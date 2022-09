NEUMAN & ESSER et Ballard investissent dans QUANTRON et établissent une alliance hydrogène pour un écosystème H2 à 360°

Après une ronde de financement d'amorçage en mars 2021, Quantron AG conclut avec succès son cycle de financement A, levant un montant total de 50 millions d'euros afin de poursuivre le développement de son modèle d'affaires

Parmi les investisseurs ayant participé à la ronde de financement A figurent le fabricant allemand de machines et d'équipement NEUMAN & ESSER et le groupe canadien de technologie de piles à combustible Ballard Power Systems ( Nasdaq: BLDP)

L'objectif est de créer une alliance H2 ouverte dédiée aux piles à combustible, à l'infrastructure H2 et au ravitaillement en H2, qui est ouverte aux autres fabricants de camions et de bus alimentés par pile à combustible.

AUGSBOURG, Allemagne, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'expert mondial canadien des piles à combustible Ballard Power Systems Inc. et le spécialiste allemand des systèmes à hydrogène NEUMAN & ESSER investissent dans Quantron AG dans le cadre d'une ronde de financement chiffrée à 50 millions d'euros.

NEA Group MD Jens Wulff & Quantron AG Board Members Andreas Haller (left) & Michael Perschke (right) Announce Investment and Cooperation QUANTRON - NEUMAN & ESSER POWER STATION QUANRTRON QHM FCEV & BALLARD Fuel Cell Hydrogen Alliance

AUGSBOURG, Allemagne, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Avec une valeur d'entreprise de 250 millions d'euros, NEUMAN & ESSER acquiert une participation minoritaire et obtient une option d'investissement supplémentaire. Le fabricant de machines et d'installations souligne ainsi son engagement envers ce partenariat stratégique. De son côté, Ballard Power acquiert une participation minoritaire de quelques millions et établit, en outre, un partenariat de coopération au développement avec QUANTRON, afin de soutenir la mise sur le marché accéléré des véhicules à pile à combustible. Jusqu'à quatre véhicules sont prévus d'être lancés au cours des 12 prochains mois.

Quantron AG est un spécialiste des véhicules utilitaires électriques alimentés par batterie et par l'hydrogène. Par l'intermédiaire de Quantron-as-a-Service (QaaS), l'entreprise offre à ses clients un écosystème de fabrication d'équipement d'origine ouvert à 360 degrés. Le cycle de financement permet à l'entreprise, d'une part, d'accélérer le développement de nouveaux véhicules électriques à pile et véhicules électriques à pile à combustible (avec un accent sur les camions lourds) et, d'autre part, d'élargir encore l'écosystème QaaS en collaboration avec le réseau de partenaires de QUANTRON. À l'avenir, l'Hydrogen Alliance proposera aux clients une plateforme ouverte à 360 degrés qui comprendra non seulement des véhicules à H 2 sans émissions, mais aussi l'infrastructure associée, allant de la génération d'H 2 jusqu'au ravitaillement.

NEUMAN & ESSER se concentre sur les produits et services liés à l'hydrogène afin d'aider les clients à décarboniser leurs systèmes énergétiques et industriels, ainsi que pour les soutenir dans les applications décentralisées. Une partie importante de son portefeuille de produits est axée sur la production et l'utilisation d'hydrogène neutre sur le plan climatique. Le groupe international d'entreprises contribue à l'Hydrogen Alliance en fournissant l'infrastructure nécessaire, en particulier les électrolyseurs, les technologies de reformage, les compresseurs à piston et à membrane destinés au transport et au stockage, ainsi que les stations et usines de remplissage d'hydrogène. Avec son portefeuille complet, NEUMAN & ESSER facilite le couplage sectoriel, qui est une condition préalable importante pour transformer le secteur du pétrole et du gaz à base de combustibles fossiles en une économie durable alimentée par de l'hydrogène neutre sur le plan climatique.

Les plus grands experts mondiaux en piles à combustible de BALLARD POWER SYSTEMS ont acquis une participation minoritaire dans Quantron AG dans le cadre d'un cycle de financement visant à accélérer la mise sur le marché de véhicules à pile à combustible en Europe et aux États-Unis. L'investissement de Ballard vise à soutenir le développement de plateformes de véhicules à pile à combustible dans le cadre d'une entente de développement commun (« EDC »). Ballard sera le fournisseur exclusif de piles à combustible de QUANTRON pour ces plateformes de camions.

Parallèlement, le partenaire clé Deutsche Tamoil / HEM a rejoint l'alliance en tant que premier fournisseur de stations de ravitaillement. En collaboration avec QUANTRON, l'entreprise étudiera s'il est faisable d'intégrer les stations de ravitaillement en H 2 dans les plus de 400 stations de ravitaillement HEM qu'elle exploite en Allemagne. Dans le cadre d'un processus échelonné, les stations seraient mises à niveau et équipées de capacités de ravitaillement en H 2 , avec un accent sur les exigences de ravitaillement des camions lourds des clients de QUANTRON.

« Nous sommes engagés à offrir les meilleures solutions possibles à nos clients. Le cycle de financement conclu avec succès nous donne la marge de manœuvre nécessaire pour poursuivre le développement de nos véhicules à pile à combustible, tout en consolidant notre réseau de partenaires qui soutient ces activités. En nous positionnant de cette façon, nous pouvons répondre de manière optimale aux besoins de nos clients, notamment en ce qui a trait à la portée, la charge utile et le temps de ravitaillement. Toutefois, nous ne nous considérons pas comme un concurrent des équipementiers existants, mais plutôt comme un partenaire de plateforme d'ingénierie et de ravitaillement en H2. Cette approche permet d'accélérer l'adoption de l'hydrogène comme source d'énergie dans le secteur des transports, particulièrement dans le segment des transports lourds et longue distance », a déclaré Michael Perschke, PDG de QUANTRON.

« Outre la technologie des batteries, pour laquelle nous proposons également des solutions, la gamme d'applications de l'hydrogène est le deuxième composant de base de la décarbonisation du secteur de la mobilité. Grâce à notre partenariat stratégique, nous sommes à même de combiner un savoir-faire en matière d'infrastructure avec la technologie des véhicules à pile à combustible, afin de créer un écosystème et de répondre à la demande croissante d'hydrogène dans ce secteur. Cela permet à un nombre croissant de clients d'accéder à une plateforme de mobilité entièrement intégrée », ont affirmé Stefanie et Alexander Peters, associés directeurs chez NEUMAN & ESSER.

« Il s'agit là de l'un des premiers camions à pile à combustible disponibles sur le marché pour le segment exigeant des camions lourds de 44 tonnes. Nous savons, bien entendu, que le volume de marchandises transportées augmentera au cours des prochaines années et prochaines décennies, et que les émissions de GES grimperont en conséquence, sauf si nous disposons de solutions zéro émission à valeur marchande. Nous sommes donc très heureux de saisir cette occasion de marché et d'établir un partenariat avec QUANTRON qui réunit un expert en intégration de véhicules et un fournisseur de pile à combustible de premier plan », a indiqué Randy McEwen, PDG de Ballard Power Solutions.

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plateforme et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises. L'entreprise se concentre sur les camions, les bus et les fourgonnettes, fournissant des groupes motopropulseurs entièrement électriques et une technologie de piles à combustible à H 2 . En tant que spin-off high-tech de la célèbre société Haller KG, la société allemande d'Augsbourg en Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique. Sur le plan international, la société se positionne comme un partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (Quantron en tant que service, ou QaaS), QUANTRON propose un concept global qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité : QUANTRON INSIDE propose un large éventail de solutions, allant des véhicules neufs au service de conversion, qui utilise la technologie très innovante QUANTRON INSIDE pour installer des groupes motopropulseurs électriques à pile et à hydrogène dans des véhicules existants et usagés fonctionnant au diesel. En outre, Quantron AG vend des batteries et des solutions d'électrification intégrées conçues sur mesure. QUANTRON CUSTOMER CARE propose des services après-vente numériques et physiques par le biais d'un réseau européen de 700 partenaires de service. En outre, ce segment offre des services de maintenance, de réparation, de fourniture de pièces de rechange et de télématique, ainsi que des solutions cloud de diagnostic et de gestion de flotte à distance. Des solutions individuelles sont aussi proposées aux clients, notamment des services de location, de financement et de leasing, ainsi que des cours de formation et des ateliers à la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY mettra en place un modèle de production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plateforme. À cette fin, Quantron AG s'est associée à des partenaires mondiaux de premier rang. Cette Hydrogen Alliance constitue également un pilier du segment QUANTRON POWER STATION, fournissant des véhicules et l'infrastructure requise en matière de recharge écologique et de ravitaillement en H 2 .

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la fiabilité, l'énergie et le courage. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.quantron.net

Retrouvez Quantron AG sur ses réseaux sociaux sur LinkedIn et YouTube .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867778/Quantron_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898533/Investment_Announcement.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898531/Power_Station.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898532/Fuel_Cell.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898534/Hydrogen_Alliance.jpg

SOURCE Quantron AG