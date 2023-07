Neura Robotics : l'étoile montante de la haute technologie européenne lève 55 millions de dollars pour renforcer sa position de leader en robotique cognitive et poursuivre son expansion aux États-Unis et au Japon

METZINGEN, Allemagne, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Neura Robotics GmbH (« NEURA Robotics »), une startup émergente dans le domaine de l'IA et de la robotique, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de 55 millions de dollars, dirigé par les investisseurs européens Lingotto (une société de gestion d'investissements appartenant à Exor N.V.), Vsquared Ventures, Primepulse et HV Capital.

Neura Robotics s'est imposée en seulement trois ans comme un pionnier mondial de la robotique cognitive et se présente comme le chef de file de l'innovation dans le secteur. Première entreprise à combiner l'IA et la robotique, Neura a dévoilé le premier cobot cognitif prêt à être commercialisé peu de temps après sa création. Ce robot, appelé MAiRA, est capable de percevoir pleinement son environnement et les personnes qui s'y trouvent et d'agir de manière autonome. En combinant tous les capteurs et composants appropriés avec l'intelligence artificielle dans un seul appareil, Neura Robotics offre à ses partenaires une plateforme de développement conjoint d'applications pour un large éventail de secteurs, de l'industrie aux services en passant par le secteur domestique. NEURAverse, la plateforme ainsi créée et qui ne cesse de croître, offre une flexibilité et une rentabilité inégalées en matière d'automatisation.

David Reger, fondateur et PDG de Neura Robotics, a déclaré : « Depuis la création de l'entreprise en 2019, Neura Robotics s'efforce de repousser les limites de l'innovation en robotique en repensant la question grâce à l'intelligence artificielle et à une approche de plateforme, inaugurant ainsi une nouvelle ère dans le domaine de la robotique. La levée de fonds d'aujourd'hui nous permet de continuer à suivre le rythme de nos promesses visionnaires ».

« Neura se situe au confluent de l'intelligence artificielle et du développement de matériel. L'Allemagne et l'Europe présentent un avantage particulier à cet égard », a déclaré Nikhil Srinivasan, associé directeur de Lingotto.

Herbert Mangesius, partenaire général de Vsquared Ventures, renchérit : « Si vous êtes sérieux au sujet des logiciels, vous devez vous intéresser au matériel. Ce principe est particulièrement vrai pour l'automatisation robotique et a constitué pendant de nombreuses années un goulot d'étranglement pour l'introduction de l'apprentissage automatique de pointe et des capacités cognitives dans le monde de l'industrie et des services. Neura Robotics est la première entreprise de notre connaissance qui combine cette vision technologique et ce leadership avec un modèle de partenariat ouvert et qui fait progresser la robotique au niveau mondial à un rythme sans précédent. »

Les robots basés sur la plateforme Neura Robotics sont capables de voir, d'entendre et de ressentir le toucher. Combinées à un traitement sensoriel réflexif, ces capacités sont essentielles pour une action autonome et prédictive. Grâce à la vaste expertise de l'équipe fondatrice en matière de robotique et d'intelligence artificielle, les robots de Neura Robotics sont développés de façon à collaborer avec les humains dans divers domaines sociétaux et dans des environnements conçus par l'homme ; dans quelques années seulement, ils pourraient jouer un rôle important dans la résolution du problème de la pénurie générale de main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, NEURA est en bonne voie pour mettre sur le marché le premier robot humanoïde polyvalent.

L'augmentation de capital de 55 millions de dollars garantit l'expansion de l'entreprise de haute technologie polyvalente aux États-Unis et au Japon et contribue au renforcement de ses infrastructures de production en Allemagne afin de répondre à la demande exponentielle du carnet de commandes, qui dépasse aujourd'hui 450 millions de dollars. Tout au long de la transaction, Neura Robotics a bénéficié des conseils de GP Bullhound.

À propos de NEURA Robotics

NEURA Robotics a été fondée en 2019 par David Reger à Metzingen, dans le sud de l'Allemagne, dans le but de combler d'importantes lacunes en matière d'innovation dans le domaine de la robotique et d'instaurer l'ère des robots cognitifs. À l'instar d'un fabricant de smartphones, NEURA Robotics combine tous les composants et capteurs ainsi que l'intelligence artificielle dans un seul appareil et offre à ses partenaires une plateforme de développement conjoint d'applications pour un large éventail de domaines spécialisés. NEURAverse, la plateforme ainsi créée et qui ne cesse de croître, offre une flexibilité et une rentabilité inégalées en matière d'automatisation et attire de nombreux leaders du marché à l'échelle internationale. Par exemple, Kawasaki, troisième fabricant mondial de robots en termes de chiffre d'affaires, a récemment dévoilé une gamme de produits « powered by NEURA ». Tous les nouveaux composants technologiques nécessaires à cette approche, y compris l'IA, sont développés en interne par NEURA Robotics. L'entreprise a ainsi pu établir de nouvelles normes en matière d'intelligence, de précision et de sécurité. Les robots cognitifs de NEURA peuvent voir, entendre et ressentir le toucher ; ils agissent de manière totalement autonome et apprennent par expérience. Aujourd'hui, NEURA est en bonne voie pour mettre sur le marché le premier robot humanoïde polyvalent.

