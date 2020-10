Neue, von FireCompass eingeführte KI-Technologie imitiert Tausende von Hackern, die versuchen, in Unternehmen einzudringen

– SaaS-Plattform für kontinuierliches automatisiertes Simulieren von Cyber-Angriffen (CART) zur proaktiven Erkennung von Sicherheitsschwachpunkten, bevor es Hackern gelingt

BOSTON, 15. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- FireCompass enthüllt heute seine neue, durch künstliche Intelligenz betriebene Plattform für Continuous Automated Red Teaming (CART), die Tausende von Hackern nachahmt, die versuchen, in ein Unternehmen einzudringen. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, fortlaufend ungefährliche Angriffe ablaufen zu lassen, um Schwachpunkte zu erkennen, bevor Hacker dies tun. Das Produkt von FireCompass wurde von einem Team von Unternehmern für serielle Cybersicherheit entwickelt und wird bereits von führenden Unternehmen verwendet, darunter Sprint (jetzt Teil von T-Mobile), Security Innovation und anderen, die sich über mehrere Branchen erstrecken.

Alle 39 Sekunden wird ein Hackerangriff ausgeführt und schädigt jedes Jahr jeden dritten Amerikaner. Dazu erklärt Gartner: „Sachkundige Angreifer und kriminelle Organisationen arbeiten mit einem Niveau an Raffinesse, das die Präventions- und Erkennungsfähigkeiten der meisten Sicherheits- und Risikomanagementteams übertrifft."

„Unternehmen führen normalerweise nur ein paar Mal im Jahr Sicherheitstests in Teilbereichen ihrer internetfähigen Geräte durch, wobei Shadow IT, die den Sicherheitsteams unbekannt ist, unberücksichtigt bleibt. Unterdessen versuchen Hacker stets, all ihre Assets anzugreifen", sagte Bikash Barai, Mitbegründer von FireCompass. „Die Vision vn FireCompass ist es, Continuous Automated Red Teaming (CART) für alle Unternehmen verfügbar zu machen, damit sie all ihre Assets jederzeit finden und testen können – genau wie echte Angreifer."

FireCompass erfindet mit den Möglichkeiten von KI und SaaS das traditionelle Red Teaming neu. Die Lösung läuft kontinuierlich, ohne dass Software, Hardware oder zusätzliche Mitarbeiterressourcen erforderlich sind. Sie indexiert das Deep Web, Darknet und Surface Web mit ähnlichen Aufklärungstechniken wie nationalstaatliche Akteure es tun. Die Plattform entdeckt automatisch die sich ständig verändernde digitale Angriffsfläche eines Unternehmens, einschließlich unbekannter exponierter Datenbanken, Cloud Buckets, Code Leaks, gefährdeter Zugangsdaten, riskanter Cloud-Assets, offener Ports usw. Die Angriffsmaschine startet dann mehrstufige Angriffe, unter anderem Netzwerkangriffe, Anwendungsangriffe und Social-Engineering-Angriffe auf der entdeckten digitalen Oberfläche, um Angriffspfade zu identifizieren, die von herkömmlichen Tools gewöhnlich übersehen werden.

CART von FireCompass kombiniert in einzigartiger Weise das Attack Surface Management (ASM) und mehrere Sicherheitstesttechnologien, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Tools und eines erheblichen manuellen Aufwands entfällt. Mit FireCompass können Scans, die früher Wochen und Monate in Anspruch genommen haben, nun in Stunden oder Tagen durchgeführt werden. Zu den wichtigsten Funktionen von FireCompass gehören:

Continuous Automated Red Teaming (CART) kontinuierliche sichere Angriffe, um die Effektivität von Sicherheitsinvestitionen zu testen und Sicherheit blinde Flecken zu entdecken.

kontinuierliche sichere Angriffe, um die Effektivität von Sicherheitsinvestitionen zu testen und Sicherheit blinde Flecken zu entdecken. Attack Surface Management (ASM) und Shadow IT Discovery Erkennung von verwaisten Domänen/Unterdomänen, riskanten IPs, exponierten Datenbanken/Cloud Buckets, Code Leaks, geleakten Zugangsdaten, exponierten Test-/Vorproduktionssystemen und Shadow-IT-Risiken.

Erkennung von verwaisten Domänen/Unterdomänen, riskanten IPs, exponierten Datenbanken/Cloud Buckets, Code Leaks, geleakten Zugangsdaten, exponierten Test-/Vorproduktionssystemen und Shadow-IT-Risiken. Ransomware Attack Surface MonitoringInternet-Scans zur Aufdeckung riskanter Stellen, die von Malware und Ransomware ausgenutzt werden können.

„Zu unserer Überraschung hat FireCompass unsere Erwartungen übertroffen", sagte ein Risikomanager bei Sprint (jetzt Teil von T-Mobile). „Das Tool hat sich bei den Ergebnissen als zuverlässig gezeigt, und FireCompass hat sich als ein wertvoller Dienstleister erwiesen."

FireCompass wurde von Branchenveteranen Bikash Barai, Nilanjan De und Priyanka Aash gegründet und wird von prominenten Investoren und Risikokapitalfonds unterstützt. Zu den früheren Unternehmungen der Gründer gehören iViZ, das von Cigital/Synopsys (NASDAQ: SNPS) übernommen wurde, und CISO Platform, eine der größten Gemeinschaften von CISOs und Sicherheitsmanagern der Welt. Das Team hat mehrere Patente im Bereich der IT-Sicherheit und hat Sicherheitslücken in den besten Cybersicherheitsprodukten entdeckt, darunter McAfee, Microsoft Bit Locker, Sophos, AVG usw.

„FireCompass ist mit seinem erfahrenen Team und seinem umfassenden Fachwissen gut aufgestellt, um die Art und Weise zu verändern, wie die Branche heute zusammenarbeitet", sagte Som Pal Choudhury, Investor bei FireCompass, Vorstandsmitglied und Partner beim Bharat Innovation Fund.

Um mehr über FireCompass zu erfahren oder eine kostenlose Analyse der Angriffsfläche Ihres Unternehmens aus der Sicht eines Hackers zu erhalten, besuchen Sie www.firecompass.com.

Über FireCompass

FireCompass ist eine SaaS-Plattform für Continuous Automated Red Teaming (CART) und Attack Surface Management (ASM). FireCompass indexiert und überwacht kontinuierlich das Deep Web, Darknet und Surface Web mithilfe von ähnlichen Aufklärungstechniken wie sie von sachkundigen Angreifern verwendet werden. Die Plattform entdeckt automatisch die digitale Angriffsfläche eines Unternehmens und startet mehrstufige, sichere Angriffe, die einen echten Angreifer nachahmen, um Angriffspfade zu identifizieren, die von herkömmlichen Tools gewöhnlich übersehen werden. FireCompass wird von seriellen Cybersicherheitsunternehmern geleitet und von prominenten Investoren und Risikokapitalfonds unterstützt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.firecompass.com.

