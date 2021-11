Neues Mauspad HI-GENIC von Speedlink mit Polygiene ViralOff für hygienischen Schutz beim Gaming

STOCKHOLM, 16. November 2021 /PRNewswire/ -- Speedlink, eine der führenden Marken Europas für PC-, Gaming- und Konsolenzubehör, bringt ein neues Mauspad mit der antimikrobiellen Technologie des schwedischen Unternehmens Polygiene® auf den Markt. Das Mauspad HI-GENIC ist sowohl für den Privatgebrauch zuhause als auch für belebte Büros und öffentliche Bereiche gedacht. Es verfügt über eine robuste, aber weiche und angenehme Oberfläche, die sich für alle Maussensoren eignet. Dank der rutschfesten Unterseite verrutscht das Mauspad selbst auf glatten Oberflächen nicht.

Für hygienischen Schutz beim Gebrauch ist das Mauspad mit Polygiene ViralOffTM behandelt - einer Textilbehandlung, die Mikroorganismen um über 99 % auf dem Material reduziert*.

Die Technologie kam letztes Jahr im Zuge des steigenden Bedarfs an antimikrobiellen Lösungen durch die Covid-19-Pandemie auf den Markt. Zur Entwicklung der Behandlung besann sich Polygiene auf seine Wurzeln - das Unternehmen entstand 2006 während des Kampfes gegen SARS im Gesundheitssektor.

Polygiene ViralOff kann zur Behandlung von Gesichtsmasken, Kitteln und anderer von medizinischem Personal genutzter Ausrüstung sowie für Verbraucher dort eingesetzt werden, wo diese Funktion wichtig ist, wie z. B. bei Handschuhen und Gesichtsmasken sowie bei Bettwäsche und sogar Möbeln in öffentlichen Bereichen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Anwendungsbereiche werden nun um neue Segmente wie E-Sport und Gaming erweitert.

Zur Begründung für die neue Partnerschaft von Speedlink mit Polygiene meint Thomas Weber, Leiter Produktentwicklung: "Die Oberflächenbehandlung ViralOff für unser neues Mauspad HI-GENIC macht aus einem praktischen Produkt ein äußerst wertvolles".

Die Produktion der Polygiene-Behandlungen findet vollständig in der EU statt, und sämtliche Technologien des Unternehmens sind nach Oeko-Tex® Eco Passport zertifiziert. Laut Weber "fiel uns die Entscheidung für die Kooperation deshalb leicht."

Haymo Strubel, Polygiene VP Commercial Operations EMEA, kommentiert: "Mit der aktuellen Pandemie sind Viren und Bakterien verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt, und der Stellenwert der Hygiene in der Bevölkerung hat stark zugenommen. Polygiene bietet mit seinen einzigartigen, nachhaltigen Produkten die richtigen Lösungen für viele Probleme unserer Zeit.

Wir haben die eindrucksvolle Entwicklung von E-Sports auf breiter internationaler Ebene eng verfolgt und freuen uns sehr über die erfolgreiche Umsetzung des ersten gemeinsamen Projekts mit unserem Partner Speedlink. Polygiene bietet breite Anwendungsmöglichkeiten auf Textilien, aber auch auf zahlreichen harten Oberflächen, und wir haben etliche neue Projekte vor uns, auf die wir uns sehr freuen."

Speedlink gehört zu den führenden Herstellern in der Office- und Gaming-Peripherie in Europa. Seit der Gründung der Marke im Jahr 1998 hat sich Speedlink sehr erfolgreich im Segment PC-, Gaming- und Konsolenzubehör positioniert. Zum Produktportfolio gehören Soundsysteme, Headsets, Mäuse, Mauspads, Tastaturen, Gamepads, Joysticks sowie verschiedenstes IT-Zubehör. Die Produkte von Speedlink® verbinden neue Technologien mit attraktivem Design und herausragender Funktionalität - belegt durch zahlreiche Auszeichnungen und Erfolge im professionellen E-Sport-Einsatz. Speedlink® ist in über 40 Ländern auf der Welt präsent.

Kristin Hampl, Plauener Str. 160b, 13053 Berlin, Deutschland, [email protected], +49 (0)151 72168047

Haymo Strubel, VP Commercial Operations EMEA, [email protected] , +49 (0)171-26 83 788

* 99 % auf dem Material in zwei Stunden nach internationalem Standard ISO18184:2019 (SARS-CoV-2, H3N2, H1N1). Polygiene ViralOffTM verhindert keine Krankheiten, sondern schützt das behandelte Material.

Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische wollen wir ändern, wie Produkte wahrgenommen werden - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Accessoires, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 300 Premiummarken auf der ganzen Welt haben sich für ihre Produkte für die Marke Polygiene entschieden. Mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Addmaster Holdings Limited haben wir nun die Möglichkeit, Lösungen für weiche und harte Oberflächen anzubieten. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. Weitere Informationen: www.polygiene.com.

