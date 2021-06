Neue Kopfhörer von Happy Plugs mit antimikrobieller Biomaster-Technologie

STOCKHOLM, 11. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Mit Design aus Schweden nach den neuesten Trends in Fashion, Funktion und Technologie bringt Happy Plugs® offiziell die True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer Air 1 Zen auf den Markt - in einer Weltpremiere seiner antimikrobiellen Technologie. Die in über 70 Ländern erhältliche FashionTech-Marke aus Schweden stellt jetzt ihr neuestes Kopfhörermodell mit antimikrobieller Biomaster-Technologie vor.

Air 1 Zen verfügt über die antimikrobielle Biomaster®-Technologie - für den effektiven Schutz der In-Ear Kopfhörer von bis zu 99,99 % vor dem Wachstum unerwünschter Mikroben, die Schäden, Verfärbung, Flecken und Gerüche verursachen können. Der Zusatzstoff bietet rund um die Uhr Schutz für die Produktoberflächen. Der integrierte antimikrobielle Schutz ist ohne schädliche Auswirkungen über die Lebensdauer des Produkts wirksam*.

"In einer Zeit, in der das Bewusstsein für gute Hygienestandards von großer Bedeutung ist, suchen die Menschen Entspannung und Zuflucht in der Musik. Deshalb ist Zen als Name für unsere 7. Generation von True-Wireless-Kopfhörern sehr treffend. Zusammen mit dem Zusatznutzen der antimikrobiellen Biomaster-Technologie können wir so innere Ruhe ganz neu definieren", meint Andreas Vural, Gründer von Happy Plugs.

Ulrika Björk, CEO von Polygiene, dazu abschließend: "Es ist schön zu sehen, welchen Mehrwert wir für diese starke schwedische Marke schaffen können. Die Kopfhörer werden antibakteriell ausgerüstet sein, wie Happy Plugs es ausdrückt, und letztendlich dürften sie damit auch länger halten. Heutzutage ist jeder mit dieser Art von Produkten vertraut, und mit Biomaster wird eine weitere überzeugende und wirklich einzigartige Funktion geboten! Wir freuen uns sehr, Happy Plugs auf seinem zukunftsweisenden Weg begleiten zu dürfen".

Über Happy Plugs:

Happy Plugs ist ein schwedisches Unternehmen mit Lifestyle-Marken mit Sitz in Stockholm. Es gehört zu den weltweit führenden FashionTech-Unternehmen und sieht es als seine Mission, die Unterhaltungselektronik durch die Verknüpfung von innovativem Design, Fashion und Technologie zu revolutionieren. Happy Plugs ist eine preisgekrönte Lifestyle- und Fashion-Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, notwendige Technikaccessoires zu trendigen Must-haves zu machen. Happy Plugs ist in namhaften Concept Stores, Kaufhäusern und Einzelhandelsgeschäften in über 70 Ländern und bei 10.000 Einzelhändlern weltweit erhältlich. Der Private-Equity-Fonds Scope Growth III LP ist zusammen mit dem Unternehmensgründer Andreas Vural Haupteigner von Happy Plugs. https://happyplugs.com/

Die britische Addmaster Holdings Limited ist seit Januar 2021 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Polygiene und verfügt über Fachkompetenzen in den Bereichen antimikrobielle Technologie und harte Oberflächen.

Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte für diese Anwendungen, die unter anderem bei Konsumgütern, im öffentlichen Raum sowie im klinischen Bereich zu finden sind.

* Die antimikrobielle Biomaster®-Technologie schützt Nutzende oder andere nicht vor Krankheitserregern und ist kein Ersatz für gute Hygiene- und/oder Reinigungsmaßnahmen.

ber Addmaster

Die Addmaster (UK) Ltd ist Europas führender Anbieter von leistungsstarken, technisch innovativen Zusatzstoffen für die Kunststoff-, Textil-, Papier-, Farben- und Beschichtungsindustrie. Wir bieten Additiv-Masterbatches, flüssige oder pulverförmige Dispersionen für alle Anwendungsbereiche. Biomaster Antimicrobial Technology und Biomaster Protected sind eingetragene Handelsmarken der Addmaster (UK) Ltd. Biomaster-Protected-Produkte sind nach ISO-Standards getestet und erwiesenermaßen wirksam gegen die häufigsten Arten schädlicher Bakterien und bestimmte Viren, darunter SARS-COV-2. Addmaster ist eine Tochtergesellschaft von Polygiene. Weitere Informationen zu Addmaster oder Biomaster Antimicrobial Protection erhalten Sie per E-Mail an [email protected] oder besuchen Sie www.addmaster.co.uk.

Über Polygiene

Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische wollen wir ändern, wie Produkte wahrgenommen werden - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Accessoires, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 200 Premiummarken auf der ganzen Welt haben sich für ihre Produkte für die Marke Polygiene entschieden. Mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Addmaster Holdings Limited haben wir nun die Möglichkeit, Lösungen für weiche und harte Oberflächen anzubieten. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. Weitere Informationen: www.polygiene.com. Die Erik Penser Bank AB ist Certified Adviser. Telefon: +46 8- 463 83 00, E-Mail: [email protected].

