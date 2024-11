Neuer kanadischer Vertriebspartner UNIVELO verkündet exklusiven Vertrieb von AIMA E-Bikes in Kanada

QUEBEC CITY, QC, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- UNIVELO, ein neu gegründetes kanadisches Vertriebsunternehmen, freut sich, seine Partnerschaft mit der AIMA Technology Group bekannt zu geben, einem führenden Innovator in der Elektrofahrzeugbranche, der für die Entwicklung sowie Herstellung von Hochleistungs-Elektromotorrädern, E-Bikes und anderen Mikrofahrzeugen bekannt ist.

1

Diese Partnerschaft macht UNIVELO zum exklusiven Vertriebspartner von AIMAs innovativem E-Bike-Sortiment in Kanada, welches ausschließlich über Partner-Fahrradhändler erhältlich ist. Philippe Roy von UNIVELO erklärte: „Das Design und die Leistung dieser E-Bikes sind wirklich beeindruckend. Händler in ganz Kanada, die an unserer jüngsten Tour teilgenommen haben, waren durchweg begeistert. Wir glauben, dass unsere Preise wettbewerbsfähig sind und unser Händlerprogramm ist so gestaltet, dass es attraktiv ist, insbesondere in einer Zeit, in der viele Einzelhändler mit schrumpfenden Margen konfrontiert sind und zögern, große Lagerbestände anzulegen."

AIMAs umfassendes Know-how bei der Herstellung von Mobilitätsprodukten hat die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen, auf den nordamerikanischen Markt zugeschnittenen Produktpalette ermöglicht, die sich durch außergewöhnliche Qualität, fortschrittliche Schweißtechniken und hervorragende Handhabung auszeichnet. Jedes E-Bike wird von einem Bafang-System angetrieben, das effiziente Unterstützung und bekannte Zuverlässigkeit gewährleistet. Alle Modelle erfüllen die UL-2849-Normen und sind mit Komponenten renommierter Marken ausgestattet, die einen problemlosen Kundendienst ermöglichen. Bis Ende 2023 werden AIMA-Elektrofahrzeuge in mehr als 50 Ländern eingesetzt und es werden 11 große Produktionsstätten auf der ganzen Welt errichtet. Bis zum 31. März 2024 hat der Verkauf von AIMA-Elektrofahrzeugen insgesamt 80 Millionen erreicht und wurde von Frost & Sullivan, einem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Unternehmenswachstum, als „Leading Global Electric Two-Wheeler Brand (In Terms of Sales Volume)", also als führende globale Marke für elektrische Zweiräder (in Bezug auf das Verkaufsvolumen) zertifiziert. Als Pionier in der Branche zeigt Aima die Stärke der führenden Marke für zweirädrige Elektrofahrzeuge auf globaler Ebene.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an die offiziellen AIMA-Mitarbeiter: [email protected] oder besuchen Sie unsere Website https://www.aimatech.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2568529/1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2449955/5043259/AIMA_Technology_Logo.jpg