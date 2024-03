Neue strategische Akquisition für Premier Tech zur weiteren Markterschließung in Europa

RIPOLLET, BARCELONA, Spanien, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Premier Tech meldet heute die Übernahme von Aquatreat, einem spanischen Unternehmen mit Sitz in Ripollet, durch seine Unternehmensgruppe Water and Environment. Diese Akquisition bedeutet einen weiteren Schritt im Rahmen seiner europäischen Expansionsstrategie.

Mit der Übernahme kann Premier Tech Water and Environment sein kommerzielles Angebot an Kundenlösungen erweitern, seine Präsenz in Nordspanien stärken und die Entwicklung seines Dienstleistungsnetzes auf dem gesamten Kontinent ausbauen. Sie folgt auf den Kauf eines 40.000 Quadratmeter großen Grundstücks in Amposta, Provinz Tarragona, im Jahr 2023, auf dem Premier Tech ein Werk zur Unterstützung seiner Tätigkeit errichten wird.

Die Übernahme von Aquatreat ist Teil der langfristigen Vision von Premier Tech für das Wachstum auf der iberischen Halbinsel und stärkt die Präsenz und Nähe zum spanischen Markt.

„Die Integration von Aquatreat in unsere Unternehmensgruppe wird unsere Präsenz in Spanien und unser Dienstleistungsangebot erweitern, unterstützt durch die Fähigkeiten und das Know-how unseres Teams. Premier Tech verfolgt kontinuierlich das Ziel, neue Märkte zu erschließen und den spezifischen lokalen Bedürfnisse seiner Kunden gerecht zu werden", so Fernando Carreira, Managing Director bei Premier Tech Water and Environment Spain.

Aufbauend auf seiner 30-jährigen Erfahrung in der kommunalen und industriellen Abwasserbehandlung schließt sich Aquatreat dem Premier Tech-Team an, um seinen Kunden vor Ort hochwertige Dienstleistungen anzubieten.

„Die Integration von Aquatreat in ein weltweit führendes Unternehmen wie Premier Tech bietet die Chance für einen großen Schritt nach vorn, um weiterhin erstklassige Lösungen für die Abwasserbehandlung anzubieten und ein starkes, kundenorientiertes Team zu konsolidieren", kommentiert Pablo Garcia, scheidender General Director bei Aquatreat.

Informationen zu Premier Tech

Wir bei Premier Tech verbinden seit 100 Jahren Menschen und Technologien, um wichtige Entwicklungen anzustoßen. Unser Team wird von dem gemeinsamen Willen vorangetrieben, nachhaltige Lösungen zu liefern, die zur Ernährung, zum Schutz und zur Verbesserung unserer Welt beitragen.

Premier Tech bietet eine breite Palette von Produkten, Dienstleistungen, Marken und Technologien an, die es ermöglichen, die Ernteerträge zu steigern, schöne Gärten zum Leben zu erwecken, die Handhabungs- und Verpackungsvorgänge vieler Produktionsanlagen zu automatisieren, Wasser aufzubereiten und zu recyceln, Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und Bio-Inhaltsstoffe für das Wohlbefinden von Mensch und Tier anzubieten.

Premier Tech erzielt heute einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar und wächst international, angetrieben durch seine 5.200 Teammitglieder in 28 Ländern.

Weitere Informationen über Premier Tech finden Sie unter www.premiertech.com.

Kontakt: Stéphanie Thériault, Public Relations, Premier Tech, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2372143/Premier_Tech_lt_e_A_new_strategic_acquisition_for_Premier%C2%A0Tech_t.jpg