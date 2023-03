Neue Version der Appian-Plattform bietet vollständige Prozessautomatisierung

Design, Automatisierung und Optimierung von komplexen Geschäftsprozessen von Anfang bis Ende

BERLIN, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) bringt eine neue Version der Appian-Plattform für Prozessautomatisierung heraus. Diese bietet Verbesserungen für die Bereiche Total Experience, Data Fabric, Automatisierung und Process Mining. Die neue Plattform-Version basiert auf dem leistungsstarken Low-Code-Design von Appian.

Appian 23.1

„Unternehmen müssen über Anwendungen hinausgehen, die eine Automatisierung auf Aufgabenebene bieten. Sie sollten Prozesse orchestrieren, die Menschen, Systeme und digitale Mitarbeiter vereinen", sagt Michael Beckley, Gründer und CTO von Appian. „Appian bietet die durchgängige Prozesssteuerung, die Unternehmen benötigen, um neue digitale Lösungen zu entwickeln. Zudem können Unternehmen so komplexe Prozesse automatisieren und Geschäftsabläufe optimieren, um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen."

Die Weiterentwicklungen von Appian Portals verbessert die Total Experience für Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Anwendungsbereiche. In weniger als vier Wochen hat der Appian-Kunde American Association of Retired Persons (AARP) eine leistungsstarke, sichere und ansprechende Appian Portalumgebung geschaffen, um das Fraud Watch Volunteer-Programm zu unterstützen, das denjenigen der 40 Millionen Mitglieder von AARP hilft, die Opfer eines Betrugs wurden.

„Wir brauchten eine Möglichkeit, Bewerbungen von Volontären entgegenzunehmen und zu bearbeiten. Über 18 Monate haben wir nach einer Technologie gesucht, die dies ermöglicht und gleichzeitig unsere sehr strengen Sicherheitsanforderungen erfüllt", sagt Fisnik Shpuza, Director of Workflow Automation bei AARP. „Appian Portals bot uns alles, was wir brauchten. Es ist sicher, es ist ansprechend und sieht aus wie eine AARP-Webseite. Zudem bindet es alle eingehenden Daten direkt in unseren Prozess ein."

Die neue Version macht es einfacher als je zuvor, ansprechende und intuitive Web- und Mobilportale zu erstellen. Diese binden die externen Benutzer in ein nahtloses Gesamterlebnis mit internen Mitarbeitern ein. Die neuen Features umfassen:

Prozess von Portals aus starten : Starten Sie jede Prozessautomatisierung direkt von einer Portals-Schnittstelle aus. Appian-Kunden können End-to-End-Prozessautomatisierungen direkt in einem Portal initiieren. So wird die Orchestrierung von KI-Diensten, die Zuweisung menschlicher Aufgaben oder die Ausführung robotischer Prozessautomatisierungen (RPA) ermöglicht.

: Starten Sie jede Prozessautomatisierung direkt von einer Portals-Schnittstelle aus. Appian-Kunden können End-to-End-Prozessautomatisierungen direkt in einem Portal initiieren. So wird die Orchestrierung von KI-Diensten, die Zuweisung menschlicher Aufgaben oder die Ausführung robotischer Prozessautomatisierungen (RPA) ermöglicht. Abfrage der Appian Data Fabric über Portals : Effiziente Abfrage und Anzeige von Daten aus der Appian-Datenstruktur in Portals, ohne dass komplexe Integrationen erforderlich sind.

: Effiziente Abfrage und Anzeige von Daten aus der Appian-Datenstruktur in Portals, ohne dass komplexe Integrationen erforderlich sind. Portals Header Bar und Pages : Begeistern Sie Portals-Benutzer mit großartigen Erfahrungen. Fügen Sie eine Kopfleiste für eine mehrseitige Navigation hinzu, um mit Ihren Nutzern auf vielfältige Weise in Kontakt zu treten – alles auf der Basis von No-Code.

: Begeistern Sie Portals-Benutzer mit großartigen Erfahrungen. Fügen Sie eine Kopfleiste für eine mehrseitige Navigation hinzu, um mit Ihren Nutzern auf vielfältige Weise in Kontakt zu treten – alles auf der Basis von No-Code. Portals Change Management: Das Ändern und die Aktualisierung von Portals ist jetzt noch einfacher. Durch neue proaktive Aktionen und Empfehlungen aktualisiert Appian proaktiv Portale. Zudem erfolgt eine Benachrichtigung an die Entwickler, wenn sich Objekte ändern.

Das Ändern und die Aktualisierung von Portals ist jetzt noch einfacher. Durch neue proaktive Aktionen und Empfehlungen aktualisiert Appian proaktiv Portale. Zudem erfolgt eine Benachrichtigung an die Entwickler, wenn sich Objekte ändern. Appian Data Fabric vereinheitlicht Daten über verschiedene Systeme hinweg, ohne dass die Daten verschoben werden müssen. Das reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Entwicklung leistungsstarker Anwendungen erheblich. Die neueste Version von Appian enthält Verbesserungen, die die Arbeit mit der Data Fabric einfacher denn je machen, darunter:

Zentralisierte Datensicherheit: Sichern Sie alle Aspekte Ihrer Datensätze an einem Ort. Legen Sie schnell fest, wer welche Datensätze und Datensatzansichten sehen kann und welche Aktionen er durchführen darf.

Sichern Sie alle Aspekte Ihrer Datensätze an einem Ort. Legen Sie schnell fest, wer welche Datensätze und Datensatzansichten sehen kann und welche Aktionen er durchführen darf. No-Code-Sicherheitsregeln: Legen Sie Sicherheitsregeln für Appian Record Views fest, indem Sie zwei einfache Fragen beantworten: Wer darf die Daten sehen? Wann sollen die Daten ersichtlich sein?

Legen Sie Sicherheitsregeln für Appian Record Views fest, indem Sie zwei einfache Fragen beantworten: Wer darf die Daten sehen? Wann sollen die Daten ersichtlich sein? Vereinfachung: Appian Data Fabric bietet Drag-and-Drop-Konfigurationen von Datensatztypen, automatische Generierung von Beziehungen zwischen Benutzer-Datensatztypen sowie Datenbank-Updates mit codeloser Datenmodellierung. Neben der Möglichkeit, Daten über Datensatztypen hinweg zu kombinieren, gibt es noch viele weitere Features.

In der heutigen Wirtschaft müssen IT-Führungskräfte mit weniger Ressourcen einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz steigern. Unternehmen sehen sich mit einer zunehmenden Belastung durch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konfrontiert, was eine durchgängige Prozesskontrolle erforderlich macht. Zudem stehen sie unter dem Druck, digitale Innovationen zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die neueste Version der Appian-Plattform unterstützt IT-Führungskräfte dabei, digitale Agilität zu erreichen, und ermöglicht es Führungskräften, Geschäftsprozesse einfach zu entwerfen, zu automatisieren und zu optimieren, um die Effizienz zu steigern und neue digitale Innovationen zu liefern.

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse automatisiert. Die Appian-Plattform enthält alles, was Sie benötigen, um auch die komplexesten Prozesse von Anfang bis Ende zu entwerfen, zu automatisieren und zu optimieren. Die innovativsten Organisationen der Welt vertrauen auf Appian, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Daten zu vereinheitlichen und Betriebsabläufe zu optimieren - was zu schnellerem Wachstum und einer überlegenen Kundenerfahrung führt. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]

