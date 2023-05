Neue Total Economic Impact Study zeigt, dass die IriusRisk-Plattform zur Bedrohungsmodellierung einen ROI von mehr als 200 % liefert

Die Veröffentlichung der Studie folgt einem neuen Leitfaden globaler Cybersicherheitsbehörden, in dem Softwarehersteller aufgefordert werden, bereits in der Entwicklungsphase Bedrohungsmodelle zu verwenden

Die Total Economic Impact Study ergab, dass IriusRisk die für die Erstellung eines Bedrohungsmodells erforderliche Zeit um 90 % reduziert hat

LONDON, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- IriusRisk, die branchenführende Plattform für automatisierte Bedrohungsmodellierung, veröffentlicht heute die Ergebnisse einer unabhängigen Total Economic Impact™ Study, die quantifizierbare Beweise dafür liefert, dass die IriusRisk-Plattform innerhalb von drei Jahren einen Return on Investment (ROI) von mehr als 200 % liefert.

Die von Forrester Consulting in Auftrag gegebene Total Economic Impact Study (TEI) ergab außerdem, dass der Einsatz der IriusRisk Threat Modeling Platform die Zeit zur Erstellung eines Bedrohungsmodells um 90 % reduziert.

Die Veröffentlichung der Studie erfolgt zu einer Zeit, in der der Druck auf die Softwarehersteller wächst, dafür zu sorgen, dass die Software von vornherein sicher gestaltet wird. Im April veröffentlichten die nationalen Cybersicherheitsbehörden der USA, Großbritanniens, Australiens, Kanadas, Deutschlands, der Niederlande und Neuseelands neue Leitlinien, in denen sie die Softwarehersteller aufforderten, bereits in der Entwicklungsphase Bedrohungsmodelle zu erstellen.

Dies folgt auf die Meldung, dass das US Government ein Gesetz erlassen wird, das die Haftung der Softwarehersteller für die Sicherheit der von ihnen hergestellten Produkte vorsieht.

Die wichtigsten Ergebnisse der Total Economic Impact Study für ein zusammengesetztes Unternehmen auf der Grundlage der befragten Kunden waren:

TIME: Unternehmen, die IriusRisk einsetzen, haben eine Zeitersparnis von 72 Stunden pro Bedrohungsmodell erzielt (von 80 auf 8 Stunden oder 90 %).

Automatisierung: IriusRisk automatisiert sich wiederholende Aufgaben der Bedrohungsmodellierung, so dass sich Sicherheitsteams effektiv auf ihre Ressourcen konzentrieren können – Forrester schätzt, dass dies über einen Zeitraum von drei Jahren 1,8 Millionen US-Dollar wert ist.

Produktivität: Entwickler, die IriusRisk verwenden, waren 50 % produktiver.

Zusammenarbeit: Die Studie ergab, dass die Einführung von IriusRisk dazu beiträgt, eine formelle Praxis für die Bedrohungsmodellierung innerhalb von Organisationen aufzubauen.

Die TEI-Methodik wird seit mehr als 20 Jahren von Technologiekonsumenten und Technologieorganisationen verwendet. Es besteht aus vier Komponenten zur Bewertung des Investitionswertes: Kosten, Nutzen, Flexibilität und Risiko.

Es handelt sich um ein bewährtes Industriestandard-Framework, das alle Aspekte einer Technologie oder Lösung und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Unternehmen modelliert und den ROI von Produkten und Dienstleistungen veranschaulicht.

Die Ergebnisse der Studie werden am Donnerstag, den 25. Mai besprochen, wenn IriusRisk ein Webinar mit Forrester veranstaltet, um die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie zu besprechen.

Stephen de Vries, Gründer und CEO von IriusRisk, sagte: „Es ist nicht mehr nur gute Praxis, Bedrohungsmodelle zu verwenden; Regierungen, Aufsichtsbehörden und Cybersicherheitsbehörden verlangen dies. Jedes Unternehmen, das Software herstellt, sollte seine Prozesse prüfen und sicherstellen, dass Sicherheit in den Entwicklungsprozess integriert wird.

Diese wichtige, unabhängige Analyse ist ein Beweis für die Qualität des Angebots von IriusRisk zur Bedrohungsmodellierung. In einer Zeit, in der die Erstellung von Bedrohungsmodellen zu einer geschäftlichen Notwendigkeit geworden ist, ist es wichtig, dass Unternehmen mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das für sie und in dem von ihnen benötigten Umfang tätig ist. Die Forrester-Studie zeigt, dass IriusRisk genau das tut – es spart den Unternehmen Zeit, Geld und steigert die Produktivität, und es etabliert die Bedrohungsmodellierung als einen Kernbestandteil des Unternehmens."

Informationen zu IriusRisk

IriusRisk ist branchenführend im Bereich der automatisierten Bedrohungsmodellierung und des sicheren Softwaredesigns und arbeitet mit Kunden zusammen, zu denen vier der zehn wichtigsten global systemrelevanten Banken (G-SIBs) gehören.

Jeder Sektor der Weltwirtschaft wird durch Software verändert, doch die Schwachstellen werden allzu oft durch immer raffiniertere Cyberangriffe aufgedeckt. Durch die Identifizierung von Sicherheitslücken in der Softwarearchitektur in der Entwurfsphase ermöglicht die Bedrohungsmodellierung die Behebung von Problemen, bevor der Code geschrieben wird.

Die Plattform von IriusRisk automatisiert den Prozess der Bedrohungsmodellierung und ermöglicht es Entwicklern, sichere Software zu entwerfen und zu erstellen. Im Maßstab.

