattform mit einer einzigartigen chinesischen Perspektive positioniert. Sie erklärte weiter, dass in diesem Zusammenhang sowohl die Ersteller von Inhalten als auch Prominente das Potenzial haben, als einflussreiche Käufer aufzutreten, die durch ihre Inhalte auf der Plattform mit den Nutzern in Kontakt treten. Sie hob außerdem hervor, dass sowohl Influencer als auch Prominente eine zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht, mit dem Publikum in Kontakt zu treten und die Konversionsrate von Marken durch überzeugende Inhalte und gezielte Live-Streams zu steigern.

XIAOHONGSHUs Leiterin der Abteilung Luxus Qingchen fesselte die Teilnehmer mit ihrer Präsentation „Embracing the Future of Luxury Marketing with XIAOHONGSHU". Qingchen erläuterte effektive Marketingstrategien für Luxusmarken und betonte die zentrale Rolle von XIAOHONGSHU bei der Ansprache der wohlhabenden Verbraucher in China. Sie unterstrich das Engagement der Plattform, die emotionalen Bedürfnisse der chinesischen Käufer zu erfüllen und ihre Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Indem XIAOHONGSHU verschiedene Modeszenarien vorstellt, ein echtes inhaltliches Engagement ermöglicht und modisches Vorwärtsdenken provoziert, das stark von Lifestyle-Trends beeinflusst ist, setzt sich XIAOHONGSHU für das Konzept ein, dass alles das Interesse der Verbraucher wecken kann. Mit einem verbraucherzentrierten Ansatz als Kernstück und unter Einbeziehung von Partnerschaften mit Influencern, digitalem Eventmarketing und Omnichannel-Strategien hat XIAOHONGSHU einen allumfassenden Ansatz entwickelt, um Luxusmarken in das digitale Zeitalter des Marketings zu führen.

Mit aktuellen Trends navigieren und das Publikum fesseln

In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft macht die Flut neuer Angebote die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu einem begehrten, aber schwer zu fassenden Gut, das Marken vor die Herausforderung stellt, das Interesse der Verbraucher nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu erhalten. Das Bestreben, bei den chinesischen Verbrauchern einen unvergesslichen Eindruck zu hinterlassen und sinnvolle Verbindungen zu schaffen, stellt für Luxusmarken eine gewaltige Hürde dar.

XIAOHONGSHU, ein Vorreiter in Sachen Mode- und Lifestyle-Trends, verfügt über ein beeindruckendes Netzwerk von über 80 Millionen Content-Erstellern, wobei 90 % des Angebots auf UGC entfallen. Diese authentischen, breit gefächerten und außergewöhnlichen Inhalte, gepaart mit XIAOHONGSHUs unverwechselbarem „Content Seeding"-Ansatz, ermöglichen es der Plattform, in die Psyche der Konsumenten einzudringen und Bewegungen zu initiieren, die Trends definieren. XIAOHONGSHU ist ein wichtiger Berührungspunkt für das Engagement und ermöglicht es Luxusmarken, aufkommende Trends und brandaktuelle Themen aufzugreifen und ein tieferes Verständnis der demografischen Zielgruppen zu erlangen. Dies wiederum verschafft Marken eine Fülle von Erkenntnissen für differenzierte, inhaltsorientierte Marketingstrategien.

In einer bahnbrechenden Zusammenarbeit mit VOGUE Business stellte XIAOHONGSHU das White Paper 2024 Luxury Product Trends & Crowd Inspiration Illustration vor, das bahnbrechende Fallstudien aus dem Bereich des Luxusmarketings beleuchtet und zwei dominante Trends herauskristallisiert, die Chinas Luxussektor prägen: Ganzheitliche Lokalisierungsbemühungen und grenzüberschreitende Marketingprogramme „entgegen dem Konsens". Die Strategie der ganzheitlichen Lokalisierung umfasst die Strategien von Luxusmarken, in die chinesische Kultur einzutauchen und durch echtes Engagement und einfallsreiche Marketingstrategien eine tiefe Verbindung und kulturelle Resonanz mit dem lokalen Publikum zu fördern. Der Ansatz „entgegen dem Konsens" definiert das grenzüberschreitende Marketing neu, indem er unkonventionelle Partnerschaften schmiedet, für einen hervorragenden ersten Eindruck sorgt und die jüngere Bevölkerung inmitten des sich verschärfenden globalen Wettbewerbs anspricht.

Durch die Nutzung eines riesigen UGC-Pools aus der Vielzahl der auf der Plattform XIAOHONGSHU verfügbaren Szenarien und der neuesten Mode- und Stilrichtungen von Luxusmarken liefert die Zusammenarbeit eine aufschlussreiche Prognose für die Luxusmode-Trends des Jahres 2024. Das White Paper hebt „Zweckmäßigkeit", „Funktionalität" und „Multiszenarien" als Trend-Eckpfeiler für das kommende Jahr hervor und bietet eine zukunftsorientierte Perspektive auf die sich entwickelnde Landschaft von Bekleidung, Handtaschen, Schuhen, Uhren und Schmuck, die die Branchenakteure durch die nächste Welle von Luxusmodekreationen führt.

Große Markenereignisse schaffen, Markenwerte vermitteln

Die pulsierende Community von XIAOHONGSHU mit ihren 300 Millionen monatlich aktiven Nutzern, von denen die Hälfte zur begehrten Post-95er-Generation aus Chinas Metropolen gehört, hat sich zu einem Eckpfeiler für die Strategien von Luxusmarken entwickelt, die darauf abzielen, wohlhabende, stilbewusste Verbraucher zu erreichen, die sich nach einem gehobenen Lebensstil sehnen. Diese demografische Ausrichtung hat XIAOHONGSHU zu einer wichtigen Plattform für die Kommunikation von Luxusgütern und die Einbindung von Zielgruppen gemacht, die ihren „Product Seeding"-Ansatz und ein robustes Ökosystem von Inhaltserstellern nutzen, um strategische Markeninitiativen voranzutreiben. Die Fähigkeit der Plattform, bedeutende Marken-Events zu veranstalten, hat sie zunehmend zu einer Anlaufstelle für Luxusmarken gemacht, die ihre Marktpräsenz verstärken wollen.

XIAOHONGSHU unterstützte GUCCI bei der Umstellung auf ein digitales Format für die Frühjahrskollektion 2024 und bot ein exklusives, cloudbasiertes Front-Row-Erlebnis, das die Vorfreude auf die Show mit der Live-Ansicht und der Einbindung nach der Veranstaltung verband und die Sichtbarkeit von GUCCI deutlich erhöhte. In ähnlicher Weise nutzte Chaumet die Plattform, um „TIARA DREAM" zu lancieren, ein Erlebnis rund um die ikonischen Diademe des Unternehmens, mit innovativer Anprobiertechnologie und Kooperationen mit Influencern, die die Reichweite des Events und das Nutzerengagement durch organisches Teilen von Inhalten vergrößerten.

Für Luxusmarken hat sich XIAOHONGSHU über seine Rolle als Marketingplattform hinaus zu einem wichtigen Akteur bei der Produkteinführung und beim Brand Storytelling entwickelt. Insbesondere saisonale Geschenke bieten eine strategische Chance für Marken, die Beziehung zu den Verbrauchern durch kulturell ansprechende Kampagnen zu vertiefen und ihre neuesten Produkte optimal zu positionieren. Während des Frühlingsfestes präsentierten illustre Namen wie Loewe ihre limitierten Kollektionen zum Jahr des Drachen 2024. Die Serie 2024 Jade ist eine Hommage an die verehrte Kunst der chinesischen Jadeschnitzerei, die in Zusammenarbeit mit Jadeschnitzern in limitierter Auflage handgefertigte Jade-Anhänger entwirft und produziert. Dieser Schritt löste auf XIAOHONGSHU heftige Diskussionen aus, bei denen die Nutzer dieJade-Serie von Loewe eifrig analysierten. Solche Diskussionen führen zu einem tieferen Verständnis des Ethos von Luxusmarken und tragen dazu bei, ihre grundlegenden Werte auf dem chinesischen Markt weiter zu verbreiten und den wahrgenommenen Wert von Luxusmarken zu steigern.

Omni-Channel-Strategien: Das Engagement von Luxusmarken verändern

Auf dem heutigen Markt hängt der Weg für Luxusmarken, die ihre Präsenz in China festigen wollen, stark von ihrer Kompetenz im digitalen Marketing ab. Im Spannungsfeld zwischen der Ehrfurcht vor dem traditionellen Einzelhandel und der Dynamik der neuen Medien meistern diese Marken Omnichannel-Strategien, um dem digitalen Lebensstil der modernen Luxuskäufer gerecht zu werden.

XIAOHONGSHU spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Luxusmarken eine größere Reichweite zu verschaffen, indem es eine Plattform bietet, auf der personalisierte Inhalte und Dienstleistungen rund um die Uhr an jedem Touchpoint auf die Verbraucher treffen. Die Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Erbe einer Marke erzählt, die Raffinesse des Designs hervorhebt und die Anziehungskraft von Luxusmarken verstärkt. Darüber hinaus bietet XIAOHONGSHU eine Brücke für Marken, die ihr Ethos und ihre Erlebnisangebote in reale Interaktionen umsetzen wollen. Durch strategisches Online-Engagement laden Marken ihr Publikum ein, in die greifbare Welt des Luxus einzutauchen, und ermöglichen so eine fließende Reise von der digitalen Entdeckung bis zum physischen Markenerlebnis. Dieser Ansatz definiert nicht nur die Markenpflege neu, sondern treibt auch die geschäftliche Innovation im Luxussektor voran.

XIAOHONGSHU hat ein innovatives Key Opinion Sales (KOS)-Ökosystem entwickelt und positioniert sich damit als wichtige Plattform für Luxusmarken, um ihre Kundenkontakte zu erweitern. Mit einem ausgedehnten Netzwerk von über 100.000 Unternehmensführer-Accounts und einer reichhaltigen Bibliothek mit fast 2 Millionen Inhalten verbindet XIAOHONGSHU effektiv die Attraktivität von Luxusgütern mit der großen Reichweite des digitalen Marketings durch das KOS-Ökosystem. Der Ansatz ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen den physischen Geschäften der Marken und ihrer Online-Präsenz und bietet maßgeschneiderte Kommunikations- und Serviceleistungen, die das Kundenerlebnis bereichern und die geografischen Beschränkungen der traditionellen Luxusgeschäfte überwinden. Das KOS-System verbessert die Kundenakquise erheblich, beschleunigt den Kaufprozess und vertieft die Verbindung zwischen den Marken und ihren Kunden, was letztlich zu einer größeren Markentreue und -wiedererkennung führt.

Darüber hinaus haben sich die Mini-Programme von XIAOHONGSHU, ein kürzlich auf der Plattform eingeführtes Konzept, zu einem vielseitigen Instrument für Luxusmarken entwickelt, das als dynamische Schnittstelle zwischen High-End-Labels und anspruchsvollen Verbrauchern fungiert. Renommierte Unternehmen wie Dior und Vacheron Constantin haben sich das Potenzial dieser Miniprogramme bereits zunutze gemacht und ihre Möglichkeiten für Markenerzählungen, Konversion und Engagement genutzt. Die Mini-Programme ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung mit den Markenwerten und fördern durch gezielte Inhalte und interaktive Erlebnisse eine tiefere Verbindung zu den Verbrauchern. Gleichzeitig beschleunigen ihre integrierten E-Commerce-Funktionen den Weg von der Entdeckung bis zum Kauf und sorgen für ein nahtloses Transaktionserlebnis für den Luxus-Shopper.

XIAOHONGSHU wird von Luxusmarken zunehmend als wichtiges Tor zum Verständnis der komplexen emotionalen Landschaft chinesischer Verbraucher erkannt. Die Plattform bietet eine unvergleichliche Mischung aus Nutzervielfalt, authentischem Storytelling, effektiver Kommunikation und leistungsstarken Engagement-Strategien. Als Trendsetter in der Modebranche bietet XIAOHONGSHU den Vermarktern von Luxusgütern tiefe Einblicke in das Verbraucherverhalten und ermöglicht es ihnen, ihre Strategien auf die differenzierten Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zuzuschneiden, das Wesen ihrer Marke zu vermitteln und ihre Reichweite zu vergrößern. Durch XIAOHONGSHU sind Luxusmarken gut positioniert, um ihre Marketingstrategien zu revolutionieren. Indem sie sich die einzigartigen Funktionen der Plattform zunutze machen, können sie ihre großen Marketingkampagnen unterstützen und ihren Markeneinfluss verstärken und ausbauen.

Auf dem Weg ins Jahr 2024 verkörpert die Luxusindustrie weiterhin die Träume von einem kultivierten Leben. XIAOHONGSHU wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle beim Wachstum der Branche spielen, indem es die Kluft zwischen Luxusmarken und Verbrauchern überbrückt, künftige Herausforderungen meistert und neue Grenzen für das Engagement im Luxusbereich erschließt.

