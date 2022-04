Neues Modell von GWM PICKUP auf dem chinesischen Markt eingeführt

BAODING, China, 7. April 2022 /PRNewswire/ -- Am 22. März wurde auf dem chinesischen Markt der Jingangpao, das neue Modell von GWM PICKUP, in der Stadt Chengdu in China eingeführt. Er zog Aufmerksamkeit von Medien und Verbrauchern auf sich.

Während der Markteinführung wurden das Erscheinungsbild, die Mittelkonsole, das Lenkrad und andere Details des Jingangpao (für den chinesischen Markt) per Livestream präsentiert. Das berühmte chinesische Auto-Medium „Tencent Auto" nannte ihn „ein neues Modell mit großer umfassender Stärke".